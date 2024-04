LVMH hối hả đón “cơ hội vàng” Olympic Paris 2024

Mới đây, tập đoàn xa xỉ là đối tác chính thức của Olympic Paris 2024 đã tổ chức một bữa tiệc cocktail tại trụ sở lịch sử của Louis Vuitton ở Asnières, gần Paris. Tại đây, các huy chương và rương chứa đuốc được tạo ra dành riêng cho Olympic và Paralympic mùa hè năm nay đã ra mắt. Antoine Arnault, Giám đốc bộ phận Hình ảnh và Môi trường của LVMH, nói với các vị khách trong bữa tiệc: “Đây là lần thứ ba sau khi công bố và ra mắt các huy chương Chaumet, chúng tôi đã thể hiện điều gì đó cụ thể hơn, hữu hình hơn về mối quan hệ hợp tác sáng tạo giữa thời trang và thể thao”.

Theo The Business of Fashion, các vận động viên có thành tích xuất sắc nhất tại hai Thế vận hội Olympic và Paralympic năm nay sẽ không chỉ được nhận những tấm huy chương vàng, bạc và đồng, mà cả… 18 gram sắt. Điều đặc biệt là mảnh ghép bằng sắt hình lục giác, đặt giữa trung tâm của những chiếc huy chương, được lấy từ chính phần kết cấu nguyên bản của tháp Eiffel - biểu tượng huy hoàng của nước Pháp. Với thiết kế này, Thế vận hội Paris 2024 không chỉ mong muốn để lại một kỷ niệm khó quên với các đoàn thể thao quốc tế, mà còn mang tới sự tiếp nối cho một bản thiết kế vĩ đại của kiến trúc sư tài ba Gustave Eiffel.

Kể từ khi được lên ý tưởng, cho tới lúc được ban tổ chức thông qua, kịch bản lễ khai mạc Olympic Paris 2024 "độc, lạ, chưa từng có" khiến người hâm mộ vô cùng háo hức đợi chờ. Theo Văn phòng Du lịch Paris, dự kiến sẽ có khoảng 15,3 triệu du khách đến Paris trong thời gian diễn ra sự kiện này, tăng từ 6,4 triệu vào mùa hè năm ngoái (ước tính khoảng 11,3 triệu cho Thế vận hội và 4 triệu cho Paralympic). Đây cũng là cơ hội cho các thương hiệu để tăng doanh số bán hàng tại các cửa hàng sang trọng trong những tháng tiếp theo.

Như đã báo cáo trước đó, LVMH đã chi 150 triệu euro để trở thành một trong các nhà tài trợ chính thức của Thế vận hội, theo các nguồn tin. Các thương hiệu của họ xuất hiện xuyên suốt sự kiện: ngoài các huy chương do nhà kim hoàn Chaumet thuộc sở hữu của LVMH thiết kế, Berluti đã tạo ra khoảng 1.400 bộ trang phục để phái đoàn Pháp mặc trong các buổi lễ khác nhau, sẽ được ra mắt vào tháng tới. Thương hiệu Moët & Chandon của LVMH sẽ phát hành những chai nước uống được trang trí bằng cờ Pháp. Các nhãn hiệu trang sức và đồng hồ của LVMH (ngoại trừ Chaumet chế tác huy chương) sẽ không tham gia, do Omega - thuộc sở hữu của Tập đoàn Swatch - là hãng tính giờ chính thức của Thế vận hội.

Hiện cũng chưa có kế hoạch nào được công bố đối với khách sạn sang trọng Cheval Blanc của LVMH, nơi có tầm nhìn rất đẹp ra địa điểm tổ chức lễ khai mạc. Trong khi đó, những chiếc rương của Louis Vuitton sẽ bảo vệ và trưng bày những ngọn đuốc được rước đi khắp nước Pháp trước Thế vận hội. “Việc bảo vệ biểu tượng của Thế vận hội Paris 2024 – những ngọn đuốc, và giấc mơ của các vận động viên vĩ đại – những chiếc huy chương, đòi hỏi sự hiểu biết của những nghệ nhân có tay nghề cao. Đó là một niềm kiêu hãnh lớn lao khi hôm nay thương hiệu hé lộ những sáng tạo bước đầu này,” ông Antoine Arnault cho biết.

Chiếc rương chứa ngọn đuốc đầu tiên sẽ “thực thi nhiệm vụ” vào ngày 8/5, khi ngọn đuốc bắt đầu hành trình 776 km từ Marseille trên bờ biển Địa Trung Hải đến Paris ở phía Bắc nước Pháp vào ngày 14/7. Những chiếc rương cỡ lớn chứa huy chương được bọc bằng vải Monogram cổ điển, có các góc và khóa đồng mạ vàng.

Lấy cảm hứng từ chiếc rương Malle Coiffeuse nổi tiếng của nhà mốt, những chiếc rương Medals Trunks có phần trung tâm và hai “cánh” mở ra, bên trong có các ngăn kéo được thiết kế đặc biệt để chứa 468 cái huy chương. Phần bên trong của chiếc rương được lót hoàn toàn bằng da màu đen mờ. Chất liệu này cũng được sử dụng cho tay cầm của các ngăn kéo, cùng với logo in nổi của Thế vận hội Paris 2024.

Theo France24, LVMH cũng đã ký hợp đồng với bảy đại sứ vận động viên: vận động viên đấu kiếm Enzo Lefort, vận động viên chạy nước rút khuyết tật Timothée Adolphe, vận động viên bóng bầu dục Antoine Dupont, vận động viên bơi lội Léon Marchand, vận động viên thể dục Mélanie de Jesus dos Santos, nhà vô địch quần vợt xe lăn Pauline Déroulède và vận động viên đua xe đạp Marie Patouillet. Trong đó, Lefort, Adolphe, Dupont và Marchand cũng là đại sứ của Louis Vuitton, còn de Jesus dos Santos, Déroulède và Patouillet là đại sứ của Dior.

Ông Oudéa-Castéra, Bộ trưởng Thể thao Pháp chia sẻ: "Đây là sự hợp tác của những điều tuyệt vời nhất: thành phố đẹp nhất thế giới, tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới và sự kiện thể thao lớn nhất thế giới". Chủ tịch LVMH Bernard Arnault, tỷ phú giàu thứ nhì thế giới theo danh sách hiện tại của Fobes, cho biết: "Giống như lý tưởng của Thế vận hội là đẩy lùi các giới hạn của thành tích thể thao, vẻ đẹp của Paris truyền cảm hứng cho chúng tôi luôn tiến xa hơn trong việc theo đuổi cái đẹp".

Những thiết kế lấy cảm hứng từ thể thao của Jean Paul Gaultier, Virgil Abloh và Maria Grazia Chiuri là một phần của triển lãm “Thời trang và Thể thao” tại Musée des Arts Décoratifs ở Paris tới đây.

Trong khi đó, tuần lễ thời trang nam giới Paris sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 23/6 và tuần lễ Haute Couture mùa thu sẽ được tổ chức từ ngày 24 - 27/6, sớm hơn một tuần so với thường lệ, để chào mừng Thế vận hội. Hiệp hội thời trang cao cấp Pháp (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) đã lập danh sách khoảng 260 địa điểm thường được sử dụng cho các show diễn mỗi mùa để cảnh sát quận Paris xem xét các giải pháp tổ chức và an ninh. Mùa mốt này, danh sách và quy mô các show diễn nhiều khả năng sẽ thu hẹp hơn do việc thiết lập cơ sở hạ tầng phục vụ Olympic trên khắp Paris.

Theo Hiệp hội, bất chấp những thách thức về mặt hậu cần, khoảng 90% lịch trình các show diễn nam giới và thời trang Haute Couture đã được xác nhận tính đến nay. Bénédicte Epinay, Giám đốc điều hành của hiệp hội hàng xa xỉ Pháp Comité Colbert, cho biết: “Chúng ta sẽ xem xét liệu tầm nhìn xa của Paris trong giai đoạn này có tác động đến sự xuất hiện của những người mua sắm chi tiêu hàng đầu sau đó hay không, giống như ở London sau sự kiện Olympic London 2012”.