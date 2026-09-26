Ngày 25/9/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 1852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí.
Trước đó, Luật Dầu khí số 10/2026/QH16 đã được Quốc hội Khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026 tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027 (gọi là Luật Dầu khí).
Kế hoạch ban hành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, nhà thầu dầu khí cùng các bên liên quan; đồng thời xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhằm bảo đảm thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.
Theo Kế hoạch, công tác tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Dầu khí được triển khai trong quý 4/2026 và năm 2027. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan biên soạn tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản, điểm mới của về Luật Dầu khí, phối hợp Bộ Tư pháp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia.
Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật Dầu khí cho các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, các nhà thầu dầu khí có liên quan, đặc biệt là các đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.
Hình thức tuyên truyền, phổ biến bảo đảm thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và từng nhóm đối tượng cụ thể, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình truyền thông, phổ biến; đăng tải thông tin tuyên truyền trên các chuyên mục, chương trình, bản tin, báo in, báo điện tử trung ương và địa phương để các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời tiếp cận, nắm bắt thông tin.
Về nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trong quý 4/2026, Bộ Công Thương, các bộ, ngành chủ trì, phối hợp Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam lập danh mục các văn bản liên quan đến Luật Dầu khí thuộc thẩm quyền quản lý. Căn cứ kết quả rà soát chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.
Đối với việc xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí, trình Chính phủ vào tháng 12/2026 nhằm thay thế Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 1/7/2023 và các sửa đổi, bổ sung.
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các Bộ: Tư pháp, Công an, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, thay thế Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 và Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 7/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP. Thời hạn trình: Quý 1/2027.
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