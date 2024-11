Hội thi thời trang hoa chào mừng Festival Hoa Đà Lạt

Ngày 24/11, tại cung đường nghệ thuật TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Lạt tổ chức hội thi biểu diễn thời trang hoa với chủ đề “Hoa và di sản” nhằm chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024.

Hội thi do Stop And Go Art Space phối hợp với Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Lạt và UBND P.2 tổ chức nhằm tôn vinh sức sáng tạo và sự tự tin của giới trẻ trong lĩnh vực thời trang, đồng thời lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường thông qua việc khuyến khích sử dụng các chất liệu tái chế trong trang phục; góp phần đưa nghệ thuật tiếp cận và tương tác gần nhất với cộng đồng, tạo ra một tụ điểm giao lưu độc đáo, sáng tạo cho cả người dân địa phương và du khách ngay giữa trung tâm TP. Đà Lạt.

Hội thi có sự tham gia của 138 thí sinh là đoàn viên, thanh thiếu nhi đang sinh hoạt tại các Trường Trung học phổ thông, Liên đội Trung học cơ sở và Trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Lạt, với 138 bộ trang phục thời trang hoa. Những trang phục có chất liệu đa dạng, đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền của sản phẩm. Các thí sinh trình diễn trên nền nhạc của ban tổ chức hội thi với bộ sưu tập gắn với nội dung chủ đề, kèm theo là phần thuyết trình về các bộ thời trang hoa đang trình diễn.

Hội thi được tổ chức nhằm mục đích tạo sân chơi, giao lưu lành mạnh, bổ ích cho học sinh và đoàn viên thanh niên tại các trường học trên địa bàn thành phố. Tiếp theo đó là thúc đẩy các hoạt động của Hội đồng đội, BCH đoàn trường khối phường, xã trực thuộc và các liên đội trên địa bàn thành phố Đà Lat nhằm hưởng ứng và chào mừng các ngày lễ lớn: Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đà Lạt 3/4/1975 – 3/4/2025 và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chia sẻ về ý tưởng chương trình, anh Phan Quang, Founder của Stop And Go Art Space, cho biết: “Hoa và Di sản là một cầu nối tuyệt vời giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại. Các thiết kế thời trang không chỉ mang đậm dấu ấn của Đà Lạt mà còn thể hiện được sự năng động, sáng tạo của giới trẻ. Sự kiện không chỉ đơn thuần là một chương trình thời trang, mà Ban tổ chức còn mong muốn mang những ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là việc tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, bảo vệ môi trường và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống”.

Chương trình biểu diễn thời trang hoa của các em học sinh là minh chứng cho tài năng, trí tuệ và lòng yêu thiên nhiên của thế hệ trẻ. Từng bộ trang phục không chỉ là sản phẩm nghệ thuật độc đáo mà còn thể hiện sự khéo léo trong việc kết hợp tinh thần tuổi trẻ và nét đẹp thuần khiết của hoa lá. Qua đó, các em đã gửi gắm thông điệp rằng: hãy yêu quý và gìn giữ những gì thiên nhiên ban tặng, hãy sống sáng tạo và tỏa sáng như những bông hoa rực rỡ.

Thông qua hội thi, ban tổ chức chọn 48 bộ trang phục xuất sắc nhất sẽ được trao giải và trình diễn tại chương trình “Ngày hội thanh thiếu nhi Đà Lạt – Chào mừng Festival Hoa lần thứ X – năm 2024” diễn ra vào ngày 15/12/2024 sắp tới.

Festival năm 2024 không chỉ là lời mời gọi chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của những loài hoa, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm của mỗi người trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên quý giá.