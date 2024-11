Festival Ninh Bình lần thứ 3 với chủ đề “Dòng chảy di sản” diễn ra từ ngày 23/11/2024 đến ngày 30/11/2024 tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đây là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng và định vị thương hiệu đô thị di sản thiên niên kỷ của tỉnh Ninh Bình, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người của tỉnh Ninh Bình và các vùng, miền trong cả nước đến với du khách trong nước và quốc tế.

Sự kiện khai mạc diễn ra tối ngày 24/11/2024 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình với chủ đề “Vàng son một thuở cố đô”. Bên cạnh lễ khai mạc, Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024 còn có nhiều hoạt động đặc sắc, ấn tượng.

Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024

Không gian Hội quán Dục Thúy Sơn - một điểm mới của Festival năm nay, chính thức ra mắt từ ngày 26/11 đến ngày 27/11 tại công viên Núi Thúy, thành phố Ninh Bình. Công viên Núi Thúy đã được biến thành một không gian triển lãm thơ đương đại ngoài trời kết hợp với trải nghiệm thưởng trà, ngâm thơ, ngắm trăng và nghe nhạc cổ truyền theo phong cách dân gian.

Chương trình Lễ hội đường phố diễn ra ngày 29/11 tại Cổng chào vào khu du lịch sinh thái Tràng An, đường Tràng An, thành phố Ninh Bình, với các phần trình diễn trang phục, cổ phục truyền thống và biểu diễn nghệ thuật đường phố do các đoàn nghệ thuật của các địa phương trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia trình diễn.

Cũng trong khuôn khổ Lễ hội đường phố sẽ diễn ra đêm chung kết cuộc thi hóa trang thành các nhân vật lịch sử Vàng Son Một Thuở, quy tụ 15 thí sinh hóa thân xuất sắc nhất sau vòng thi Online bình chọn. Các thí sinh sẽ trình diễn những bộ cổ phục và thể hiện ý tưởng hóa thân độc đáo của mình.

Đặc biệt, lần đầu tiên, một đại nhạc hội dân gian điện tử được tổ chức như một lời chào kết để Bế mạc Festival Ninh Bình vào 20 giờ ngày 30/11/2024 tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham, tỉnh Ninh Bình.