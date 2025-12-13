Thứ Bảy, 13/12/2025

Trang chủ Bất động sản

Maison Grand: Dự án tiên phong với tiến độ thi công ổn định

Tuấn Sơn

13/12/2025, 09:00

Maison Grand tại Phú Mỹ công bố tiến độ thi công vững chắc, thu hút sự quan tâm của người mua giữa bối cảnh thị trường ưu tiên pháp lý và tiến độ rõ ràng.

THỊ TRƯỜNG DỊCH CHUYỂN SANG GIÁ TRỊ “THẤY ĐƯỢC”, TIẾN ĐỘ TRỞ THÀNH TIÊU CHÍ DẪN DẮT LỰA CHỌN

Dự án Maison Grand (Phú Mỹ, TP.HCM) vừa công bố tiến độ mới nhất và tiếp tục được nhắc đến như một biểu tượng tiên phong chuẩn sống cao cấp ngay tại trung tâm cảng biển Phú Mỹ duy trì được nhịp thi công ổn định qua thời gian dài. Ghi nhận tại công trường tháng 12/2025 cho thấy dự án đang bám sát lộ trình đã công bố, với hai tháp thi công song hành từ mặt ngoài đến phần lõi kỹ thuật.

Hai tháp của dự án được triển khai đồng bộ, liên tục hoàn thiện các mốc kỹ thuật quan trọng nhằm đảm bảo mục tiêu bàn giao vào quý 2/2026. Tại tháp N1 công tác mặt ngoài đang được đẩy nhanh, hoàn thành 100% trát tầng từ 25 xuống tầng 15, hoàn thiện bả từ tầng 25 xuống tầng 15; mặt trong tháp N1, xây tường hoàn thiện từ tầng 25 xuống tầng 1, trát tường hoàn thiện từ tầng tum xuống tầng 15, tầng 14 đạt 75% và hiện đang trát từ tầng 13 xuống tầng 10, sơn bả đang bả bột matit tường từ tầng tum xuống 19 đạt 80%, từ 18 xuống 16 đạt 40% và sơn lót từ tầng 25 xuống tầng 19 đạt 80%.

Tại tháp N2 công tác hoàn thiện mặt ngoài về phần trát đang thực hiện từ tầng 25 xuống 19 hoàn thiện 90%, bả mặt ngoài từ tầng 25 xuống 19 đạt 70%; mặt trong của tháp N2 về công tác xây tường đã hoàn thiện từ tầng tum xuống tầng 13, tầng 12 xuống tầng 8 đạt 50%, trát tường đang hoàn thiện tầng 23 xuống 18 đạt 90%, sơn bả tầng 25 xuống 19 đạt 70%.

Hai tháp của Maison Grand được triển khai đồng bộ, liên tục hoàn thành các mốc kỹ thuật nhằm đảm bảo mục tiêu bàn giao vào quý 2/2026.
Hai tháp của Maison Grand được triển khai đồng bộ, liên tục hoàn thành các mốc kỹ thuật nhằm đảm bảo mục tiêu bàn giao vào quý 2/2026.

Khác với cách triển khai thông thường, Maison Grand áp dụng mô hình kiểm soát đa lớp. Mỗi hạng mục, dù nhỏ, đều được nghiệm thu trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Cách làm này giúp tiến độ giữ nhịp đều, hạn chế tình trạng gián đoạn thường xuất hiện trong giai đoạn hoàn thiện.

Cập nhật tiến độ ổn định của Maison Grand diễn ra trong bối cảnh thị trường đang chứng kiến sự thay đổi mạnh về tiêu chí chọn lựa. Từ giữa năm 2024 đến nay, người mua ở thực lẫn nhà đầu tư đều ưu tiên những dự án có thể kiểm chứng bằng mắt, thay vì kỳ vọng vào kế hoạch trên giấy.

Nhiều báo cáo thị trường ghi nhận phần lớn giao dịch thành công trong 12 tháng gần đây tập trung vào các dự án có tiến độ cuốn chiếu, cập nhật minh bạch và pháp lý rõ ràng. Các chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu của tâm lý thận trọng hậu trầm lắng: người mua giảm kỳ vọng dài hạn và tăng mức độ quan tâm đến những giá trị hiện hữu.

Với người mua ở thực, pháp lý minh bạch đi cùng tiến độ đều đặn hiện là tiêu chí quan trọng nhất khi đánh giá một dự án.
Với người mua ở thực, pháp lý minh bạch đi cùng tiến độ đều đặn hiện là tiêu chí quan trọng nhất khi đánh giá một dự án.

Trong bối cảnh đó, tiến độ thi công và pháp lý hoàn chỉnh không chỉ giữ vai trò bảo chứng, mà còn được xem là bộ tiêu chí đầu tiên trong quá trình sàng lọc dự án - đặt ngang hàng, thậm chí vượt lên trên vị trí hay tiện ích.

CÂU CHUYỆN TIẾN ĐỘ TẠI CÔNG TRƯỜNG QUA MẮT NGƯỜI MUA: “MUỐN THẤY SỰ THAY ĐỔI MỖI TUẦN”

Đáng chú ý, đà triển khai ổn định của Maison Grand diễn ra cùng lúc với sự gia tăng lượng khách đến công trường. Theo đơn vị phân phối, những tháng gần đây ghi nhận lượng khách đến Nhà điều hành tăng đáng kể, nhiều người trực tiếp quan sát tiến độ tại công trường và trải nghiệm căn hộ mẫu.

Xu hướng này cho thấy thị trường đã thay đổi: Khách hàng không chỉ xem phối cảnh mà muốn tận mắt nhìn thấy tiến độ, sự vận hành máy móc và cách tổ chức thi công. Khoảng cách từ niềm tin đến quyết định xuống tiền đang rút ngắn không phải nhờ ưu đãi, mà nhờ công trường vận hành đều đặn từng tuần. Với Maison Grand, sự hiện diện thường xuyên của khách mua tại công trường cũng phần nào củng cố điểm mạnh của dự án: “thấy được – chạm được – kiểm chứng được”.

Lượng khách ghé Nhà điều hành Maison Grand gia tăng, trong đó không ít người đến để quan sát tiến độ thực tế và trải nghiệm căn hộ mẫu.
Lượng khách ghé Nhà điều hành Maison Grand gia tăng, trong đó không ít người đến để quan sát tiến độ thực tế và trải nghiệm căn hộ mẫu.

Theo đại diện chủ đầu tư Tumys Homes, mục tiêu bàn giao vào quý 2/2026 vẫn được giữ nguyên. Để đảm bảo tiến độ, dự án được vận hành theo các mốc thi công phân tầng, duy trì cường độ làm việc liên tục trong ngày, kết hợp giám sát an toàn và chất lượng song hành.

Việc công khai tiến độ theo chu kỳ, mở cửa căn hộ mẫu ngay tại công trường và duy trì tần suất cập nhật đều đặn được xem là các yếu tố quan trọng giúp dự án giữ được niềm tin của người mua trong bối cảnh thị trường đề cao sự minh bạch.

Trong khi nhiều dự án vẫn trong giai đoạn xử lý pháp lý hoặc mới bước vào thi công phần thân, Maison Grand – với tiến độ tháng 12/2025 hoàn thành nhiều cột mốc – trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho nhóm khách hàng ở thực và nhà đầu tư dài hạn đang tìm kiếm sự chắc chắn.

Maison Grand

