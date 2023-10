Lợi nhuận quý 3 tăng gần 300% nhưng Chứng khoán Rồng Việt đang thua lỗ ở 3 cổ phiếu này

Thị trường trong quý 3 ghi nhận sự hồi phục mạnh của Vn-Index cùng với thanh khoản tăng 53% bình quân 24.557 tỷ đồng/phiên đã tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán. Trong đó, Chứng khoán Rồng Việt báo lãi tăng trưởng đột phá lên tới gần 300% trong quý 3/2023.

Theo đó, trong kỳ, VDSC ghi nhận lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ là 53,6 tỷ đồng, tăng 2,65 lần so với cùng kỳ năm ngoái; lãi từ các khoản cho vay và phải thu 89,5 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 98,5 tỷ đồng tăng 60%. Sau khi trừ đi các chi phí hoạt động, VDSC báo lãi trước thuế 113 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 91,6 tỷ đồng tăng 3,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế từ đầu năm tới nay, VDSC báo lãi 252 tỷ đồng sau thuế trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 104 tỷ đồng.

Lý giải lợi nhuận tăng đáng kể, theo VDSC ngoài doanh thu từ các nghiệp vụ đầu tư, kinh doanh tăng thì chi phí hoạt động quý 3 giảm do sự hồi phục về điểm số đã giúp Rồng Việt hoàn nhập chi phí hơn 21,4 tỷ đồng từ đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư đã trích lập trước đó, trong khi cùng kỳ năm ngoái phải trích lập chi phí này hơn 6,5 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận lãi lớn trong quý 3, song nghiệp vụ tự doanh của công ty chứng khoán này ghi nhận tình hình kém khởi sắc. Trong kỳ, lãi bán các tài sản tài chính FVTPL ghi nhận 21 tỷ đồng, lỗ bán các tài sản tài chính FVTPL 22 tỷ đồng, như vậy, lỗ ròng từ việc bán các tài sản tài chính FVTPL 342,7 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm, VDSC lỗ ròng từ nghiệp vụ này 66,4 tỷ đồng. Trong đó, lỗ bán cổ phiếu niêm yết kỳ này 2 tỷ đồng và lỗ bán trái phiếu chưa niêm yết 333 triệu đồng.

Danh mục đầu tư của VDSC cũng đang ghi nhận thua lỗ ở ba cổ phiếu vốn hóa lớn. Theo đó, VDSC nắm giữ cổ phiếu DBC với giá trị mua 213 tỷ đồng hiện giá thị trường còn 176 tỷ đồng tương đương tạm lỗ 36 tỷ đồng. Ngoài ra, VDSC còn mua ACB với giá trị mua 71 tỷ đồng hiện giá thị trường còn 69 tỷ đồng và mua CTG giá trị mua 48,5 tỷ đồng hiện còn 45,5 tỷ đồng. Công ty chứng khoán này cũng đang tạm lỗ với khoản đầu tư tại cổ phiếu MBB và chỉ đang có lãi tại GEX với khoản chênh lệch tăng 1,56 tỷ đồng.

Ngoài danh mục cổ phiếu trên, VDSC cũng đang nắm trong tay hai lô trái phiếu của VCB và CTG với giá trị 332 tỷ đồng và một số lô trái phiếu chưa niêm yết với giá trị 375 tỷ đồng. Tổng cộng VDSC đang đầu tư 707 tỷ đồng vào các lô trái phiếu chưa niêm yết.

Tổng cộng tài sản của VDSC tính tới cuối quý 3/2023 là 5.134 tỷ đồng tăng gần 1.000 tỷ đồng so với con số đầu năm. Các khoản cho vay đang ở con số 2.996 tỷ đồng tăng gần 700 tỷ đồng so với con số đầu năm. Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức công ty chứng khoán quản lý hiện đang là 1.087 tỷ đồng giảm 500 tỷ đồng so với con số đầu năm.