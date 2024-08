Giá không phù hợp, Năng lượng REE không bán được cổ phiếu PPC

Công ty TNHH Năng lượng REE báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE).

Theo đó, Công ty TNHH Năng Lượng REE, công ty con của CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) đã không bán được cổ phiếu nào trong tổng đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PPC, từ ngày 17/7 đến ngày 14/8. Nguyên nhân là do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Như vậy, Năng Lượng REE vẫn giữ nguyên tỷ lệ sở hữu là hơn 66,49 triệu cổ phiếu, tương ứng 20,74% vốn điều lệ tại PPC.

Được biết, từ đầu năm tới nay, Công ty TNHH Năng Lượng REE liên tục bán ra cổ phiếu PPC để giảm sở hữu.

Cụ thể: từ ngày 19/1 đến ngày 26/2 đã bán ra 665.300 cổ phiếu PPC; từ ngày 4/3 đến ngày 1/4 tiếp tục bán thêm 1.900 cổ phiếu PPC; từ ngày 12/4 đến ngày 10/5 tiếp tục bán thêm 2 triệu cổ phiếu PPC; từ ngày 21/5 đến ngày 4/6 bán thêm 3 triệu cổ phiếu PPC; và từ ngày 12/6 đến ngày 10/7, tiếp tục bán thêm 3.260.000 cổ phiếu PPC.

Như vậy, từ ngày 19/1 đến ngày 14/8, Công ty TNHH Năng Lượng REE đã giảm sở hữu tại Nhiệt điện Phả Lại từ 23,5% về 20,74% vốn điều lệ, tương ứng giảm 2,76% vốn điều lệ tại Nhiệt điện Phả Lại.

Được biết, PPC công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 với doanh thu đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 93 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ.

VCSC cho rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giảm so với cùng kỳ là do giá bán trung bình giảm 6% so với cùng kỳ do thành phần cố định của Phả Lại 1 trong hợp đồng mua bán điện (PPA) giảm so với cùng kỳ và thu nhập cổ tức giảm 82% so với cùng kỳ. Những yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn so với sản lượng điện thương phẩm tăng 89% so với cùng kỳ sau khi vận hành lại tổ máy phát điện S6 và chi phí nguyên liệu trung bình giảm 5% so với cùng kỳ do giá than thấp hơn so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 251 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

VCSC cho rằng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tăng so với cùng kỳ do sản lượng điện thương phẩm tăng 77% so với cùng kỳ và chi phí nguyên liệu trung bình giảm 5% so với cùng kỳ, bù đắp cho thành phần cố định của Phả Lại 1 giảm so với cùng kỳ.

Theo VCSC kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 thấp hơn một chút so với kỳ vọng của VCSC, lần lượt hoàn thành 62% và 36% dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2024 của VCSC. VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm nhẹ đối với dự báo lợi nhuận của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Theo VCSC điều này là do thành phần cố định của Phả Lại 1 thấp hơn dự kiến, cùng với sản lượng điện thương phẩm cao hơn dự kiến của Phả Lại 1, tương ứng khoản lỗ cao hơn do suất hao nhiệt cao hơn, cần nhiều than hơn để sản xuất cùng một lượng điện và làm tăng chi phí nguyên liệu trung bình.

Trong ĐHCĐ năm 2024, PPC đã chia sẻ cơ cấu sản lượng trong 5 tháng năm 2024 của Phả Lại 1 với sản lượng 500 triệu kWh (93% dự báo cả năm của VCSC, vượt kỳ vọng của VCSC) và sản lượng của Phả Lại 2 là 1.700 triệu kWh (43% dự báo cả năm của VCSC, phù hợp với kỳ vọng của VCSC).

Trong năm 2024, Nhiệt điện Phả Lại đặt kế hoạch doanh thu 8.755,6 tỷ đồng, tăng 39,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 427,25 tỷ đồng, tăng 11,7% so với thực hiện trong năm 2023.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/8, cổ phiếu PPC tăng 200 đồng lên 13.450 đồng/cổ phiếu.