Lần thứ 10, Quỹ ngoại F&N Dairy Investments "miệt mài" đăng ký mua gần 21 triệu cổ phiếu VNM

F&N Dairy Investments PTE.LTD thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Theo đó, F&N Dairy Investments PTE.LTD, cổ đông lớn VNM tiếp tục đăng ký mua vào xấp xỉ 20,9 triệu cổ phiếu VNM, với mục đích đầu tư.

Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh qua sàn, dự kiến từ ngày 12/11 đến 11/12.

Nếu giao dịch thành công, F&N Dairy Investments PTE.LTD sẽ nâng sở hữu tại VNM từ 369,75 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,69% lên 390,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,69%.

Theo dữ liệu trên HOSE thì đây là lần thứ 10 liên tiếp kể từ đầu năm 2024 F&N Dairy Investments PTE.LTD đăng ký mua vào gần 20,9 triệu cổ phiếu VNM và tính trung bình mỗi tháng tổ chức này đều đưa ra thông báo đăng ký mua vào và điệp khúc không thành công do điều kiện thị trường không phù hợp. Trong đó, lần gần đây nhất tổ chức này đăng ký mua là từ ngày 9/10 đến 7/11.

Điều đáng nói là sau khi đạt mốc 76.000 đồng/cp (chốt phiên ngày 19/8) giá cao nhất trong 1 năm qua, thì giá cổ phiếu này liên tục giảm và chốt phiên ngày 7/11, cổ phiếu VNM đang ở vùng thấp nhất trong hơn 3 tháng qua, đứng tại mức giá 65.900 đồng/CP.

Tạm tính với mức giá này, F&N Dairy Investments PTE.LTD sẽ phải chi khoảng 1.377 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu VNM như đã đăng ký.

Trong quý 3/2024, VNM đã công bố doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) lần lượt là 15,5 nghìn tỷ đồng (-1% so với cùng kỳ và -7% so với quý trước) và 2,4 nghìn tỷ đồng (-3 6% so với cùng kỳ và -10% so với quý trước).

Kết quả này thấp hơn nhiều so với ước tính của thị trường do doanh thu nội địa trong quý giảm -2,5% so với cùng kỳ và -4,5% so với quý trước, mặc dù công ty đã tung ra thị trường 1 số sản phẩm đổi mới.

SSI cho rằng doanh thu nội địa bị ảnh hưởng kém tích cực không chỉ bởi bão Yagi mà còn bởi sự cạnh tranh gay gắt hơn từ các công ty trong nước. Xuất khẩu và các công ty con ở nước ngoài tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng đáng khích lệ lần lượt là +10% so với cùng kỳ và +8,5% so với cùng kỳ. MCM ghi nhận doanh thu kém khả quan với mức giảm 9,4% so với cùng kỳ, do ảnh hưởng đáng kể bởi bão Yagi. Biên lợi nhuận gộp đạt 41,2%, giảm mạnh -70 điểm cơ bản so với cùng kỳ và -120 điểm cơ bản so với quý trước, do doanh thu nội địa sụt giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần và NPATMI lần lượt đạt 46,3 nghìn tỷ đồng (+3,3% so với cùng kỳ) và 7,3 nghìn tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ). Công ty đã hoàn thành 72% dự báo doanh thu thuần và NPATMI cho cả năm 2024.