Quỹ ngoại Singapore vẫn muốn tăng sở hữu tại REE lên 44,99%

Platinum Victory Pte. Ltd. báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, Quỹ ngoại Platinum Victory Pte Ltd (Singapore) báo cáo đã mua 26,9 triệu cổ phiếu trong số 30.000 cổ phiếu REE, từ ngày 22/11 đến ngày 20/12, qua đó nâng sở hữu lên gần 195,1 triệu cổ phiếu, chiếm 41,42%. Lý do không mua hết số lượng đăng ký là vì điều kiện thị trường không thuận lợi.

Ngay sau đó, Platinum Victory Pte Ltd tiếp tục đăng ký mua 16,8 triệu cổ phiếu REE từ ngày 16/12/2024-24/01/2025, nhằm nâng sở hữu lên hơn 211,9 triệu cổ phiếu, chiếm 44,99% vốn tại REE.

Trước đó, quỹ này đã hoàn tất mua công khai 4 triệu cổ phiếu REE, chiếm 0,85% từ ngày 11/09-22/10, với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền chi 320 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi đạt đỉnh lịch sử 73.900 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 16/7/2024) thì giá cổ phiếu này có xu hướng bị chốt lời và giảm còn 62.000 đồng/cổ phiếu và chốt phiên ngày 23/12, giá cổ phiếu này là 68.100 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 8% trong 1 tháng và tính từ đầu năm thì mã này tăng gần 42% giá trị.

Platium Victory Pte Ltd thuộc quỹ Jardine Cycle & Carriage (JC&C) đến từ Singapore. Hiện, JC&C đang là cổ đông lớn của Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Vinamilk (VNM).

Đại diện cho quỹ là ông Alain Xavier Cany - nguyên Phó Chủ tịch HĐQT REE - vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT REE từ ngày 22/11/2024, thay bà Nguyễn Thị Mai Thanh. Bà Mai Thanh trở lại ghế Tổng Giám đốc REE, thay ông Lê Nguyễn Minh Quang.

Được biết, VCSC đã tăng 6,2% giá mục tiêu cho cổ phiếu REE và nâng khuyến nghị từ "phù hợp thị trường" lên "khả quan" với giá mục tiêu cao hơn của VCSC được thúc đẩy bởi 1) định giá cho mảng thủy điện cao hơn 4% dựa trên dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 tăng 20%, 2) định giá cho mảng cơ điện (M&E) và mảng nước lần lượt cao hơn 30% và 12% do dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2025 cao hơn so với năm 2024 (dự báo năm 2024 được sử dụng trong định giá trước đây) và 3) nợ ròng tại công ty mẹ (holdco) trị giá 236 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 861 tỷ đồng trước đây.

VCSC cho biết các yếu tố này, kết hợp với tác động tích cực của việc VCSC cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2025, bù đắp cho mức giảm 2,4% trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 của VCSC (thay đổi lần lượt là -10%/0%/-4%/+1%/-2%).

Dự báo lợi nhuận thấp hơn này chủ yếu do dự báo lợi nhuận thấp hơn cho mảng điện gió và mảng cho thuê văn phòng, ảnh hưởng dự báo lợi nhuận cao hơn cho mảng thủy điện.