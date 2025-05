Nhiều hoạt động hấp dẫn, độc đáo, mới lạ tại Tận hưởng Đà Nẵng 2025 - Enjoy Danang Festival 2025

Thông tin tại họp báo cho biết, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025 được diễn ra từ ngày 19 đến 23/6/2025 là sự kiện thường niên quy mô cấp thành phố với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giải trí, ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn nhằm thu hút, phục vụ người dân và du khách tham quan, tận hưởng, khám phá Đà Nẵng trong dịp hè.

Phát biểu tại họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết kế thừa những kết quả đạt được trong năm 2024, hoạt động du lịch thành phố 04 tháng đầu năm 2025 tiếp tục phát triển mạnh mẽ, là điểm sáng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong 4 tháng đầu năm 2025, số lượng khách được các cơ sở lưu trú phục vụ đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ, khách nội địa đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 4 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 11,4 ngàn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5 năm 2025 vừa qua, Đà Nẵng đón khoảng 610.000 lượt khách, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ các hoạt động du lịch trong 5 ngày lễ ở Đà Nẵng ước đạt 2.426 tỉ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024...

Bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh: “Chính quyền thành phố sẽ luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các sự kiện diễn ra an toàn và trọn vẹn, giúp du khách tận hưởng các dịch vụ một cách tốt nhất. Chúng tôi hy vọng rằng mỗi du khách sẽ cảm thấy thoải mái và hài lòng với trải nghiệm tại thành phố Đà Nẵng xinh đẹp”.

Quang cảnh họp báo. Ảnh Ngô Anh Văn

Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên địa bàn thành phố, ngoài việc tiếp tục tổ chức các sự kiện thường niên với quy mô quốc tế, tạo không khí sôi nổi, tươi mới, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Đà Nẵng, mùa hè năm nay, thành phố sẽ hỗ trợ các khu du lịch, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội, phát triển các sản phẩm du lịch mới để phục vụ người dân và du khách.

Với những hoạt động hấp dẫn, độc đáo và mới lạ, mùa du lịch hè tại thành phố Đà Nẵng sẽ trở nên sôi động hơn với 12 hoạt động hấp dẫn tại lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025, nổi bật đáng chú ý gồm: Chương trình Khai mạc Lễ hội và Đại nhạc hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025 (lúc 19h00 ngày 20/6/2025) tại Công viên biển Đông với quy mô hơn 20.000 khách, quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như Mono, Mỹ Mỹ, Orange, DJ Peeka… cùng các tiết mục được biên đạo và dàn dựng công phu, mới lạ, đặc sắc kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và công nghệ trình diễn ánh sáng nghệ thuật mang đến một đêm bùng nổ, khuấy động không gian biển và tạo dấu ấn mùa hè đầy cảm xúc tại thành phố Đà Nẵng.

Đặc biệt, ngay trước thời điểm khai mạc, không khí lễ hội sẽ được hâm nóng bằng màn đồng diễn Zumba và Dance Sport sôi động của hơn 200 vũ công, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, mở màn cho một đêm hội cuồng nhiệt, rực rỡ và tràn đầy cảm xúc.

Không gian ẩm thực Hương vị mùa hè Đà Nẵng – Danang Summer Taste được kéo dài suốt Lễ hội (19 – 23/6/2025) với hơn 60 gian hàng ẩm thực. Tại đây, du khách sẽ trải nghiệm các món ăn tươi ngon, hấp dẫn mang đậm màu sắc và hương vị nhiệt đới từ các món ngon đặc sản địa phương, vùng miền, quốc tế và không gian trải nghiệm bia, cocktail, nước uống, trái cây giải nhiệt mùa hè.

Không gian sắp đặt nghệ thuật với "Câu chuyện làng chài Đà Nẵng" (từ 19– 23/6) tại bãi biển Mân Thái sẽ tái hiện sinh động câu chuyện về nhịp sống, sự gắn kết cộng đồng và mối liên hệ giữa ngư dân làng chài với biển cả. Không gian sắp đặt mang hơi thở dấu ấn văn hoá địa phương, vừa gần gũi, lại chứa đựng những câu chuyện sâu sắc về nghề biển tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, du khách sẽ không chỉ là người xem mà còn trở thành người tham gia trong các hoạt động như: trải nghiệm kéo lưới, chế biến hải sản tươi sống tại chỗ, làm quà lưu niệm từ vỏ sò, đan lưới, kéo lưới cùng ngư dân… tất cả mang đến một không gian giao lưu văn hoá sống động.

Cuộc Trình diễn Diều nghệ thuật – Sắc màu trên không diễn ra từ ngày 20 - 22/6, bầu trời Đà Nẵng sẽ rực rỡ sắc màu và trở nên sống động với gần 100 cánh diều khí động học và diều gắn LED – mô phỏng các sinh vật biển với hình dáng độc đáo, sáng tạo, rực rỡ sắc màu bay cao trên bầu trời Công viên Biển Đông và Phố đi bộ Bạch Đằng.

Ký kết đồng hành và tài trợ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025. Ảnh Ngô Anh Văn

Tham gia cổ vũ và lan toả năng lượng tích cực với màn đồng diễn yoga của hơn 500 người (05h00 - 06h30 ngày 22/6) tại Công viên Biển Đông và Giải chạy chân trần trên biển (5h00 – 9h00, ngày 22/6) từ bãi biển Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng đến bãi biển đối diện đường Nguyễn Văn Thoại và ngược lại, dự kiến thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia; Hoạt động trình diễn thuyền buồm trên sông Hàn (13h00 – 18h00, ngày 22/6) với sự xuất hiện của gần 20 chiếc thuyền buồm diễu hành dọc theo dòng sông Hàn thơ mộng, mang đến một khung cảnh ấn tượng, mới lạ ngay trung tâm thành phố.

Mùa hè này, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch năm 2025, từ tháng 6 đến tháng 8/2025, du khách có thể Tận hưởng Đà Nẵng – Đa trải nghiệm để khám phá những chương trình tour, những sản phẩm du lịch đặc sắc như: tận hưởng lễ hội, sự kiện; tận hưởng các điểm tham quan ấn tượng; tận hưởng vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng; tận hưởng trải nghiệm Đà Nẵng về đêm; tận hưởng ẩm thực; ... với nhiều gói ưu đãi hấp dẫn; Trải nghiệm Hộ chiếu ẩm thực năm 2025 với rất nhiều ưu đãi từ thanh toán, tặng món ăn, vận chuyển, ... dành cho những du khách may mắn sở hữu Hộ chiếu ẩm thực và trải nghiệm sớm nhất các địa điểm ẩm thực để được nhận các phần quà đặc biệt.

Bên cạnh Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2025, mùa hè này Đà Nẵng còn sôi động hơn với hàng loạt hoạt động quy mô như: Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025; Liên hoan phim châu Á DANAFF III; Lễ hội bóng đá Việt Nam – Anh Quốc 2025 – “Sắc đỏ huyền thoại”; Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2025 – Tôn vinh sản phẩm OCOP; Chương trình “Vui hè cùng Sprite”, Lễ hội Việt Nam – Nhật Bản; VnExpress Marathon Đà Nẵng 2025, Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc; các hoạt động kết nối tại khu điểm du lịch và trên địa bàn thành phố như: Lễ hội Anime, Cosplay Nhật Bản Nippon ơi tại Danang Mikazuki Resort & Spa; Show biểu diễn Animal Actors, Chương trình diễu hành rước Thần Tài, Chương trình âm nhạc Acoustic “Sắc Màu Mùa Hạ” tại Công việc Suối khoáng nóng Núi Thần Tài; Lễ hội bia và ẩm thực – Sun World Bà Nà Hills...