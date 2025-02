F&N Dairy Investments Pte.Ltd tiếp tục "điệp khúc" mua vào cổ phiếu VNM

F&N Dairy Investments Pte. Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Theo đó, F&N Dairy Investments Pte. Ltd đã đăng ký mua 20.899.554 cổ phiếu VNM từ ngày 17/1 đến ngày 14/2/2025 nhưng kết thúc thời gian này, quỹ này lại không mua được bất ký cổ phiếu nào do điều kiện thị trường không phù hợp.

Ngay sau đó, quỹ này đăng ký mua tiếp 20.899.554 cổ phiếu VNM, từ ngày 19/2 đến ngày 20/3/2025 nhằm đầu tư, theo phương thức giao dịch thỏa thuận và giao dịch khớp lệnh qua sàn.

Nếu thành công, Quỹ này sẽ nâng sở hữu lên 390.652.413 cổ phiếu, chiếm 18,69% vốn tại VNM

Trước đó, F&N Dairy Investments PTE.LTD (Singapore) thông báo mua 20.899.554 cổ phiếu VNM, từ ngày 16/12 đến ngày 14/1/2025 theo phương thức giao dịch thỏa thuận và giao dịch khớp lệnh qua sàn, nhưng không thành.

Tương tự, một quỹ ngoại khác là Platinum Victory Pte Ltd (Singapore) cũng đăng ký mua 20.899.554 cổ phiếu, từ ngày 2-31/12/2024 nhưng không mua được do điều kiện thị trường không phù hợp.

Ngay sau đó, quỹ này cũng đăng ký mua vào từ ngày 7/1-5/2/2025 theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc giao dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng

Kết thúc thời gian trên, quỹ này lại không mua được và tiếp tục đăng ký mua tiếp từ ngày 11/2 đến ngày 12/3/2025.

Như vậy, sang năm 2025 hai quỹ ngoại này lại tiếp tục "điệp khúc" mua vào cổ phiếu VNM.

Mới đây, VNM đã công bố chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2/2024 với tỷ lệ 5% bằng tiền (500 đồng/cp). Ngày đăng ký cuối cùng là 27/12, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/12. Ngày chi trả dự kiến là 28/2/2025.

Như vậy với hơn 2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi khoảng 1.045 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.

Chốt phiên ngày 18/2, giá cổ phiếu VNM tăng thêm 300 đồng lên 60.300 đồng/cổ phiếu.

Được biết SSI Research đã nâng khuyến nghị cổ phiếu VNM từ "trung lập" lên "khả quan" do giá cổ phiếu đã rơi vào vùng quá bán và có tiềm năng tăng giá là 19,2%; giá mục tiêu 1 năm tới dựa trên phương pháp DCF của SSI Research là 71.500 đồng/cp (từ mức giá mục tiêu 75.000 đồng/cp do đã điều chỉnh giảm dự báo năm 2025 dựa trên quan điểm thận trọng hơn về mức tăng trưởng).

Theo SSI, tổng doanh thu trong trong quý 4 thấp hơn do doanh thu nội địa giảm. VNM công bố doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong Q4/2024 lần lượt đạt 15,47 nghìn tỷ đồng và 2,15 nghìn tỷ đồng (-9% so với cùng kỳ), thấp hơn ước tính lợi nhuận sau thuế của SSI Research (2,29 nghìn tỷ đồng).

Cũng theo SSI, giá nguyên liệu tăng gây áp lực lên lợi nhuận. lợi nhuận sau thuế Q4/2024 giảm 9% so với cùng kỳ, do doanh thu và biên lợi nhuận gộp đều giảm (biên lợi nhuận gộp giảm 112 điểm cơ bản so với cùng kỳ xuống 40,1%).

Lũy kế năm 2024, VNM ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 61,8 nghìn tỷ đồng (+2,3% so với cùng kỳ) và 9,45 nghìn tỷ đồng (+4,8% so với cùng kỳ), thấp hơn 2,6% ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2024 của SSI Research, và hoàn thành sát kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm của công ty.

Theo SSI, mặc dù ngành sữa Việt Nam đang trên đà phục hồi và chiến dịch thay đổi nhận diện thương hiện đã có một số thành công, tăng trưởng của VNM chưa khả quan do chi tiêu tiêu dùng khu vực nông thôn yếu hơn kỳ vọng.

Ngoài ra, SSI Research hạ dự báo doanh thu thuần năm 2025 xuống 63,5 nghìn tỷ đồng (+2,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ (NPATMI) xuống 9,82 nghìn tỷ đồng (+4,6% so với cùng kỳ) (lần lượt giảm từ 67,1 nghìn tỷ đồng và 10,7 nghìn tỷ đồng trong báo cáo trước), với giả định doanh thu nội địa tăng trưởng chậm hơn so với kỳ vọng và xu hướng cao cấp hóa sản phẩm có tác động tích cực.

SSI cho biết rủi ro giảm đối với khuyến nghị là giá nguyên liệu cao hơn dự kiến và yếu tố hỗ trợ đối với VNM là tăng trưởng doanh thu mạnh hơn dự kiến, FTSE Russell nâng hạng.