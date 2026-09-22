Tour ngắm lá đỏ 2026: Trung Quốc và Hàn Quốc được ưa chuộng

Dù nhiều chuyến bay bị cắt giảm, lượng du khách Việt Nam đến Hàn Quốc trong năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Theo nghiên cứu gần đây về du lịch Hàn Quốc của Yanolja Research, động lực chính đến từ sự lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc, khi các chỉ số tìm kiếm thông tin liên quan nội dung này ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số từ thị trường Việt Nam.
Dự kiến lượng khách Việt Nam đến Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tới, do giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11 là mùa "ngắm lá đỏ" -một trong những thời điểm phong cảnh đẹp nhất trong năm ở Hàn Quốc. "Nhờ việc đẩy mạnh thông tin về chính sách visa nhiều lần linh hoạt, cùng việc khai thác các đường bay mới tới hệ thống sân bay địa phương, chúng tôi tin rằng rào cản du lịch sẽ được xóa bỏ, đưa du khách Việt Nam đến gần hơn với thiên nhiên và văn hóa Hàn Quốc", bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Cơ quan Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết.
Tính đến đầu tháng 9, tour du lịch ngắm lá đỏ tại các thị trường Đông Bắc Á truyền thống đang ghi nhận sức mua chậm hơn cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá từ các đơn vị lữ hành, tốc độ lấp đầy chỗ các tour mùa thu năm nay hiện mới đạt trung bình khoảng 20 - 30% kế hoạch, giảm đáng kể so với mức 40 - 50% cùng kỳ năm ngoái.
Ông Hoàng Nghĩa Đạt, Giám đốc điều hành MayTrip, cho biết Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nhất khi giá tour tăng 10 - 15% so với cùng kỳ do biến động giá vé máy bay, phí visa. Ví dụ, một tour chính vụ lá đỏ ở Nhật Bản năm trước giá 34 - 36 triệu đồng, năm nay tăng lên 40 - 42 triệu đồng. Từ đó, các tour truyền thống như Tokyo - Kyoto - Osaka - Núi Phú Sĩ hay tuyến mới như làng cổ Shirakawago, Shiga đến nay chưa hút khách như kỳ vọng.
So với Nhật Bản, tour Trung Quốc và Hàn Quốc đang được đa số khách lẻ lựa chọn vì chi phí có thể “mềm” hơn khá nhiều. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Vietluxtour, cho biết thị trường Trung Quốc, đặc biệt tuyến Cửu Trại Câu, Lệ Giang… đang tăng trưởng ấn tượng, chiếm 35% tổng khách Đông Bắc Á của công ty.
Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing BestPrice, cũng đánh giá Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt nhất mùa thu năm nay nhờ giá tour cạnh tranh (dao động 15 - 23 triệu đồng/khách), đường bay thuận tiện và sản phẩm ngắm cảnh phong phú. Đứng ngày sau là Hàn Quốc với sức hút chưa hề giảm từ âm nhạc, phim ảnh và văn hóa thần tượng
Dù thị trường chung trầm lắng ở phân khúc khách lẻ, đại diện Vietluxtour và MayTrip cho biết số lượng khách đoàn doanh nghiệp (MICE) và các gia đình có thu nhập cao tăng từ 12% đến 20%. Tệp khách này ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá và có xu hướng khắt khe hơn về chất lượng dịch vụ. Từ đó, các dòng tour chuyên biệt như "no-shopping" tại Trung Quốc, hay giới hạn lượt khách tham quan tại các khu sinh thái Hàn Quốc cũng được giới thiệu để nâng cao trải nghiệm.
Đáng lưu ý, năm nay nhiều doanh nghiệp tập trung vào trải nghiệm độc lạ, giới thiệu nhiều sản phẩm tour mới cho dịp cuối năm. Bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị và Công nghệ Thông tin Công ty BenThanh Tourist, cho biết đơn vị vừa ra mắt loạt hành trình độc đáo như bơi cùng cá mập voi tại Cebu (Philippines); khám phá đảo bằng tàu hỏa ở Indonesia; ngắm mùa thu vàng tại Karakoram (Pakistan); săn cực quang tại Na Uy - Phần Lan; theo dấu cuộc đại di trú tại Kenya - Tanzania... Để kích cầu sức mua từ sớm, đơn vị này áp dụng chính sách giảm giá đến 5.000.000 đồng/khách.
Tương tự, Golden Smile Travel làm mới danh mục tour quốc tế mùa Thu - Đông 2026 với nhiều hành trình có đặc trưng rõ về cảnh quan và trải nghiệm. Tại Trung Quốc, doanh nghiệp đưa vào khai thác các cung đường mới như Vũ Hán - Lạc Dương - Khai Phong - Tây An, Đạo Thành Á Đinh... tập trung vào trải nghiệm văn hóa, lịch sử. Bên cạnh đó, công ty bổ sung hành trình “Mùa Thu Nước Nga”, kết nối Moscow - Saint Petersburg, khai thác cảnh sắc nước Nga trong thời điểm chuyển mùa.
Theo ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT Golden Smile Travel, nhu cầu thị trường đang khiến doanh nghiệp phải nhìn nhận sản phẩm từ góc độ trải nghiệm thực tế của khách hàng. “Du khách ngày nay không chỉ quan tâm mình sẽ đi đâu, mà còn quan tâm đi vào thời điểm nào và sẽ nhận được những trải nghiệm gì từ chuyến đi đó. Vì vậy, chúng tôi cố gắng tìm được giá trị riêng của từng hành trình, lựa chọn thời điểm phù hợp và thiết kế trải nghiệm đủ khác biệt để chuyến đi thực sự có ý nghĩa”.
Trong bài viết về xu hướng lựa chọn các điểm đến du lịch mùa thu 2026, kênh truyền hình Euronews (Pháp) mới đây dẫn nguồn dữ liệu từ hãng công nghệ du lịch Expedia, cho thấy: Tại châu Âu, ngoài nước Anh, giá khách sạn tại các điểm đến ngắm lá đỏ mùa thu này giảm trung bình 7%. Để xác định những điểm đến đang được ưa chuộng nhất mùa thu 2026, Expedia đã xem xét số lượt tìm kiếm các chuyến đi từ ngày 1/9 - 30/11 và so sánh với cùng kỳ năm 2025.
Qua đó nổi lên "10 điểm đến quốc tế được dự đoán sẽ thịnh hành nhất mùa thu năm 2026" (Expedia's top ten international trending destinations for autumn 2026) trên toàn cầu. Châu Âu giữ vị thế "áp đảo" với 7 điểm đến. Dẫn đầu là Luxembourg có số lượt tìm kiếm tăng 470%. Ba vị trí còn lại thuộc về: Đại diện Nam Mỹ - Curaçao (thứ 2); đại diện Bắc Mỹ - San Juan, Puerto Rico (thứ 5); đại diện châu Á - Bắc Kinh, Trung Quốc (thứ 6) với mức tăng trưởng 150% lượt tìm kiếm.
Theo tư vấn của các chuyên gia thuộc hãng du lịch China Highlights, Bắc Kinh vào tháng 10 rất lý tưởng cho việc tham quan và các hoạt động ngoài trời. Nhưng khách du lịch nên tránh 10 ngày đầu tiên của tháng 10, vì là dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, sẽ rất đông đúc. Còn theo trang SCMP, mùa lá thu ngoạn mục thường chỉ kéo dài 2 - 3 tuần tại Bắc Kinh, đẹp nhất là sau đợt sương giáng đầu tiên (Shuangjiang).
Chiếm vị trí số 1 trong các địa điểm ngắm lá mùa thu đẹp nhất ở Bắc Kinh là Tử Cấm Thành, với thời điểm lý tưởng để "săn" lá vàng của cây bạch quả từ ngày 20/10 - 10/11. Trong khi điểm nhấn "săn" lá đỏ là Mộ Điền Dục (Mutianyu) - một trong những phần được bảo tồn tốt nhất của Vạn Lý Trường Thành, trong khoảng thời gian từ ngày 23/10 - 3/11.
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