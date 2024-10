Quỹ ngoại Platium Victory đã chi 320 tỷ mua cổ phiếu REE

Platinum Victory Pte Ltd công bố báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, Platinum Victory Pte Ltd thông báo đã mua thành công 4 triệu cổ phiếu chào mua, chiếm 0,85% tổng lượng cổ phiếu lưu hành với giá 80.000 đồng/cp, tương ứng giá trị 320 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Platium Victory Pte.ltd đã nâng sở hữu từ 164,15 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 34,85%) lên 168,15 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 35,7%) và vẫn là cổ đông lớn nhất tại REE.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 24/10, giá cổ phiếu REE đóng cửa ở mức 63.500 đồng/cp, tăng 30% so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn 14% so với đỉnh lịch sử đạt được hồi giữa tháng 7 (73.900 đồng) và thấp hơn tới 26% so với mức giá mà Platium Victory Pte.ltd đã giao dịch để mua cổ phiếu nhằm tăng sở hữu tại REE.

Được biết, quỹ ngoại này thông báo liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu REE trong nhiều năm vừa qua nhưng không thành công do thị trường không thuận lợi.

Trước đó, ngày 23/10, Apollo Asia Fund Ltd cho biết đã bán 1.278.877 cổ phiếu và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 23.639.961 cp, chiếm 5,02% xuống 22.361.084 cp, chiếm 4,75% và không còn là cổ đông lớn của REE.

Hiện công ty vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024.

Về tình hình kinh doanh quý 2/2024, REE ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 2.181 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn lại tăng tới 16% khiến lợi nhuận gộp sụt giảm 23% ghi nhận gần 680 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí khác, REE báo lãi sau thuế đạt gần 404 tỷ đồng, giảm tới 35% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong vòng 11 quý kể từ quý 3/2021.

REE cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ quý 2/2024 giảm 27% so với cùng kỳ là do mảng điện giảm đến 134 tỷ đồng so với cùng kỳ - trong đó, ảnh hưởng chính từ lợi nhuận các công ty thành viên cũng như liên kết thuộc nhóm thủy điện giảm mạnh so với cùng kỳ: CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, CTCP Thủy Điện Thác Mơ, CTCP Thủy Điện Thác Bà, CTCP Thủy Điện Miền Trung.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, REE ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.019 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ (4.543 tỷ) và lãi sau thuế đạt 952 tỷ đồng, giảm 43% so với thực hiện cùng kỳ năm trước (1.678 tỷ).

Năm 2024, HĐQT Cơ điện lạnh lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 10.588 tỷ và 2.409 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện nửa đầu năm, REE mới hoàn thành 38% mục tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận.