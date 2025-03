Năm 2024, một số quỹ đã điều chỉnh danh mục tại VNM

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) công bố báo cáo thường niên năm 2024.

Theo đó, kết thúc năm 2024, VNM ghi nhận doanh thu đạt 61.824 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 97,9%, lợi nhuận trước thuế đạt 9.453 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch 77 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo công ty, Thị trường trong nước tiếp tục là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Vinamilk, đóng góp 82% doanh thu thuần hợp nhất. Dù các sự kiện thiên tai đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong một số giai đoạn, doanh thu thuần trong nước cả năm vẫn đạt 50.799 tỷ đồng, tăng trưởng 0,4% so với cùng kỳ. Xét toàn ngành, dù tăng trưởng về giá trị trong năm 2024 vẫn giảm 0,3% so với cùng kỳ nhưng đã cho thấy sự phục hồi khi mức giảm được thu hẹp so với năm 2023 (giảm 1%).

Bên cạnh đó, thị trường nước ngoài tiếp tục là động lực tăng trưởng mạnh mẽ của Vinamilk, đóng góp 18% doanh thu thuần hợp nhất. Doanh thu thuần thị trường nước ngoài cả năm đạt 10.983 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 12,6% so với cùng kỳ, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm gần đây.

Trong năm 2024, VNM tiếp tục duy trì vốn điều lệ ở mốc 20.899 tỷ đồng. Còn xét về cơ cấu tổng thể, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Vinamilk vẫn chiếm ưu thế với 51,5%, trong khi cổ đông trong nước nắm giữ 48,5%. Các nhà đầu tư tổ chức tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi sở hữu tới 89,5% cổ phần, còn nhà đầu tư cá nhân chỉ chiếm 10,5%.

Tuy nhiên trong năm 2024, một số quỹ đầu tư nước ngoài đã âm thầm gia tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VNM so với năm trước.

Cụ thể: theo danh sách 20 cổ đông tổ chức lớn nhất chốt ngày 27/12/2024, các vị trí dẫn đầu về tỷ lệ sở hữu vẫn không thay đổi so với năm trước (2023) là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tiếp tục nắm giữ 36% cổ phần, theo sau là F&N Dairy Investments Pte Ltd (17,7%) và công ty con F&NBev Manufacturing Pte, Ltd (2,7%) vẫn giữ nguyên tổng cộng 20,4%; Platinum Victory Pte Ltd tiếp tục duy trì mức 10,62%.

Báo cáo thường niên năm 2024 của VNM

Trong khi các cổ đông lớn giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ thì một số quỹ đầu tư đã điều chỉnh danh mục. Cụ thể: so với báo cáo thường niên 2023 thì Pzena Emerging Markets Value Fund là tổ chức tăng sở hữu nhiều nhất từ 0,41% lên 0.7%, Invesco Funds từ 0,35% lên 0,6% vốn, Invesco Asian Fund (UK) cũng tăng từ 0,38% lên 0,5%;

Ở chiều ngược lại, Fubon FTSE Vietnam ETF lại giảm tỷ lệ nắm giữ từ 1,28% xuống còn 0,9%, Vaneck Vietnam ETF giảm từ 0,72% xuống 0,6%; Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) giảm từ 0,46% về 0,3%.

Cổ đông mới trong năm 2024 gồm: Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool (0,9%), Seafarer Overseas Growth And Income Fund (0,8%), Pension Reserves Investment Trust Fund (0,4%), Schorder Asian Income Fund (0,3%) và Schorder Asian Alpha Plus Fund (0,3%)

Trong khi đó, Matthews Pacific Tiger Fund (0,86%), Norges Bank (0,52%), Mawer Global Small Cap Fund (0,46%) và KIM Vietnam Growth Equity Fund (0,45%) lại không còn là cổ đông của VNM trong năm 2024.