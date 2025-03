Ông Lee Meng Tat xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị VNM

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT.

Theo đó, Vinamilk công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của ông Lee Meng Tat – Thành viên HĐQT vào ngày 20/2/2025 vì lý do thay đổi người đại diện của cổ đông lớn.

Vinamilk cho biết việc từ nhiệm sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 phê duyệt.

Ông Lee Meng Tat (Singapore) - thành viên HĐQT VNM; là người đại diện của công ty Fraser and Neave, Limited, công ty này hiện sở hữu 100% vốn của công ty F&N Dairy Investments Pte. Ltd.

Trước đó, F&N Dairy Investments Pte. Ltd đã đăng ký mua 20.899.554 cổ phiếu VNM từ ngày 17/1 đến ngày 14/2/2025 nhưng kết thúc thời gian này, quỹ này lại không mua được bất ký cổ phiếu nào do điều kiện thị trường không phù hợp.

Ngay sau đó, quỹ này đăng ký mua tiếp 20.899.554 cổ phiếu VNM, từ ngày 19/2 đến ngày 20/3/2025 nhằm đầu tư, theo phương thức giao dịch thỏa thuận và giao dịch khớp lệnh qua sàn.

Nếu thành công, Quỹ này sẽ nâng sở hữu lên 390.652.413 cổ phiếu, chiếm 18,69% vốn tại VNM.

Được biết, công ty đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 25/4 tới theo hình thức họp trực tuyến từ số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM nhằm BCTC đã kiểm toán năm 2024; mức chi trả cổ tức năm 2024; kế hoạch doanh thu - lợi nhuận hợp nhất, cổ tức năm 2025; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ (nếu có).

Mới đây, Chứng khoán MB đã có duy trì khuyến nghị "khả quan" với giá mục tiêu 77,500 đồng/cổ phiếu, dựa vào 2 phương pháp DCF và P/E (tiềm năng tăng giá 28.5%, chưa bao gồm lợi suất cổ tức 6.5%).

MBS cho biết giá mục tiêu mới thấp hơn 3% so với dự báo cũ (cập nhật 08/24) do hạ dự báo EPS xuống 5%/5% trong năm 2025-26. Với áp lực bán mạnh từ các nhà đầu tư nước ngoài, giá cổ phiếu VNM đã giảm xuống mức hấp dẫn, với P/E trượt đạt 13.4, thấp hơn 16% với mức trung bình 3 năm (16.0), trong khi LNR đang có xu hướng phục hồi (CAGR của LNR 2025-26F đạt 6%). Do đó, MBS nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để đầu tư vào công ty có tăng trưởng ổn định và khả năng tài chính lành mạnh.

Rủi ro giảm giá đối với VNM bao gồm: Thị phần trong nước thấp hơn so với dự tính do tiêu dùng nội địa vẫn còn chậm, tính không hiệu quả của các chương trình hỗ trợ bán hàng, Giá bột sữa thế giới tăng mạnh khi thiếu hụt nguồn cung thế giới bất thường xảy ra, chủ yếu do rủi ro về thời tiết hay yếu tố về địa chính trị.

Theo luận điểm đầu tư của MBS thì VNM là doanh nghiệp sữa lớn nhất Việt Nam với tổng thị phần nội địa khoảng 43% (theo Euromonitor), VNM đã có 1 sự bùng nổ về truyền thông trong năm 2023 với sự kiện tái định vị thương hiệu, đánh dấu 1 chiến lược sáng tạo mới tập trung vào thế hệ tiêu dùng mới tại Việt Nam. Vinamilk có sức khỏe tài chính lành mạnh, ROE đạt 26%, cao hơn mức trung bình các doanh nghiệp sữa cùng khu vực (~15%).

Cũng theo MBS, thị phần nội địa tăng nhẹ trong năm 2024 sẽ giúp cho doanh thu nội địa tăng 6%/5% trong năm 2025-26, trong bối cảnh thị trường sữa Việt Nam đang trong xu hướng phục hồi, đặc biệt ở các lĩnh vực sữa chua và sữa đặc.



Theo MBS, kết hợp với sự tăng trưởng 2 chữ số của khu vực nước ngoài, biên lợi nhuận gộp duy trì ổn định, MBS dự báo lợi nhuận ròng tăng 6%/6% so với cùng kỳ trong năm 2025-26. Ngoài ra, VNM sở hữu tỷ suất lợi tức cao, tỷ lệ chi trả cổ tức trung bìn duy trì ở mức 80% trong 5 năm gần đây, tương đương khoảng 3,900VND/cổ phiếu, lợi suất cổ tức đạt 6.5%.