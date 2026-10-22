Nhà đầu tư Việt Nam - Đan Mạch hợp tác mở rộng logistics hàng không

Hai nhà đầu tư Việt Nam và Đan Mạch đang nghiên cứu cơ hội mở rộng hoạt động nhà ga hàng hóa hàng không tại sân bay Gia Bình và Long Thành, trong bối cảnh hạ tầng logistics được đặt ra nhiều kỳ vọng trong việc tăng cường kết nối thương mại quốc tế…

Đại diện VinaCapital và A.P. Moller Capital ký biên bản ghi nhớ (MOU) tại Copenhagen (Đan Mạch). Ảnh: VinaCapital.

Ngày 20/10/2026, VinaCapital và A.P. Moller Capital (Công ty quản lý quỹ toàn cầu đầu tư hạ tầng thuộc Tập đoàn A.P. Moller của Đan Mạch) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư vào hạ tầng giao thông và logistics tại Việt Nam.

Thỏa thuận được ký tại Copenhagen (Đan Mạch), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Hai bên hướng tới tăng cường hợp tác, hỗ trợ phát triển ngành logistics Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố quan hệ kinh tế và đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Biên bản ghi nhớ tiếp nối các hoạt động hợp tác trước đây giữa hai bên, trong đó có khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhà ga Hàng hóa ALS (ALSC) năm 2025. Hoạt động này tạo điều kiện để A.P. Moller Capital vận dụng kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải vào ngành logistics hàng không tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, hai công ty sẽ tìm hiểu các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải, logistics và logistics hàng không. Một trong những hướng hợp tác tiềm năng là mở rộng hoạt động kinh doanh nhà ga hàng hóa hàng không của ALSC tới Sân bay Quốc tế Gia Bình, đang được xây dựng gần Hà Nội, và Sân bay Quốc tế Long Thành, gần TP. Hồ Chí Minh.

Hai sân bay này hướng tới mục tiêu trở thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực. Theo nội dung thỏa thuận, kinh nghiệm trong ngành, mạng lưới toàn cầu và đội ngũ cố vấn chuyên môn của A.P. Moller Capital tại khu vực có thể hỗ trợ quá trình hiện thực hóa mục tiêu này.

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm cơ hội đầu tư, hai bên cũng sẽ tiếp tục trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực vận hành, công nghệ, quản trị và phát triển bền vững.

Thỏa thuận hợp tác giữa VinaCapital và A.P. Moller Capital được ký kết trong bối cảnh quan hệ kinh tế Việt Nam - Đan Mạch tiếp tục phát triển sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyển từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến ngày 30/9/2026, Đan Mạch có 180 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký khoảng 2,475 tỷ USD. Đan Mạch đứng thứ 21 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam, thứ 7 trong các nhà đầu tư châu Âu và thứ 5 trong các nước thành viên EU có đầu tư vào Việt Nam.

Riêng trong 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư đăng ký của Đan Mạch tại Việt Nam đạt khoảng 401,82 triệu USD, gồm 388,39 triệu USD vốn đăng ký mới, 8,28 triệu USD vốn đăng ký điều chỉnh và 5,15 triệu USD giá trị góp vốn, mua cổ phần.

Với kết quả này, Đan Mạch đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng các đối tác đầu tư tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 và đứng thứ 3 trong EU, sau Luxembourg và Hà Lan. So với mức khoảng 84,05 triệu USD cùng kỳ năm 2025, tổng vốn đăng ký tăng khoảng 378%, tương đương quy mô cao gấp gần 4,8 lần.

Ông Lê Việt Hải, Phó Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ đầu tư Logistics của VinaCapital, cho rằng logistics giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì và nâng cao vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất toàn cầu, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trong những năm tới.

Theo ông Hải, việc tăng cường hợp tác với A.P. Moller Capital sẽ giúp VinaCapital vận dụng kinh nghiệm chuyên môn của đối tác trong lĩnh vực logistics để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Hai bên cũng hướng tới phối hợp với các đối tác khác và các bộ, ngành liên quan nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế.

Trong khi đó, ông Jens Thomassen, Phó Tổng Giám đốc A.P. Moller Capital, cho biết doanh nghiệp nhận thấy tiềm năng từ hoạt động thương mại ngày càng phát triển giữa Việt Nam và các thị trường quốc tế. Kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và logistics toàn cầu cùng mạng lưới đối tác tại địa phương được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hai bên tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác trong khu vực.