Hàn Quốc tăng tốc đón dòng khách quốc tế du lịch mùa thu

Theo số liệu do Tổng công ty du lịch quốc gia Hàn Quốc vừa công bố ngày 25/8, lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc trong tháng 7/2026 đạt 2.093.223 người, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tăng 144,6% so với kỷ lục của nước này hồi tháng 7/2019...

Ảnh: Korea Herald

Tính chung từ tháng 1 đến tháng 7, lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc đạt 12,8 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc tiếp tục đứng đầu về lượng khách với 3,99 triệu lượt, đứng thứ hai là Nhật Bản với 2,28 triệu người, theo hãng tin Yonhap.

Không chỉ gia tăng về số lượng, khách quốc tế đang trở thành động lực tăng trưởng ngày càng quan trọng đối với các cửa hàng tiện lợi của Hàn Quốc, với mức chi tiêu tăng nhanh nhất tại khu Seongsu sầm uất của Seoul. Theo dữ liệu do BGF Retail, đơn vị điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn nhất Hàn Quốc, doanh số bán hàng bằng thẻ nước ngoài tại các cửa hàng CU ở Seongsu đã tăng 115,1% trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo tờ The Korea Herald, con số này vượt xa mức tăng trưởng 35,3% ở Myeong-dong và 32,5% ở Hongdae, hai khu du lịch lớn khác của Seoul. Trong khi đó, Myeong-dong lại là nơi duy nhất có Thẻ đi lại nằm trong top 5 sản phẩm bán chạy nhất. Loại thẻ này, cung cấp chương trình giảm giá tại các cửa hàng, di tích văn hóa và điểm tham quan du lịch, phản ánh vai trò của quận này như một trung tâm giao thông, mua sắm và đổi tiền quan trọng của Seoul.

Lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc trong tháng 7/2026 tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Joongang Daily

Sự gia tăng doanh thu ở cấp quận phản ánh xu hướng tăng mạnh chi tiêu bằng ngoại tệ tại các cửa hàng tiện lợi. Doanh thu từ ngoại tệ trên toàn mạng lưới của CU trên khắp cả nước đã tăng 60,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2, trong khi GS25 ghi nhận mức tăng 67,2%. “Cuộc cạnh tranh giành vị trí dẫn đầu doanh số bán hàng tại các cửa hàng tiện lợi đang chuyển từ cuộc chiến về số lượng cửa hàng sang cuộc chiến kích thích chi tiêu từ du khách nước ngoài”, một quan chức trong ngành cho biết.

Giữa làn sóng đó, một số trung tâm du lịch ở trung tâm Seoul đang kéo dài giờ mở cửa đến tối muộn và bổ sung thêm các trải nghiệm địa phương mới, mang đến cho du khách cơ hội khám phá ẩm thực, văn hóa và các dịch vụ du lịch vùng miền trước khi chiêm ngưỡng đường chân trời về đêm của thành phố.

Chẳng hạn như một buổi nếm thử cà phê tỉnh Gangwon vào tháng 8, một buổi làm nến trà xanh ở tỉnh Nam Jeolla vào tháng 9, một lớp học làm vườn bằng gốm sứ tỉnh Gyeonggi vào tháng 10 và một buổi hội thảo về cây họ cam quýt ở đảo Jeju vào tháng 11…

Ngành du lịch Seoul cũng triển khai kế hoạch phát triển kinh tế đêm nhắm vào khung giờ từ 18h chiều đến 6h sáng hôm sau, nhằm thúc đẩy du khách lưu trú lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn ở thủ đô của Hàn Quốc. Kế hoạch này bao gồm tổ chức chợ ẩm thực, các chuyến tham quan bảo tàng buổi tối, leo núi, thiền định tại chùa, trình diễn thiết bị bay không người lái... nhằm định vị thành phố như một điểm đến mở cửa 24/24.

Seoul đang kéo dài giờ mở cửa đến tối muộn và bổ sung thêm các trải nghiệm địa phương mới. Ảnh: Pelago

Một yếu tố then chốt trong hoạt động du lịch về đêm là bảo đảm an ninh và kết nối giao thông. Thành phố Seoul đã chuẩn bị để du khách di chuyển quanh Seoul dễ dàng và an toàn hơn vào ban đêm. Một loại phương tiện công cộng mang tên "Firefly Bus" sẽ được triển khai tại Seoul vào tháng 10, kết nối các điểm tham quan chính ban đêm và các trung tâm giao thông ở các khu vực như Hongdae, Gwanghwamun, Dongdaemun Design Plaza, Myeongdong và Gangnam.

Thành phố Seoul cũng chỉ định 4 địa điểm chính về phát triển du lịch đêm, đồng thời định hướng nội dung cho mỗi khu vực để kéo dài thời gian lưu trú của du khách và lan tỏa lợi ích đến các khu thương mại xung quanh. Trong đó, khu vực Dongdaemun Design Plaza từ tháng 9/2026 sẽ thí điểm một trung tâm về thời trang, thiết kế và ẩm thực hoạt động quanh năm.

Núi Namsan sẽ trở thành điểm nghỉ dưỡng đô thị tập trung vào khu rừng và ngắm cảnh đêm, còn quảng trường Gwanghwamun sẽ kết hợp lịch sử với nghệ thuật nghe nhìn. Khu vực ven sông sẽ có thêm các màn trình diễn ánh sáng bằng thiết bị bay không người lái và hoạt động lễ hội.

Chương trình "Đêm bảo tàng Seoul" sẽ được thí điểm từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay, trước khi trở thành chương trình thường xuyên vào năm 2027. Song song, Seoul đang tìm kiếm các công ty khởi nghiệp có thể biến những trải nghiệm lâu đời của Hàn Quốc, từ ẩm thực chùa chiền và thiền định đến y học cổ truyền, thành những hành trình dễ dàng và cá nhân hóa hơn cho du khách quốc tế.

Chương trình "Đêm bảo tàng Seoul" sẽ được thí điểm từ tháng 9 đến tháng 11 năm nay. Ảnh: VMSpace

Chính quyền thành phố Seoul cho biết, các công ty khởi nghiệp có thể đề xuất các dịch vụ du lịch kết hợp các điểm tham quan truyền thống với trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ kỹ thuật số khác.

Các đề xuất có thể bao gồm dịch vụ đặt chỗ và thông tin đa ngôn ngữ về ẩm thực và chỗ ở, hướng dẫn viên văn hóa Phật giáo được hỗ trợ bởi AI, các gói chăm sóc sức khỏe kết hợp y học cổ truyền... Seoul sẽ cung cấp nguồn vốn thí điểm và kết nối các công ty với các vườn ươm khởi nghiệp, đồng thời hỗ trợ tiếp thị trực tuyến và ngoại tuyến để quảng bá các dự án.

Trong khi đó, tại biên giới, Khu phi quân sự (DMZ) Hàn Quốc sẽ đảm nhận một vai trò khác vào mùa thu này. Một lễ hội mới mời gọi du khách đến trải nghiệm thiên nhiên, cuộc sống địa phương và lịch sử chia cắt hai miền Nam – Bắc Triều Tiên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ngày 24/8 cho biết sẽ tổ chức Lễ hội Hòa bình Khu phi quân sự (DMZ Peace Festa) lần đầu tiên với sự hợp tác của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, huyện Ganghwa và huyện Cheorwon.

Lễ hội sẽ bắt đầu tại huyện Ganghwa vào thứ Bảy, ngày 12/9, và tiếp tục tại huyện Cheorwon vào thứ Bảy, ngày 26/9, với các chương trình diễn ra vào các ngày Chủ nhật tiếp theo. Tờ The Korea Times cho biết lễ hội được thiết kế để kết nối các nguồn tài nguyên du lịch vốn được phát triển riêng lẻ bởi chính quyền địa phương dọc theo khu phi quân sự.

DMZ Peace Festa lần đầu tiên sẽ được tổ chức với sự hợp tác của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, huyện Ganghwa và huyện Cheorwon. Ảnh: Clash Magazine

Tại Ganghwa, các chương trình với chủ đề “Đi bộ tìm kiếm hòa bình trên hòn đảo nơi thời gian như ngừng lại” sẽ bao gồm thiền và yoga lúc bình minh, đi bộ dọc theo hàng rào khu phi quân sự, và lớp học pha chế cocktail không cồn.

Tại Cheorwon, lễ hội sẽ mang chủ đề “Vùng đất hòa bình tràn đầy sức sống”, với các màn trình diễn đường phố kết hợp nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm du lịch bụi tại chỗ bằng xe máy BMW. Hàn Quốc kỳ vọng lễ hội có thể giúp biến khu phi quân sự (DMZ) từ biểu tượng của sự chia rẽ và đau thương thành một nơi hòa mình vào thiên nhiên, gắn kết cộng đồng và du lịch chữa lành.