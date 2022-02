New Balance hợp tác với Miu Miu để “cao cấp hóa” mẫu giày kinh điển

Được thành lập vào năm 1906, New Balance là một trong những công ty sản xuất giày thể thao lâu đời nhất thế giới. Được mọi người biết đến nhờ vào chất lượng và hiệu năng cao trong dòng giày chạy bộ, thương hiệu đã duy trì được sự yêu mến của hàng triệu khách hàng trong nhiều thập kỉ qua.

Đặc biệt, chỉ cần mở Google, gõ từ khóa "NB..." là gợi ý "574" sẽ hiện lên đầu tiên. Điều gì khiến mẫu giày này trở nên phổ biến đến vậy? Câu trả lời khá đơn giản, vì mẫu giày New Balance 574 là biểu tượng của nền văn hóa đại chúng. Được ra mắt cách đây gần 30 năm, New Balance 574 là mẫu giày phá vỡ những quy chuẩn mặc định cho giới trẻ thời bấy giờ.

Khởi đầu, 574 được tạo ra chủ yếu để phục vụ chạy bộ, tạo sự thoải mái cho bàn chân. Rất nhiều vận động viên điền kinh đã tin dùng mẫu giày 574 và giành được nhiều vinh quang trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nhờ thiết kế đơn giản, đậm chất “sporty”, cách phối màu cùng logo chữ "N" nổi bật... đã giúp 574 nhanh chóng được giới trẻ trên đất Mỹ yêu thích. Dần dần, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin, New Balance đã theo văn hóa Mỹ (thời trang, lối sống...) lan truyền ra khắp thế giới.

"Cơn bão" New Balance 574 đã qua, nhưng kiểu dáng cũng như chất liệu chưa bao giờ lỗi thời. Những ai thực sự yêu thích giày chữ "N" vẫn tin dùng và tìm mua 574 vì sự thoải mái và tiện lợi của model này. Mới đây, New Balance cũng đã nâng cấp cho mẫu 574, trở thành phiên bản thể thao 574S (574 Sport). Là một trong những sản phẩm thuộc cuộc cách mạng cải tổ những dòng sản phẩm cổ điển của thương hiệu New Balance.

Sự giao thoa giữa các thương hiệu thời trang thể thao và các hãng sang trọng không còn là điều gì mới mẻ đối với thế giới thời trang nữa, đặc biệt là khi nói đến các phiên bản hợp tác giày thể thao. Chúng ta đã thấy Dior và Jordan Brand liên kết với nhau, cũng như Adidas và Prada. Và bây giờ, New Balance cuối cùng cũng đã nhảy vào cuộc chơi với một phiên bản hợp tác cùng Miu Miu. Nhà mốt xa xỉ này muốn cùng New Balance tái hiện lại kiểu giày cổ điển này trong một hình thức mới, thời trang hơn như một phần của bộ sưu tập Basic Instincts mới.

Tại buổi trình diễn tại Tuần lễ thời trang Paris Xuân – Hè 2022 của nhãn hiệu Ý, bên cạnh những bộ trang phục độc đáo thì hãng cũng đã cho một số người mẫu mang trên chân đôi New Balance 574 phiên bản đặc biệt. Miuccia Prada, nhà thiết kế chính và cũng là người sáng lập của Miu Miu, đã đưa tư duy của tầng lớp lao động vào thời trang cao cấp. Đôi giày này là một ví dụ cho thấy độ tin cậy và sự thoải mái sẽ chịu được thử thách của thời gian, nhưng không cần phải bỏ qua để duy trì các tiêu chuẩn sáng tạo và cao cấp của thế giới thời trang.

Thoát khỏi màu xám truyền thống, 574 của Miu Miu có các tông màu trắng, kaki và xanh denim. Được trang trí bằng nhãn "Miu Miu" mang tính biểu tượng trên mũi giày và biểu tượng New Balance ở gót giày. Một màu sắc chung bao phủ gần như toàn bộ đôi giày, từ phần má giày cho đến phần gót giày và phần toe box trong khi phần lưỡi gà có một vài nét tương phản. Tiếp đến, phần rìa của thiết kế bao phủ bên cạnh thân giày cũng như phần toe box đều được sử dụng chất liệu denim. Bộ sưu tập 574 này cho thấy rằng các sản phẩm chủ lực không cần phải được sáng tạo lại để sở hữu ấn tượng thẩm mỹ mới.