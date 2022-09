“Ngóng” tin từ FED, thanh khoản thấp kỷ lục

Sự tĩnh lặng của mặt bằng thông tin trong nước càng làm nổi bật mối lo ngại chờ đợi từ sự kiện FED tăng lãi suất đêm nay. Dòng tiền như được “khóa” lại, khiến tổng giá trị giao dịch cả 3 sàn còn chưa tới 11,3 ngàn tỷ đồng, mức thấp kỷ lục kể từ khi HoSE có hệ thống mới.

Điều khá may mắn là khi người mua giảm giao dịch, người bán cũng không hoảng hốt cắt lỗ. Lượng cổ phiếu mới về tài khoản có đẩy thanh khoản chiều nay tăng lên một chút so với buổi sáng nhưng giá trị tuyệt đối là không đáng kể. Mặt bằng giá cũng không thay đổi nhiều, cho thấy cung cầu cân bằng.

VN-Index kết phiên giảm 0,69% so với tham chiếu, tương đương -8,38 điểm. Mức giảm này là có cải thiện so với buổi sáng (-11,43 điểm tương đương -0,94%). VN30-Index cũng bớt giảm, chỉ còn -1,04%.

Nhóm cổ phiếu blue-chips cải thiện giá nhẹ chiều nay, nhưng VNM thì đặc biệt. Cổ phiếu này chốt phiên sáng tăng không đáng kể 0,26% so với tham chiếu và khoảng 20 phút đầu tiên buổi chiều cũng không thay đổi. Đột nhiên sau đó giá tăng vọt nhờ dòng tiền đổ vào ấn tượng. Đến khoảng 1h50, VNM đã tăng trên tham chiếu tới 2,37%. Dù về cuối ngày có tụt xuống một chút thì VNM vẫn tăng 1,45% và trở thành trụ mạnh nhất đỡ VN-Index.

Chiều nay VNM cũng hút dòng tiền thuộc nhóm ấn tượng nhất rổ VN30 với 158,3 tỷ đồng, tức là gấp gần 5 lần so với buổi sáng. Giá VNM cũng tăng 1,18% so với thời điểm cuối phiên sáng. Ngoài VNM, rổ VN30 cũng có VPB thu hút chú ý khi giao dịch tới xấp xỉ 201 tỷ đồng, đẩy thanh khoản cả ngày lên 370,8 tỷ đồng. VPB chốt phiên vẫn giảm 1,67% so với tham chiếu, nhưng nếu tính riêng chiều nay thì đã tăng 1,2% so với phiên sáng. Rổ VN30 buổi chiều chỉ có thêm HPG, MWG, SSI và POW là có giao dịch vượt 100 tỷ đồng.

Xếp theo giá trị giao dịch cho thấy cũng có nhiều cổ phiếu biến động giá tốt trong bối cảnh thanh khoản chung rất yếu.

Mặt bằng giá cổ phiếu blue-chips về cơ bản là có cải thiện. So với giá cuối phiên sáng, có 17/30 mã tăng giá, 10/30 mã giảm giá. Thanh khoản của cả rổ tương đối yếu, với 1.448 tỷ đồng, tương đương chiều hôm qua. Tuy nhiên hôm qua giá cải thiện mạnh mẽ thì phiên này đại đa số không quay lại nổi tham chiếu. Nhóm này kết phiên chỉ có 4 mã tăng và 26 mã giảm.

Sàn HoSE nói chung chiều nay cũng có cải thiện nhẹ, dù đà giảm giá vẫn áp đảo. Kết phiên sáng độ rộng VN-Index ghi nhận 89 mã tăng/321 mã giảm thì đóng cửa có 138 mã tăng/305 mã giảm. Phiên sáng có 127 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên thì chiều nay chỉ còn 105 mã. Như vậy mức độ phục hồi là có, nhưng chưa rõ ràng.

Dĩ nhiên động lực từ thanh khoản quá tệ thì giá khó có thể bốc lên được nếu bên mua vẫn giữ thái độ thận trọng. So với chiều qua, chiều nay thanh khoản ở HoSE giảm 18%, đạt 4.143 tỷ đồng. Điểm khác lớn nhất là tâm lý giao dịch không còn chấp nhận đẩy giá lên nữa. Có thể nhà đầu tư đang trông đợi sự kiện FED tăng lãi suất. Trạng thái lình xình cũng diễn ra khắp các thị trường toàn cầu.

Điểm tích cực là lượng hàng bắt đáy khá thấp về tài khoản cũng không tạo được áp lực giảm thêm. Đó có thể là một tín hiệu về sự chờ đợi xuất hiện cả bên bán, những người chưa lo lắng đến mức xả ngay. Trạng thái cân bằng này cũng là một điều tốt, sau khi thị trường trải qua liên tiếp các nhịp hẫng giảm với biên độ lớn.

Khối ngoại buổi chiều tăng bán một chút, nhưng vị thế chung cả phiên cũng chỉ ở mức ròng -122 tỷ đồng. VHM, VND bị bán ròng quanh 40 tỷ đồng; KDH, DXG, NLG, HAH, CII bị xả từ 20-30 tỷ. Phía mua có VNM +39 tỷ và DCM +22 tỷ là đáng kể nhất.