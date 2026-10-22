Nhà đầu tư Việt Nam - Đan Mạch hợp tác mở rộng logistics hàng không
TThanh Thủy
Chọn cỡ chữ
Hai nhà đầu tư Việt Nam và Đan Mạch đang nghiên cứu cơ hội mở rộng hoạt động nhà ga hàng hóa hàng không tại sân bay Gia Bình và Long Thành, trong bối cảnh hạ tầng logistics được đặt ra nhiều kỳ vọng trong việc tăng cường kết nối thương mại quốc tế…
Ngày
20/10/2026, VinaCapital và A.P. Moller Capital (Công ty quản lý quỹ toàn cầu đầu
tư hạ tầng thuộc Tập đoàn A.P. Moller của Đan Mạch) đã ký biên bản ghi nhớ
(MOU) nhằm tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư vào hạ tầng giao thông và
logistics tại Việt Nam.
Thỏa
thuận được ký tại Copenhagen (Đan Mạch), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước
của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Hai
bên hướng tới tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển ngành logistics Việt Nam, đồng
thời góp phần củng cố quan hệ kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch.
Biên
bản ghi nhớ tiếp nối các hoạt động hợp tác trước đây giữa hai bên, trong đó có
khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC) năm 2025. Hoạt động
này tạo điều kiện để A.P. Moller Capital vận dụng kinh nghiệm trong lĩnh vực vận
tải vào ngành logistics hàng không tại Việt Nam.
Theo
thỏa thuận, hai công ty sẽ tìm hiểu các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng
giao thông vận tải, logistics và logistics hàng không. Một trong những hướng hợp
tác tiềm năng là mở rộng hoạt động kinh doanh nhà ga hàng hóa hàng không của
ALSC tới Sân bay Quốc tế Gia Bình, đang được xây dựng gần Hà Nội, và Sân bay Quốc
tế Long Thành, gần TP. Hồ Chí Minh.
Hai
sân bay này hướng tới mục tiêu trở thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa của
khu vực. Theo nội dung thỏa thuận, kinh nghiệm trong ngành, mạng lưới toàn cầu
và đội ngũ cố vấn chuyên môn của A.P. Moller Capital tại khu vực có thể hỗ trợ
quá trình hiện thực hóa mục tiêu này.
Bên
cạnh hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư, hai bên cũng sẽ tiếp tục trao đổi chuyên
môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực vận hành, công nghệ, quản trị và phát triển
bền vững.
Thỏa
thuận hợp tác giữa VinaCapital và A.P. Moller Capital được ký kết trong bối cảnh
quan hệ kinh tế Việt Nam - Đan Mạch tiếp tục phát triển sau 55 năm thiết lập
quan hệ ngoại giao, chuyển từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng,
cùng có lợi.
Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến
ngày 30/9/2026, Đan Mạch có 180 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn
đăng ký khoảng 2,475 tỷ USD. Đan Mạch đứng thứ 21 trong số 153 quốc gia và vùng
lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, thứ 7 trong các nhà đầu tư
châu Âu và thứ 5 trong các nước thành viên EU có đầu tư vào Việt Nam.
Riêng
trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư đăng ký của Đan Mạch tại Việt Nam đạt
khoảng 401,82 triệu USD, gồm 388,39 triệu USD vốn đăng ký mới, 8,28 triệu USD vốn
đăng ký điều chỉnh và 5,15 triệu USD giá trị góp vốn, mua cổ phần.
Với
kết quả này, Đan Mạch đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng các đối tác đầu tư tại Việt
Nam trong 9 tháng năm 2026 và đứng thứ 3 trong EU, sau Luxembourg và Hà Lan. So
với mức khoảng 84,05 triệu USD cùng kỳ năm 2025, tổng vốn đăng ký tăng khoảng
378%, tương đương quy mô cao gấp gần 4,8 lần.
Ông
Lê Việt Hải, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ đầu tư Logistics của VinaCapital,
cho rằng logistics giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao vị thế
của Việt Nam như một trung tâm sản xuất toàn cầu, đồng thời góp phần thực hiện
mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong những năm tới.
Theo
ông Hải, việc tăng cường hợp tác với A.P. Moller Capital sẽ giúp VinaCapital vận
dụng kinh nghiệm chuyên môn của đối tác trong lĩnh vực logistics để đóng góp
cho sự phát triển của Việt Nam. Hai bên cũng hướng tới phối hợp với các đối tác
khác và các bộ, ngành liên quan nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển
kinh tế.
Trong
khi đó, ông Jens Thomassen, Phó Tổng Giám đốc A.P. Moller Capital, cho biết
doanh nghiệp nhận thấy tiềm năng từ hoạt động thương mại ngày càng phát triển
giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế. Kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và
logistics toàn cầu cùng mạng lưới đối tác tại địa phương được kỳ vọng sẽ hỗ trợ
hai bên tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác trong khu vực.
Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước
đạt 720,69 triệu USD, tăng 6,6% so với năm trước. Hiệp định Thương mại tự do Việt
Nam - EU (EVFTA) cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa hai bên tiếp cận thị
trường.
Đầu tư của doanh nghiệp Đan Mạch tại Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực sản xuất và hạ tầng, với những dự án đáng chú ýnhư: Nhà máy sản xuất đồ chơi của Tập đoàn
LEGO với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD; dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng
container Liên Chiểu có sự tham gia của APM Terminals, công ty con của A.P.
Moller-Maersk, với tổng vốn đầu tư 1,7 tỷ USD; dự án Cảng quốc tế Cái Mép có sự
tham gia của APM Terminals, vốn đầu tư 268,6 triệu USD; nhà máy sản xuất
trang sức cao cấp Pandora với tổng vốn đầu tư hơn 150 triệu USD.
Lãi suất, lạm phát, suy thoái, thất nghiệp, khủng hoảng năng lượng… là những vấn đề kinh tế vĩ mô luôn nằm ở tâm điểm chú ý của mọi người, từ nhà hoạch định chính sách đến từng hộ gia đình. Câu hỏi trung tâm mà các ngân hàng trung ương và chính phủ các nước cần phải trả lời mỗi khi cú sốc ập đến, đó là: nên tăng hay giảm lãi suất? Nên bơm thêm hay thắt chặt chi tiêu? Người dân và doanh nghiệp sẽ phản ứng ra sao?
Giải Nobel Kinh tế 2026 đã vinh danh hai nhà kinh tế học người Mỹ - Robert E. Hall và Michael Woodford. Họ là những người đã đặt nền móng vi mô cho các mô hình mà ngày nay các ngân hàng trung ương khắp thế giới đang sử dụng để trả lời chính cho những câu hỏi trên...
Ngày 20/10 tại Copenhagen, Vietnam Airlines ký biên bản ghi nhớ với Copenhagen Airport, Scandinavian Airlines Systems (SAS) và Danish Industry (DI), tập trung vào phát triển đường bay, mở rộng hợp tác hàng không và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch...
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo vì mọi người 2026 – Ninh Binh Innovation for All Forum (NB-IAF 2026) đã đặt cơ sở cho cơ chế hợp tác thường xuyên giữa tổ chức của người khuyết tật, cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu và các công ty công nghệ...
Với mục tiêu hoàn thành trong tháng 11 hoặc chậm nhất vào cuối tháng 12/2026, các nhà thầu thi công tuyến đường gần 1.500 tỷ đồng tại Thanh Hóa đang tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...