Hai quỹ ngoại Singapore tiếp tục "điệp khúc" mua vào 20,9 triệu cổ phiếu VNM

Platinum Victory Pte Ltd và F&N Dairy Investments PTE.LTD cùng thông báo đăng ký mua 20.899.554 cổ phiếu VNM của Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk.

Cụ thể: F&N Dairy Investments PTE.LTD là tổ chức liên quan đến có ông Lee Meng Tat - Giám đốc Fraser and Neave, Limited. Đơn vị này hiện sở hữu 100% vốn của F&N Dairy Investments Pte. Ltd, cổ đông sở hữu 17,69% cổ phiếu VNM vừa đăng ký mua vào 20.899.554 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, nhà đầu tư này sẽ nâng số cổ phiếu VNM sở hữu lên 390.652.413 cổ phiếu, tương ứng 18,69%.

Tương tự, PLATINUM VICTORY PTE. LTD (Singapore) cũng đăng ký mua 20.899.554 cổ phiếu. Nếu thành công quỹ này nâng tỷ lệ sở hữu lên 242.756.107 cổ phiếu, chiếm 11,62%. Hai quỹ ngoại này đăng ký mua từ ngày 26/7 đến 24/8.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, hai quỹ ngoại này đã hơn 10 lần đăng ký mua vào với số lượng là 20,9 triệu cổ phiếu VNM nhưng giao dịch đều bất thành do điều kiện thị trường không phù hợp.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/7, giá cổ phiếu VNM tăng 1,24% lên 73.500 đồng/cổ phiếu và giảm 3,92% từ đầu năm đến nay.

Trước đó, VNM cho biết tổng doanh thu hợp nhất quý 2/2023 đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ và tăng 8,9% so với quý 1/2023; lợi nhuận sau thuế đạt 2.220 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ và tăng 16,5% so với quý 1/2023.

Đồng thời, Vinamilk cũng vừa thông báo ngày 4/8 tới là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền cho đợt cuối năm 2022 và đợt 1 năm 2023, với tỉ lệ 24,5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VNM được nhận 2.450 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là ngày 5/10/2023.