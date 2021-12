Mẫu giày Nike hợp tác G-Dragon tăng giá gấp 4 lần sau một ngày phát hành

Ngày 3/12, mẫu giày Nike Kwondo 1, đánh dấu cái bắt tay thứ 2 giữa trưởng nhóm Bigbang G-Dragon và thương hiệu giày hàng đầu thế giới Nike đã chính thức được phát hành. Do là phiên bản giới hạn, các khách hàng chỉ có 30 phút đăng ký mua giày thông qua hệ thống Nike SNKRS nên rất nhiều người đành ngậm ngùi vì bỏ lỡ mẫu giày mới.

Ban đầu giá bán Nike Kwondo 1 được niêm yết ở mức 180 USD nhưng chỉ sau 1 ngày phát hành, đôi giày đã bị đẩy giá lên gấp 4 lần. Theo các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, vì độ hiếm của phiên bản giới hạn cộng thêm sức hút của trưởng nhớm Bigbang nên giày hiện đã bị đôn giá lên tận 750 USD (khoảng 17 triệu đồng).

Được biết, tên gọi Nike Kwondo 1 được đặt theo tên của môn võ thuật Taekwondo, tên tiếng Hàn của G-Dragon là Kwon Ji Yong và khẩu hiệu của Nike "Just do it" (cứ làm đi). Chọn tông màu trắng làm chủ đạo, với thiết kế lấy cảm hứng từ brogue (mẫu giày truyền thống với đế thấp) và giày chơi golf cổ điển, Nike Kwondo 1 mang vẻ ngoài sang trọng nhưng không kém phần phá cách.

Phần lưỡi giày là điểm đặc biệt của đôi giày khi được in logo bao trùm lên cả hệ thống dây buộc và có thể tháo rời dễ dàng. Điều này giúp người dùng có thể linh hoạt sử dụng đôi giày trong nhiều hoàn cảnh hay nhu cầu mục đích khác nhau. Ngoài ra, phần lưỡi giày của mẫu Kwondo 1 còn nổi trội với sự trang trí bất đối xứng. Một bên được trang trí logo của Peaceminusone và bên còn lại là logo của Nike. Khi lật lưỡi giày lên bạn sẽ thấy được seri của phiên bản được ghi cẩn thận bên trong.

Một điểm nhấn đặc sắc tiếp theo của đôi giày là những đường trang trí bấm lỗ dọc theo viền của đôi giày. Chi tiết trang trí giày này thường dùng cho kiểu giày brogue - loại giày nam giới dùng trong những dịp quan trọng. Phần toe box (mu giày) của đôi giày Kwondo 1 được trang trí đường bấm lỗ lượn thành chữ w khá giống hình trái tim, tạo nên điểm nhấn nổi bật cho thiết kế, giúp tạo sự mềm mại, mới mẻ và sang trọng.

Phần đế giày được làm từ chất liệu cao su chắc chắn, đồng thời tạo sự nhẹ nhàng cho người mang. Ngoài ra, đế giày cũng được thiết kế với màu vàng ngà nổi bật so với màu trắng ở phần thân giày. Màu ngà này cũng giúp gợi nhớ đến những mẫu giày vintage có phần đế cao su cũ ngả màu ngà ngà dần theo năm tháng.

Mẫu thiết kế mới nhất của G-Dragon được đánh giá cao khi kết hợp các phong cách đa dạng, đồng thời phá vỡ rào cản giữa bản sắc và văn hóa, giống như chính con người và con đường âm nhạc mà trưởng nhóm Bigbang theo đuổi. “Tôi muốn được cảm thấy tự do khi làm mọi thứ, từ ăn mặc, phối đồ đến tạo phong cách riêng. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể vượt qua những định kiến và cảm thấy tự do theo cách của riêng mình khi mang đôi giày Kwondo 1,” G-Dragon chia sẻ về ý nghĩa của mẫu giày mới.

Nhờ thiết kế lịch lãm kiểu Luxury Sneaker bề ngoài gọn gàng, cổ thấp, phần đế giày được độn khá cao, các fan của sneakers cho rằng không cần lo lắng về cách phối trang phục với đôi giày Nike Kwondo 1. Bạn có thể kết hợp với phong cách hip hop hầm hố, thời trang sang trọng, phong cách phi giới tính (unisex), quần áo jeans rách bụi bặm, phối đồ họa tiết da beo cùng với bộ suit chỉn chu,...đều được.

Đây không phải là lần đầu tiên mẫu giày do G-Dragon thiết kế bị đôn giá. Trước đó, đôi Para-noise, ra mắt cuối năm 2019 cũng nhanh chóng cháy hàng, khi giá bán chính thức chỉ 200.000 won (3,9 triệu đồng) nhưng sau đó giá đã bị đôn lên gần 3 triệu won (58 triệu đồng). Thậm chí, đôi giày có chữ ký của G-Dragon còn được bán với mức 10 triệu won (193 triệu đồng).

Không chỉ là một nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ G-Dragon còn nổi tiếng là một ông hoàng thời trang của làng giải trí xứ Hàn. Tất cả quần áo cho đến phụ kiện của idol sinh năm 1988 diện trong các MV, sự kiện hay chỉ đi dạo phố cũng ngay lập tức tạo nên xu hướng, thúc đẩy doanh số bán hàng của các thương hiệu. Điển hình vào năm 2016, nam ca sĩ kết hợp cùng nhà thiết kế Gee Eun chính thức ra mắt thương hiệu thời trang Peaceminusone và nhanh chóng gây được tiếng vang lớn.