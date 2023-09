Nam An Market đón đoàn doanh nghiệp Chính phủ bang Tây Úc đến tham quan

Chiều ngày 29/9, tại Nam An Market chi nhánh Thảo Điền, ông Võ Tấn Thành (Chủ tịch Hội đồng Thành viên Nam An Market) sẽ tiếp đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ bang Tây Úc do bà Hon Jackie Jarvis MLC - Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Thực Phấm; Lâm Nghiệp; Doanh Nghiệp Nhỏ dẫn đoàn.

Tại buổi tham quan, đại diện hai bên đã cùng nhau chia sẻ những thông tin quan trọng về xuất khẩu thực phẩm tiêu dùng của Úc sang Việt Nam, nêu bật những giá trị quan trọng của thực phẩm Úc, bao gồm chất lượng, an toàn, sự đa dạng và có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng; đồng thời mong muốn hợp tác cùng nhau trong việc giới thiệu sản phẩm của Úc đến với người tiêu dùng Việt Nam.

Bà Hon Jackie Jarvis MLC dùng thử các sản phẩm xuất xứ Úc tại cửa hàng.

Bà Nguyễn Chinh An, Giám đốc phát triển nguồn hàng của Nam An Market, đã bày tỏ sự hào hứng với sự hợp tác này và cam kết thúc đẩy thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa Nam An Market và các doanh nghiệp Úc. Việc trở thành đối tác phân phối, giới thiệu thực phẩm Úc tới người tiêu dùng Việt là một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Nam An Market nhằm mang đến khách hàng nguồn sản phẩm phong phú và chất lượng, đáp ứng nhu cầu ẩm thực ngày càng cao của thực khách Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Trong bối cảnh hội nhập và trao đổi văn hóa ngày càng phát triển, người tiêu dùng Việt Nam sẽ dễ dàng tiếp cận với thế giới ẩm thực đa dạng và phong phú của nước Úc. Khám phá những xu hướng ẩm thực và các món ăn mới, cũng như trải nghiệm các sản phẩm có chất lượng cao từ các nhãn hàng hàng đầu.

Bà Hon Jackie Jarvis MLC chụp hình lưu niệm với các nhân viên Nam An Market.

Với hơn 11 năm phát triển, chuỗi cửa hàng bán lẻ thực phẩm tốt cho sức khỏe - Nam An Market đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều khách hàng, tại Nam An sản phẩm luôn được lựa chọn kỹ từ những nhà cung cấp uy tín trong và ngoài nước, người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy các sản phẩm nhập khẩu cao cấp, phong phú và đa dạng từ nhiều nước trên thế giới, hoặc các đặc sản vùng miền trên khắp đất nước Việt Nam.