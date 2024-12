Năm bội thu của ngành du lịch Bình Định

Theo báo cáo tổng kết của Sở Du lịch tỉnh Bình Định, năm 2024 là năm bội thu của ngành du lịch tỉnh này. Tính đến nay, doanh thu du lịch ước đạt 25.500 tỷ đồng, tăng 55,4% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú qua đêm tại khách sạn trên 4,5 triệu lượt (tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2023); tổng lượt khách tham quan trong ngày tại các di tích, danh lam thắng cảnh, trung tâm mua sắm… trên 4,6 triệu lượt (tăng 125% so với cùng kỳ).

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, cho hay có được kết quả trên là nhờ địa phương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ, nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới sản phẩm du lịch đã có; đẩy mạnh công tác liên kết, quảng bá, xúc tiến du lịch để thúc đẩy đưa khách du lịch đến Bình Định.

Theo đó, lượng khách kỷ lục đến địa phương là nhờ nhiều sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc gia, quốc tế được tỉnh phối hợp tổ chức. Trong đó, VnExpress Marathon Quy Nhơn 2024 mùa giải thứ năm là tâm điểm du lịch hè. Sự kiện kéo hàng chục nghìn lượt VĐV, người thân, gia đình đến thành phố biển đến Quy Nhơn giữa tháng 6.

Lượng khách kỷ lục đến địa phương là nhờ nhiều sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc gia.

Một số sản phẩm du lịch mới cũng đã được các doanh nghiệp tích cực triển khai. Có thể kể đến như: Hình thành tour trải nghiệm về đêm tại thành phố Quy Nhơn vào các tối thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần; Dạo quanh thành phố Quy Nhơn bằng xe đạp hoặc xe điện tại 6 vị trí trên các tuyến đường của thành phố; Tham quan, dạo bộ tại Phố đi bộ; Trải nghiệm các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, bài chòi, biểu diễn võ thuật; Tổ chức các Hội thi và hoạt động thả diều nghệ thuật định kỳ hàng tuần, tập trung cao điểm vào các ngày thứ 6 đến chủ nhật tại khu vực bãi biển và Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn...

Tuần lễ văn hóa, thể thao và du lịch Amazing Bình Định Fest 2024 với điểm nhấn là giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế, Giải Teqball thế giới 2024 hút lượng lớn khách quốc tế. Tỉnh còn có lễ hội văn hóa ẩm thực; đêm nhạc quốc tế; lễ hội tinh hoa đất biển Bình Định năm 2024; chương trình "Du lịch, Điện ảnh và Thể thao - Tự hào bản sắc Việt".

Dù đạt doanh thu "khủng" từ du lịch trong năm 2024, tuy nhiên, Sở Du lịch tỉnh Bình Định nhìn nhận nếu so với 2 "cực hút" Đà Nẵng và Khánh Hòa, địa phương cần tiếp tục làm mới, đa dạng hóa sản phẩm để tạo đà tăng trưởng bền vững cho du lịch.

Đáng chú ý, trong năm 2024, số lượng chuyến bay đến Bình Định là 4.039 chuyến (giảm hơn 1.068 chuyến so với năm 2023). Việc giảm chuyến bay khiến khách du lịch có xu hướng chọn đường bay từ Hà Nội, TP.HCM đến sân bay Tuy Hòa (Phú Yên), Pleiku (Gia Lai), Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) rồi sử dụng phương tiện đường bộ đến Bình Định tham quan du lịch.

Bên cạnh đó, du khách lựa chọn đến các ga Diêu Trì, ga Quy Nhơn hoặc đến ga Phú Yên để di chuyển về Bình Định có xu hướng tăng cao. "Hiện có 2 chuyến tàu hỏa du lịch hạng sang, khai thác tuyến Đà Nẵng - Quy Nhơn, Nha Trang - Quy Nhơn với các tiện ích đẳng cấp quốc tế như một khách sạn 5 sao. Đây là một trong những sản phẩm mới, góp phần đa dạng sản phẩm du lịch phục vụ du khách", ông Thanh chia sẻ.

Một số sản phẩm du lịch mới cũng đã được các doanh nghiệp tích cực triển khai.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định nhìn nhận, công tác truyền thông quảng bá, xúc tiến đến thị trường quốc tế còn hạn chế, lượng khách quốc tế đến Bình Định đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra. Giá vé máy bay cao, số lượng các chuyến bay giảm nên ảnh hưởng đến lượng khách đến Bình Định bằng đường hàng không.

"Sản phẩm du lịch chưa phong phú, chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu của du khách, nhất là các sản phẩm du lịch về đêm. Trên địa bàn cũng còn thiếu khu vui chơi, giải trí quy mô lớn và chưa có trung tâm thương mại - mua sắm cao cấp tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú khi khách đến Quy Nhơn - Bình Định", ông Thanh nêu.

Năm 2025, ngành du lịch Bình Định phấn đấu đón 10 triệu lượt khách, doanh thu ngành du lịch đạt 26.000 tỷ đồng, tăng gần 6% so với năm 2024.

Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch tỉnh Bình Định tiếp tục triển khai Kế hoạch phát triển sản phẩm mới và làm mới một số sản phẩm du lịch hiện có trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025; Tổ chức Hội thảo liên kết các công ty lữ hành Đà Nẵng, Khành Hoà đưa khách về Bình Định qua đường tàu hoả; tổ chức đón các đoàn doanh nghiệp lữ hành, báo chí quốc tế từ các nước vùng Đông Bắc Á đến khảo sát, đưa tin về các tuyến, điểm, sản phẩm du lịch của tỉnh Bình Định; Chương trình giới thiệu điểm đến tại thành phố Seoul, Hàn Quốc….

Địa phương cũng tiếp tục triển khai Tiêu chí bổ sung nâng cao chất lượng dịch vụ vận động các cơ sở kinh doanh du lịch tham gia trên địa bàn tỉnh; Phát triển du lịch cộng đồng; tăng cường công tác chuyển đổi số, triển khai các video thuyết minh ảo giới thiệu các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh bằng cách ứng dụng công nghệ AI; Đẩy mạnh thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố có chương trình hợp tác với du lịch Bình Định.

Năm 2025, ngành du lịch Bình Định phấn đấu đón 10 triệu lượt khách.

Cụ thể, vào tháng 1/2025, Bình Định sẽ tổ chức các sự kiện như: Chương trình Countdown Tết Dương lịch năm 2025; Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025 (Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán); Xây dựng biểu tượng linh vật Xuân Ất Tỵ năm 2025 và trang trí khuôn viên Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, Quảng trường Chiến thắng và Công viên Đống Đa.

Ngoài ra, còn có các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định, gồm: Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42, Giải đua mô tô nước UIM - APB Aquabike. Các hoạt động chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như: Giải đua thuyền máy UIM - APB F1H2O, Lễ hội Ẩm thực Bình Định lần thứ II năm 2025, Giải đua dù lượn quốc tế có động cơ 2025 (dự kiến)… Các hoạt động trong chương trình du lịch hè 2025 như: Khai mạc Du lịch hè 2025, Giải Pickleball phong trào toàn quốc, Ngày hội Văn hoá - Thể thao miền biển tỉnh Bình Định năm 2025…