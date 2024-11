Quỹ ngoại Platium Victory muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại REE lên hơn 42%

Platinum Victory Pte Ltd thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, Platinum Victory Pte. Ltd, cổ đông lớn nhất vừa thông báo đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu REE, dự kiến từ ngày 22/11 đến ngày 20/12. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn hoặc giao dịch thông qua VSD.

Nếu giao dịch thành công, Platinum Victory sẽ nâng sở hữu tại Cơ điện lạnh từ gần 168,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 35,07% lên 198,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 42,07%.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 19/11, cổ phiếu REE giảm 1,41% xuống mức 62.800 đồng/CP. Như vậy, tạm tính với mức thị giá hiện tại, Platinum Victory sẽ phải chi khoảng 1.884 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu REE đã đăng ký.

Trước đó, Platinum Victory Pte Ltd thông báo đã mua thành công 4 triệu cổ phiếu chào mua, chiếm 0,85% tổng lượng cổ phiếu lưu hành với giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng giá trị 320 tỷ đồng.

Sau giao dịch, Platium Victory Pte.ltd đã nâng sở hữu từ 164,15 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 34,85%) lên 168,15 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 35,7%) và vẫn là cổ đông lớn nhất tại REE.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 24/10, giá cổ phiếu REE đóng cửa ở mức 63.500 đồng/cp, tăng 30% so với đầu năm nhưng vẫn thấp hơn 14% so với đỉnh lịch sử đạt được hồi giữa tháng 7 (73.900 đồng) và thấp hơn tới 26% so với mức giá mà Platium Victory Pte.ltd đã giao dịch để mua cổ phiếu nhằm tăng sở hữu tại REE.

Được biết, quỹ ngoại này thông báo liên tục đăng ký mua vào cổ phiếu REE trong nhiều năm vừa qua nhưng không thành công do thị trường không thuận lợi.

Trước đó, ngày 23/10, Apollo Asia Fund Ltd cho biết đã bán 1.278.877 cổ phiếu và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn 23.639.961 cp, chiếm 5,02% xuống 22.361.084 cp, chiếm 4,75% và không còn là cổ đông lớn của REE.

Kết thúc quý 3/2024, REE ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.029 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 633 tỷ và sau thuế đạt 561 tỷ đồng.

REE cho biết, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/ 2024 đạt 561,5 tỷ đồng, tăng 96,3 tỷ đồng tương đương tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023 - trong đó, LNST hợp nhất thuộc cố đông công ty Mẹ đạt 479,9 tỷ đồng, tăng 30,2 tỳ đồng - tương đương tăng 7% so với cùng kỳ, chủ yếu là do mảng điện tăng 62,5 tỷ đồng so với quý 3/2023 - trong đó ảnh hưởng chính từ lợi nhuận các công ty thành viên được cải thiện như: Công ty cổ phần Thủy Điện Thác Bà, Công ty cổ phần Thủy Điện Vĩnh Sơn Sông Hinh.

- Trong khi đó thì lợi nhuận Mảng bất động sản cho thuê giảm 31 tỷ, do trong quý 3 năm nay Tòa nhà Etown 6 vừa đi vào hoạt động với tỷ lệ cho thuê được ở giai đoạn ban đầu chưa cao. Ngoài ra, tỷ lệ lắp đầy của Khối cho thuê cũng có giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Cơ điện lạnh ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 6.048 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, hoàn thành 57% kế hoạch 10.588 tỷ đồng của năm 2024; lợi nhuận sau thuế của các cổ đông công ty mẹ đạt 1.315 tỷ đồng, giảm 21,9% so với cùng kỳ, và hoàn thành 55% kế hoạch 2.409 tỷ đồng lợi nhuận năm 2024.