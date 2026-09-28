Chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng” thu hút hàng ngàn du khách Hàn Quốc

Nhân dịp lễ Chuseok 2026, Đà Nẵng đã triển khai chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng – I Love Da Nang” từ ngày 21 đến 27/9, với hơn 5.000 phần quà và voucher ưu đãi dành. Đây là một phần trong kế hoạch kích cầu du lịch năm 2026 của thành phố...

Chợ Cồn - địa điểm mua sắm sầm uất được đông đảo khách du lịch Hàn Quốc tìm đến. Ảnh Ngô Anh Văn

Chương trình “I Love Da Nang” không chỉ là một hoạt động tri ân mà còn là cơ hội để Đà Nẵng giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm độc đáo của mình. Du khách Hàn Quốc khi đến Đà Nẵng trong dịp này có thể nhận được các phần quà mang dấu ấn địa phương như túi vải, đèn lồng, móc khóa và các voucher ưu đãi về vận chuyển, ẩm thực, vui chơi.

Để tham gia, du khách chỉ cần xuất trình vé máy bay hoặc hộ chiếu tại các điểm nhận quà và thực hiện check-in, chụp ảnh trên Instagram theo hướng dẫn của chương trình. Các phần quà và voucher được trao từ 09h00 đến 11h00 và 14h00 đến 17h00 hàng ngày tại các địa điểm như quầy Thông tin du lịch, Ga đến quốc tế - Sân bay quốc tế Đà Nẵng; Trung tâm Hỗ trợ du khách Đà Nẵng tại số 18 Hùng Vương, phường Hải Châu và số 49 Phan Châu Trinh, phường Hội An.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, cho biết Chương trình “I Love Da Nang” là một phần trong chuỗi hoạt động xúc tiến thị trường Hàn Quốc năm 2026 của thành phố. Trước đó, Đà Nẵng đã tham gia quảng bá tại Daegu Chimac Festival 2026, tổ chức Gala đồng hành quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Hàn Quốc và ký kết hợp tác với Tổ chức Du lịch Busan. Thành phố Đà Nẵng cũng đang nỗ lực tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, địa phương và đối tác hàng không tại Hàn Quốc.

Bên cạnh việc đón và phục vụ du khách, chương trình còn là dịp để ngành du lịch Đà Nẵng trực tiếp ghi nhận phản hồi, nhu cầu và xu hướng trải nghiệm của khách Hàn Quốc. Những thông tin này sẽ giúp Đà Nẵng điều chỉnh nội dung quảng bá, sản phẩm và phương thức tiếp cận thị trường trong thời gian tới.

Trên cơ sở những thay đổi về nhu cầu và thị hiếu của du khách, Đà Nẵng sẽ tiếp tục định hướng phát triển thị trường theo hướng nâng cao chất lượng trải nghiệm, đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường các hoạt động xúc tiến phù hợp với từng nhóm khách.

Du khách "nhí" Hàn Quốc thích thú với những tấm Voucher. Ảnh TTXT Du lịch Đà Nẵng.

Thông qua chương trình “I Love Da Nang”, Đà Nẵng không chỉ gửi lời chào đón và tri ân du khách Hàn Quốc mà còn tăng cường tương tác trực tiếp với thị trường, lắng nghe du khách và tiếp tục hoàn thiện định hướng xúc tiến, quảng bá du lịch Đà Nẵng tại Hàn Quốc trong giai đoạn tới. Đây là bước đi quan trọng nhằm duy trì thị trường khách trọng điểm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành du lịch thành phố.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đà Nẵng đã đón khoảng gần 7 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, lượng khách Hàn Quốc chiếm khoảng 20,3% tổng lượng khách quốc tế, tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất của thành phố.