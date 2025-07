Phim bom tấn thời trang trở lại sau gần hai thập kỷ

“The Devil Wears Prada” (Yêu nữ thích hàng hiệu - 2006) là một trong những phim điện ảnh không chỉ thu hút các mọt phim, mà còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các tín đồ thời trang. Phim kể về một nhà báo trẻ đầy tham vọng - Andy Sachs (do Anne Hathaway đảm nhận), đã trở thành trợ lý cho tổng biên tập quyền lực của một tạp chí thời trang (Meryl Streep).

Khi đóng bộ phim này, Anne Hathaway mới 24 tuổi. Đã 19 năm trôi qua, giờ đây nữ diễn viên đã bước sang tuổi 43 và sắp quay trở lại với phần 2 của bộ phim. Hai ngày trước, hình ảnh cô xuất hiện trên phim trường tại New York (Mỹ), mặc áo gile và quần Jean Paul Gaultier kẻ sọc, đã nhận gần một triệu lượt thích.

Nhiều khán giả nói tạo hình mới của cô cho thấy thời trang dành cho phụ nữ trên 40 tuổi là không có giới hạn. Đồng thời, trong bối cảnh ngành thời trang bước vào thời kỳ kỹ thuật số và văn hoá Gen Z càn quét mọi sàn runway lẫn mạng xã hội, phần phim mới hứa hẹn là lời tuyên ngôn cho sự sống còn của “quyền lực cũ” giữa thời đại mới.

Một cảnh trong phần một của bộ phim.

Bộ tứ tuyệt vời của tạp chí Runway một thời cũng trở lại: Meryl Streep tiếp tục hóa thân thành Miranda Priestly, tổng biên tập băng giá của tạp chí Runway. Trong khi đó, Anne Hathaway trở lại vai Andrea “Andy” Sachs, cô trợ lý năm xưa nay giờ đã là một nhân vật quyền lực trong giới truyền thông độc lập.

Và không chỉ họ: Emily Blunt và Stanley Tucci cũng xác nhận tham gia, tạo nên dàn diễn viên gốc trọn vẹn như một lần catwalk huy hoàng mà ai cũng mong ngóng. Bộ phim được đạo diễn bởi David Frankel cùng ê-kíp sản xuất của 20th Century Studios. Quá trình quay đã bắt đầu tại New York từ cuối tháng 6/2025, và phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 1/5/2026.

Dù nội dung chưa được tiết lộ hoàn toàn, nhưng giới trong ngành râm ran rằng câu chuyện sẽ xoay quanh cuộc đối đầu giữa báo in truyền thống và thế hệ influencer đang nổi lên như cồn và càng kịch tính hơn trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ trước nguy cơ giảm phát. Miranda vẫn là nhân vật cầm trịch nhưng đang đứng bên bờ vực bị thay thế. Trong khi đó, Andy đứng giữa lựa chọn giữ gìn di sản thời trang hay bước hẳn sang kỷ nguyên mới?

Với số lượng tạo hình rất ít ỏi được "nhá hàng", giới thời trang đánh giá, Anne Hathaway đã có những lựa chọn trang phục không thể nào tuyệt vời hơn để thông báo về sự trở lại màn ảnh. Bộ trang phục đầu tiên được các nhiếp ảnh gia ghi lại mang một cảm giác giản dị rõ rệt: một chiếc váy denim dài hợp thời trang gấu tua rua, kết hợp với áo thun trắng cơ bản và, để tạo điểm nhấn, cô khoác một chiếc áo vest đen kết hợp cùng đôi sandal đế xuồng đặc trưng của Chanel.

Sự hiện diện của Runway ở đâu? Người ta đã tìm thấy logo của tạp chí trong một bức ảnh khác. Nó được viết bằng chữ lớn trên một túi đựng quần áo treo trên tay cầm của một chiếc vali, được cố định bằng một chiếc thắt lưng.

Ở một bức ảnh khác có vẻ là phục trang chính thức của bộ phim, nữ diễn viên diện một chiếc váy overcut nhiều màu của Gabriela Hearst, hoàn chỉnh với chiếc mũ kem viền tím đồng điệu với chiếc váy và cùng một chiếc kính râm.

Lần khác, Hathaway được bắt gặp trông thật năng động một cách tự nhiên trong bộ jumpsuit xanh dương kéo khóa ve áo ở mắt cá chân, kết hợp với những phụ kiện được lựa chọn kỹ lưỡng khi rời khỏi phim trường. Cô cầm chiếc túi Valentino Garavani Panthea mới bằng da Nappa màu đen với họa tiết chữ V và đầu mèo, và một lần nữa diện đôi sandal Chanel…

Bên cạnh Hathaway, minh tinh Meryl Streep nổi bật qua mái tóc pixie màu trắng. Cảnh quay mở đầu hé lộ Miranda bước ra khỏi chiếc xe sang với khí chất bao trùm mọi khung hình. Chiếc trench coat màu be như là lớp giáp mềm mại của người phụ nữ từng quen với vị trí ra lệnh.

Ở phần phim trước, nhiều người nói phong cách nhân vật gợi nhớ Anna Wintour, cựu tổng biên tập tạp chí Vogue (Mỹ). Sau 20 năm, Miranda xuất hiện với đúng tinh thần của thời trang nữ quyền hiện đại, nơi quyền lực không còn phải khoác lên những biểu tượng phô trương. Trench coat, vốn là biểu tượng lâu đời của Burberry, giờ trở thành đồng minh của những người phụ nữ hiểu rõ giá trị bản thân mà không cần ra oai.

Phần hai của bộ phim kinh điển chưa ra mắt, nhưng giới mộ điệu đã bắt đầu bàn tán. Miranda liệu có trở thành biểu tượng mới của thời đại số? Từ sự tĩnh lặng sang trọng của các tòa soạn in ấn, thế giới thời trang giờ đây là livestream và những KOLs đến từ châu Á. Miranda liệu có còn quyền lực trong một thế giới mà mọi thứ bị chi phối bởi số lượt theo dõi?

The Devil Wears Prada lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lauren Weisberger. Theo thống kê của Box Office Mojo, phần một của bộ phim đạt doanh thu hơn 325 triệu USD - gấp chín lần kinh phí sản xuất. Tác phẩm nhận hai đề cử Oscar, một giải Quả Cầu Vàng cùng nhiều giải thưởng điện ảnh.

The Devil Wears Prada 2 không chỉ là phần tiếp theo của một bộ phim ăn khách. Đó là một cuộc đối thoại kéo dài 20 năm giữa hai thế hệ phụ nữ một từng sống trong thế giới của Vogue và quyền lực, một đang lướt mạng xã hội. Nó cũng gợi ra câu hỏi lớn hơn về tuổi tác, quyền lực, phụ nữ, và sự chuyển dịch thẩm mỹ trong thời đại số.

Với 23 đề cử Oscar và 3 lần chiến thắng, Meryl Streep không chỉ là một tượng đài, bà là cả một trường phái. Không scandal. Vẫn là ánh mắt ấy, dáng đi ấy, cách bà bước vào căn phòng và khiến cả thế giới im bặt. Ở tuổi gần 80, Streep nói: “Chúng ta chính là phiên bản của mình khi về già, và khi đã thật già, ta lại trở về với con người lúc 8 tuổi”. Một sự kết tinh của kinh nghiệm, hồn nhiên, và đôi mắt đã thấy nhiều hơn cả những gì có thể kể bằng lời.

Nữ diễn viên Anne Hathaway.

Anne Hathaway là một trong những diễn viên thành công nhất thế giới. Trong sự nghiệp hơn 25 năm, cô đảm nhận nhiều vai chính, được giới chuyên môn dành lời khen. Năm 2013, cô đoạt giải Oscar lẫn Quả Cầu Vàng cho vai diễn trong Les Misérables (Những người khốn khổ - 2012).

Năm 2015, Hathaway được trả cát-xê cao nhất Hollywood. Gần đây, cô đóng cặp Nicholas Galitzine trong The Idea of You (Ý niệm về anh - 2024), góp mặt trong bom tấn Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan. Tháng 10/2024, người đẹp xác nhận quay trở lại đóng Mia trong phần ba The Princess Diaries (Nhật ký công chúa).