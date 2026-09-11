Đưa hương vị biên cương đến với người tiêu dùng Thủ đô

Sự kiện mở ra cơ hội kết nối cung – cầu quan trọng, giúp các nông sản, sản phẩm làng nghề vùng cao tiếp cận người tiêu dùng Thủ đô cũng như mở rộng kênh phân phối trên nền tảng số.
Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng tổ chức, với sự tham dự của đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chính phủ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công Thương; cùng sự đồng hành của UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS).
Tọa lạc tại vị trí đắc địa của trung tâm Thủ đô, không gian "Cao Bằng - Hương vị biên cương" trưng bày và giới thiệu hơn 100 sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu đến từ các vùng nguyên liệu và làng nghề truyền thống của tỉnh.
Sự kiện diễn ra trong 3 ngày (từ 11 đến 13/9/2026), mở cửa từ 09h00 đến 21h00 hằng ngày để đón tiếp người dân Thủ đô và khách du lịch. Các mặt hàng mang về Hà Nội đợt này vô cùng phong phú, chia thành nhiều nhóm sản phẩm chủ lực.
Nông sản và thực phẩm chế biến như: Miến dong Phia Đén, hạt dẻ Quây Sơn, bánh khảo, Khảu Sli, mật ong người Tày, măng khô, măng bào Bảo Lạc, nấm hương, mộc nhĩ, thịt ba chỉ hun khói cùng các dòng bún đa dạng (bún ngô, bún cẩm, bún gấc, bún gạo lứt huyết rồng, bún rau củ).
Trà và quà tặng cao cấp: Trà chàm tía (Xỏm Đeng), Lục Trà, Hồng Trà, Trà Olong và các bộ quà tặng độc đáo như “Tinh hoa miền non nước”, “Tứ trà miền non nước”.
Sản phẩm thủ công truyền thống: Dao Phúc Sen (nghề rèn truyền thống của người Nùng An), tranh, túi thổ cẩm Quây Sơn và Nùng Indigo. Tất cả các mặt hàng do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lựa chọn và đề xuất tham gia đều được kiểm định kỹ lưỡng về nguồn gốc xuất xứ, đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm.
Phát biểu tại không gian sự kiện, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh giá trị cốt lõi của "Sức sống hàng Việt" không chỉ dừng lại ở việc quảng bá đơn thuần mà là kết nối trực tiếp hàng hóa đến tay người tiêu dùng, kết hợp giữa giới thiệu sản phẩm, bán hàng thực tế và tiếp nhận phản hồi từ thị trường.
Việc đưa sản phẩm trực tiếp từ vùng biên cương về bán tại điểm kết nối Tràng Tiền mang lại bài học thực tiễn quý giá cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất địa phương. Việc va chạm trực tiếp với nhóm khách hàng Thủ đô sẽ giúp các chủ thể sản xuất đo lường được nhu cầu, thị hiếu và sức mua thực tế, từ đó làm cơ sở cải tiến chất lượng, hoàn thiện mẫu mã và định hình kênh phân phối phù hợp hơn trong tương lai.
Đồng quan điểm, bà Nguyễn Hương Nhung, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng, khẳng định việc đưa hàng hóa của địa phương đến với thị trường Hà Nội là cơ hội lớn để các nhà sản xuất trẻ va chạm, lắng nghe nhu cầu thị trường.
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng cốt lõi của sản phẩm, các doanh nghiệp, hợp tác xã và thanh niên khởi nghiệp tại Cao Bằng ngày càng chú trọng hơn đến thiết kế bao bì, nhận diện thương hiệu và tiếp cận các phương thức bán hàng hiện đại. Đoàn Thanh niên tỉnh xác định việc đồng hành cùng các cơ sở kinh doanh, thanh niên khởi nghiệp trong công tác quảng bá, tiêu thụ đặc sản địa phương là nhiệm vụ trọng tâm và thiết thực nhằm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế bền vững.
Dấu ấn đặc biệt của "Sức sống hàng Việt" số 13 là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa mô hình bán hàng trực tiếp (offline) và thương mại điện tử (online). Song song với gian hàng tại 62 Tràng Tiền, các đặc sản Cao Bằng còn được quảng bá sâu rộng trên Không gian mạng qua phiên livestream kéo dài 3 tiếng (từ 19h30 đến 22h30 ngày 11/9) trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước”.
Thông qua nền tảng TikTok, các đơn vị sản xuất Cao Bằng không chỉ giới thiệu câu chuyện văn hóa, quy trình sản xuất độc đáo của vùng non nước mà còn tương tác trực tiếp, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người tiêu dùng trên cả nước chốt đơn tức thì. Sự kết hợp này được đánh giá là bước đi chiến lược, mở ra "kênh phân phối không khoảng cách", giúp đặc sản vùng biên cương vượt qua rào cản địa lý để tiếp cận nhanh chóng với người tiêu dùng trẻ trên môi trường số.
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