LCS chính thức xin "tạm dừng kinh doanh"

Hội đồng quản trị CTCP Licogi 166 (mã LCS-HNX) vừa công bố nghị quyết tạm ngừng kinh doanh 1 năm.

Cụ thể: LCS và tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của LCS chính thức thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 15/3/2023 đến ngày 14/3/2024, với lý do hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. Công ty xin tạm ngừng để tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn và củng cố lại cơ cấu tổ chức.

Được biết, việc tạm ngừng kinh doanh đã nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Licogi 166 và đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023, cổ đông đã đồng ý cho phép công ty tạm dừng hoạt động, thực hiện việc thanh lý các tài sản, thu hồi công nợ để trả nợ lương, nợ ngân hàng, nợ cá nhân và nợ các nhà cung cấp.





Năm 2022, LCS ghi nhận sản lượng đạt 3,5 tỷ; doan thu đạt gần 3,4 tỷ, lợi nhuận trước thuế -98,33 tỷ, vốn điều lệ lưu hành là 76 tỷ.

Licogi 166 cho biết, công ty không có tiền để hoạt động, người lao động đã nghỉ việc, không thể triển khai được hoạt động kinh doanh. Đồng thời, bổ nhiệm ông Vũ Đức Mạnh (1986) giữ chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện pháp luật của LCS thay cho ông Vũ Công Hưng (1973) xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Trước khi tạm ngừng hoạt động, cổ phiếu LCS cũng đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đình chỉ giao dịch từ tháng 8/2022 do công ty chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên 2022 được soát xét quá 6 tháng so với quy định. Ngoài ra, công ty còn chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất, bao gồm báo cáo tài chính soát xét bán niên, báo cáo kiểm toán năm 2021 quá 6 tháng so với thời gian quy định.

Hiện, HNX vẫn tiếp tục duy trì đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu LCS do tổ chức này chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét quá 6 tháng so với thời hạn quy định.

Đồng thời, LCS tiếp tục chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên có soát xét năm 2021 quá 06 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán quá 6 tháng so với thời hạn quy định; Tổ chức niêm yết tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi chứng khoán bị đưa vào diện hạn chế giao dịch.