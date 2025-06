Lần thứ 5, Quỹ ngoại Singapore kiên trì đăng ký mua cổ phiếu REE

Quỹ ngoại Platinum Victory Pte Ltd thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE).

Như VnEconomy đã thông tin, từ đầu năm 2025, Quỹ ngoại Singapore đã 4 lần đăng ký mua vào cổ phiếu REE. Cụ thể: Platinum Victory thông báo đăng ký mua vào 16.037.146 cổ phiếu REE từ ngày 22/5 đến ngày 20/6/2025. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Khác với những lần trước, kết thúc đợt giao dịch này, quỹ này mua được 140.000 cổ phiếu và nâng tỷ lệ sở hữu lên 196.011.782 cổ phiếu, chiếm 41,61%. Quỹ này cho biết nguyên nhân không mua hết là do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Ngay sau đó, Quỹ ngoại Platinum Victory Pte Ltd đăng ký mua tiếp 15.897.146 cổ phiếu, từ ngày 26/6 đến ngày 25/7/2025. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.



Nếu thành công, quỹ này sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ tại REE lên 211.908.928 cổ phiếu, chiếm 44,99%.

Mới đây, REE đã phát hành 70.644.739 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông và tính đến ngày 12/6 công ty có 541.658.139 cổ phiếu đang lưu hành và công ty không có cổ phiếu quỹ.

Được biết, VCSC đưa ra khuyến nghị "mua" đối với REE, giá mục tiêu 81.900 đồng/cp (tương đương triển vọng tăng 34% so với giá hiện tại) tăng 8% so với giá mục tiêu trước đó công bố vào báo cáo cập nhật REE ngày 7/2/2025 do cập nhật thông tin từ ĐHĐCĐ 2025.



VCSC đánh giá REE có tiềm năng tăng trưởng tốt trong năm 2025 với các luận điểm sau: (1) Doanh thu bất động sản và cho thuê VP tăng trưởng nhờ hai sản phẩm mới; (2) Mảng M&E phục hồi với backlog tích cực từ sân bay Long Thành; (3) Mảng năng lượng kỳ vọng tăng trưởng với nhà máy thủy điện Thác Bà 2 và La Nina tác động thời tiết.

Trong 2025, REE đặt kế hoạch doanh thu đạt 10.248 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; và LNST CĐM đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính của REE đến từ nhóm BĐS với kế hoạch bán toàn bộ phần còn lại của dự án The Light Square, nâng tỷ lệ lấp đầy của Etown 6 lên 75%, sự phục hồi của mảng M&E với backlog tích cực cùng mảng năng lượng hoạt động ổn định. Về thuế đối ứng của Mỹ đối với Việt Nam lên nhóm cổ phiếu ngành điện nói chung và REE nói riêng và VCSC đánh giá có tác động ở mức độ trung lập.