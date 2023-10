Lợi nhuận nhóm ngành nào đang giảm mạnh nhất trong quý 3?

Tính đến ngày 25/10/2023, đã có 633/1609 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 32,6% tổng giá trị vốn hóa trên HOSE, HNX và UPCoM công bố kết quả kinh doanh, với tổng lợi nhuận sau thuế Q3/2023 giảm nhẹ so với cùng kỳ (-5,5%).

Trong lần cập nhật này, xu hướng suy giảm về lợi nhuận ở các doanh nghiệp Phi tài chính đã thu hẹp đáng kể so với quý 2/2023 giảm 48% so với cùng kỳ.

Xét trên toàn thị trường, những ngành đóng góp chính vào mức sụt giảm này là Ngân hàng, Bất động sản, Hóa chất, Hàng cá nhân và Gia dụng. Riêng với Hóa chất, đây là quý thứ 3 liên tiếp lợi nhuận sau thuế giảm hơn 65% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán, Dầu khí, Công nghệ Thông tin là những ngành ghi nhận tăng trưởng mạnh về lợi nhuận so với cùng kỳ.

Thống kê của VnEconomy cho thấy, lợi nhuận nhiều công ty chứng khoán tăng bằng lần trong quý 3/2023 như Chứng khoán VIX, VnDirect, SSI, VDSC... Lợi nhuận nhóm chứng khoán tăng chủ yếu nhờ thị trường chứng khoán sôi động trở lại trong quý 3 vừa qua với thanh khoản vượt trôi trung bình trên 24.000 tỷ đồng mỗi phiên, số lượng nhà đầu tư cá nhân mở mới tài khoản cũng liên tiếp lập kỷ lục một năm, nhiều quỹ thắng đậm và các công ty chứng khoán cũng ghi nhận một quý "bội thu".

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh. Đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 6 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý 3/2023 với hầu hết đều sụt giảm mạnh.

Techcombank là ngân hàng mới đây nhất công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận sau thuế sụt giảm 13% so với cùng kỳ đạt 5.483 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đạt 17.115 tỷ, giảm 18% so với năm 2022.

Trước đó, VPBank (VPB) dù là đơn vị báo lãi trước thuế lớn nhất với 3.117 tỷ đồng lợi nhuận nhưng lợi nhuận cũng giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. TPB cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.575 tỷ đồng giảm 26,3% so với cùng kỳ và giảm 2,3% so với quý 2/2023. TPB có kết quả kinh doanh kém tích cực chủ yếu do gia tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng khi tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng mạnh lên 2,97% từ mức 2,21% trong quý 2/2023 và 0,91% trong quý 3/2023.

Bắc Á Bank cũng gi nhận lợi nhuận giảm tới 73% còn 77 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2023, BAB lãi sau thuế 551 tỷ đồng giảm 23% so với năm 2022. Trong quý 3, NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế lũy kế giảm 47 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do thu nhập lãi thuần trong quý chỉ lãi 7 tỷ đồng.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2023 đang ở giai đoạn sôi động. Dự kiến sẽ có nhiều doanh nghiệp đầu ngành Ngân hàng, Thép, Bán lẻ sẽ công bố báo cáo tài chính Q3 và 9T2023 trong tuần này.