Du lịch y tế thu hút du khách tới Hàn Quốc

Khi vị thế toàn cầu của K-Medical ngày càng được nâng cao, du lịch y tế đã trở thành một ngành công nghiệp thể hiện năng lực cạnh tranh của Hàn Quốc. Trung tâm của xu hướng này là Seoul, nơi hội tụ dịch vụ y tế, du lịch, phiên dịch và hạ tầng sinh hoạt…

Ảnh: The Star

Theo dữ liệu mới nhất của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, được công bố ngày 30/8, tổng chi tiêu của người nước ngoài cho dịch vụ y tế và các sản phẩm liên quan tại quốc gia này trong tháng 7 đạt khoảng 213,08 tỷ won (khoảng 154 triệu USD), tăng 66,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng thứ năm liên tiếp mức chi tiêu y tế của du khách nước ngoài vượt 200 tỷ won.

Người Trung Quốc đứng đầu về mức chi tiêu với khoảng 57,7 tỷ won, tiếp đến là người Mỹ (44 tỷ won) và người Nhật Bản (28,5 tỷ won). Xét theo loại hình dịch vụ, da liễu chiếm 54,9%, phẫu thuật thẩm mỹ 19,3% và chi tiêu tại các hiệu thuốc (12,7%).

Nắm bắt nhu cầu này, các chuỗi như Ready Young Pharmacy nhanh chóng mở rộng tại những khu du lịch nổi tiếng như Myeong-dong, Hongdae, Gangnam và Seongsu-dong. Khác với các hiệu thuốc truyền thống, những cửa hàng này được thiết kế giống các chuỗi bán lẻ sức khỏe và làm đẹp. Khách hàng có thể tự do lựa chọn thuốc không kê đơn, dược mỹ phẩm và thực phẩm bổ sung trên kệ, đồng thời nhận tư vấn trực tiếp từ dược sĩ để tìm sản phẩm phù hợp.

“Bệnh nhân đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore và Thái Lan thường có xu hướng ưa chuộng các chuyên khoa da liễu và phẫu thuật thẩm mỹ, trong khi bệnh nhân từ Kazakhstan, Canada và Mông Cổ thường đến Hàn Quốc để điều trị các bệnh nghiêm trọng như ung thư”, một quan chức của Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc nói với tờ The Korea Herald.

Nhu cầu du lịch y tế tại Hàn Quốc đang lan rộng sang nhiều chuyên khoa và quốc tịch khác nhau. Ảnh: The Korea Herald

Trong tháng 7/2026, thủ đô Seoul chiếm 86,8% tổng chi tiêu y tế của khách nước ngoài, trong khi Busan chiếm 6,4% và tỉnh Gyeonggi 3,7%. Năm ngoái, 87% số bệnh nhân nước ngoài đến Hàn Quốc đã điều trị tại Seoul. Giới chuyên gia đánh giá nguyên nhân không chỉ nhờ năng lực cạnh tranh về công nghệ y tế, mà còn vì Seoul đã xây dựng được hệ sinh thái du lịch y tế kết nối từ sân bay đến bệnh viện, chỗ ở, phiên dịch và du lịch.

Theo trang K-health, Quỹ du lịch Seoul đã mở rộng mạng lưới "cơ quan hợp tác du lịch y tế Seoul", đồng thời thành lập ủy ban điều hành để tăng cường hợp tác công - tư. Ngoài ra, thông qua dịch vụ đón/tiễn tại sân bay, kết nối điều phối viên phiên dịch y tế chuyên nghiệp, vận hành trung tâm du lịch y tế Seoul, thành phố đã giảm bớt những bất tiện mà bệnh nhân nước ngoài gặp phải về ngôn ngữ và di chuyển.

Seoul cũng đã mở rộng nỗ lực tiếp cận thị trường nước ngoài thông qua các sự kiện như: hội chợ du lịch y tế quốc tế Seoul, hội thảo tư vấn sức khỏe tại Việt Nam, roadshow tại Indonesia, và chiến dịch quảng bá y tế “Medical Korea”. Năm nay, chính quyền thành phố Seoul tiếp tục tập trung mở rộng đội ngũ phiên dịch chuyên nghiệp, triển khai "Dự án tuyển chọn cơ sở lưu trú thân thiện với y tế Seoul" để người nước ngoài đến Hàn Quốc điều trị có thể yên tâm lưu trú.

Seoul đã xây dựng được hệ sinh thái du lịch y tế kết nối từ sân bay đến bệnh viện, chỗ ở, phiên dịch và du lịch. Ảnh: Dawn Images

Trong khi đó, tại Hội nghị bàn tròn về y tế và công nghệ y tế diễn ra ở Seoul mới đây, các chuyên gia nhận định sự kết hợp giữa AI và các dịch vụ chăm sóc chống lão hóa có thể tạo động lực mới cho du lịch y tế Hàn Quốc. Việc kết hợp thế mạnh y tế của Hàn Quốc với AI, mỹ phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thương hiệu quốc gia có thể giúp ngành du lịch y tế phát triển vượt ra ngoài mục tiêu thu hút bệnh nhân nước ngoài.

Các chuyên gia cho rằng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và chống lão hóa đang ngày càng tăng, tạo ra xu hướng kết hợp nhiều dịch vụ y tế. Thay vì chỉ điều trị một vấn đề, bệnh nhân có thể sử dụng đồng thời các dịch vụ về nhãn khoa, nha khoa, khám sức khỏe, da liễu và chăm sóc thẩm mỹ.

Ông Kim Jin-kuk, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Du lịch Y tế Hàn Quốc (KMTPA), cho biết AI đang giúp bác sĩ hiểu chính xác hơn nhu cầu của bệnh nhân nước ngoài, qua đó hạn chế những khác biệt do ngôn ngữ và văn hóa.

Khi bệnh nhân sử dụng AI để mô phỏng hình ảnh mong muốn hoặc bác sĩ trình bày kết quả có thể đạt được, quá trình tư vấn trở nên trực quan và chính xác hơn. AI cũng giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng bệnh nhân. Điều này đặc biệt quan trọng đối với khách quốc tế, vốn thường có thời gian lưu trú và phục hồi hạn chế.

AI đang giúp bác sĩ hiểu chính xác hơn nhu cầu của bệnh nhân nước ngoài, qua đó hạn chế những khác biệt do ngôn ngữ và văn hóa. Ảnh: WMedTour

Các chuyên gia cho biết, tại các trung tâm khám sức khỏe, AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi giúp phân tích dữ liệu, phát hiện sớm bệnh và các nguy cơ tiềm ẩn, hỗ trợ chẩn đoán, mô phỏng và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng bệnh nhân. Công nghệ này cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, cá nhân hóa quá trình tư vấn và kết nối kết quả khám sức khỏe với các giải pháp chăm sóc, chống lão hóa.

Thực chất, điểm tạo nên sự khác biệt của dịch vụ du lịch y tế là tính cá nhân hóa. Thay vì áp dụng một công thức chung, mỗi du khách đều được đo lường các chỉ số sinh học để thiết kế một phác đồ riêng biệt. Tại quận Gangnam - nơi tập trung nhiều nhất các cơ sở y tế chuyên khoa thẩm mỹ và da liễu của Seoul, hệ thống trang thiết bị liên tục được cập nhật các công nghệ tiên tiến hàng đầu.

Có thể kể đến các liệu trình chống lão hóa toàn diện kết hợp giữa y học hiện đại và cổ truyền, hay các công nghệ nuôi cấy tế bào gốc giúp kích thích phục hồi da từ sâu bên trong. Các cơ sở y tế chuyên tiếp nhận du khách quốc tế tại đây thường thiết lập quy trình khép kín, bố trí sẵn đội ngũ thông dịch viên quốc tế đa ngôn ngữ và ứng dụng hệ thống mô phỏng hình ảnh 3D để hỗ trợ khách hàng hình dung kết quả trực quan ngay trong bước tư vấn.

Ảnh: The Straits Times

Hiện chính phủ Hàn Quốc đang hỗ trợ ngành công nghiệp này bằng cách áp dụng hai nhóm chính sách thị thực linh hoạt, nhằm đáp ứng thời gian lưu trú và mục đích y tế khác nhau của du khách quốc tế.

Đối với diện thị thực chuyên sâu, cơ quan quản lý cấp hai loại visa chuyên trách là C-3-3 và G-1-10 dành riêng cho mục đích điều trị y tế, áp dụng đồng thời cho cả người bệnh và người thân đi cùng với tư cách người giám hộ. Nếu chỉ có nhu cầu trải nghiệm làm đẹp, chăm sóc da ít xâm lấn, kiểm tra sức khỏe tổng quát hoặc nghỉ dưỡng điều trị kết hợp tham quan, du khách chỉ cần sở hữu visa du lịch thông thường.