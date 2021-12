Netflix hợp tác với Pat McGrath Labs ra mắt BST trang điểm phong cách “Bridgerton”

Pat McGrath Labs lần đầu tiên cùng hợp tác với Netflix để mang đến một bộ sưu tập trang điểm dành riêng cho các fan hâm mộ series phim “Bridgerton”. Được gọi đơn giản là Bridgerton x Pat McGrath Labs, bộ sản phẩm này sẽ bao gồm một bảng màu mắt, một bộ ba má hồng và hai phấn highlight.

Phần một của series phim “Bridgerton” đã phá vỡ kỷ lục về lượng người xem của Netflix với 82 triệu hộ gia đình xem trực tiếp, tạo nên tiếng vang chưa từng có và bản thân chuyên gia trang điểm McGrath cũng không miễn nhiễm với nó. McGrath cho biết cô cũng luôn bị ám ảnh bởi vẻ đẹp thời Regency và coi bộ sưu tập này là một cách giải thích hiện đại. Cô ấy đặc biệt được truyền cảm hứng bởi “sự lãng mạn và niềm đam mê cháy bỏng mà chúng ta đã thấy trong phần một” của series phim Bridgerton.

“Pat McGrath đã đưa màu sắc riêng của Bridgerton ra khỏi màn ảnh với sự hợp tác này và chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ điều đó với thế giới,” Giám đốc Thiết kế và Truyền thông Kỹ thuật số của Shondaland, Sandie Bailey chia sẻ trong một thông cáo báo chí. “Pat McGrath là một biểu tượng toàn cầu trong ngành làm đẹp và thời trang, đồng thời chia sẻ niềm đam mê sáng tạo vô hạn đối với các dự án khơi gợi cảm xúc, khiến cô ấy trở thành một đối tác hoàn hảo khi chúng tôi mong muốn mở rộng thế giới Bridgerton”.

Nếu chăm tìm hiểu về giới thời trang, bạn sẽ không lạ gì cái tên Pat McGrath. Người phụ nữ da màu sinh năm 1970 này được tạp chí Vogue ưu ái gọi là chuyên gia trang điểm quyền lực nhất thế giới. Trong suốt 25 năm qua, Pat McGrath là bậc thầy đứng sau hàng loạt concept trang điểm của những nhà mốt danh giá tại các tuần lễ thời trang (Prada, Miu Miu, Dolce&Gabbana, Versace, Valentino...), làm việc với hằng hà sa số các tạp chí danh tiếng (Vogue, Harper's Bazaar, W...) cũng như các ngôi sao, đồng thời là cố vấn của nhiều thương hiệu mỹ phẩm đình đám.

Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó với phấn son, Pat McGrath đã quyết định phát triển thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình mang tên Pat McGrath Labs với "phát súng" đầu tiên là dòng son lì MatteTrance Lipstick. Siêu phẩm này trình làng vào tháng 7/2017, nhanh chóng "cháy hàng" và được tặng danh xưng "son lì đỉnh nhất thế giới".

Đối với Pat McGrath Labs, mỗi sản phẩm là một sự thử nghiệm. Vì Pat chính là người làm nên vẻ đẹp trên sàn diễn cho Dolce & Gabbana, Marc Jacobs… nên các sản phẩm của bà luôn có hơi hướng high-fashion mà ngay cả dòng mỹ phẩm của các thương hiệu thời trang cao cấp cũng khó lòng sánh bì. Giá thành của các sản phẩm từ Pat McGrath Labs không bao giờ rẻ nhưng cũng chẳng ai phàn nàn, bởi lẽ những sản phẩm này luôn luôn đẹp-độc-lạ.

Trong bộ sưu tập mới nhất này, bảng phấn mắt “Diamond of the First Water” có sáu màu ‘hoàng gia’ theo tông lạnh với chi tiết satin và ánh kim. “Divine Blush + Glow Trio” là bảng phấn má bao gồm hai màu blush và một highlighter. Bên cạnh đó, sản phẩm “Skin Fetish: Sublime Skin Highlighter” là một dạng bột gel pha ngọc trai có màu vàng và bạc đậm được sử dụng để mang đến hiệu ứng quyến rũ trên da.

Giá của các sản phẩm dao động từ 55 USD đến 65 USD (1,2 triệu -1,5 triệu đồng),và có sẵn với số lượng hạn chế trên trang web của Pat McGrath Labs vào ngày 26/12, một ngày sau lễ Giáng sinh.