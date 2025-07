Sau MV ca nhạc, đến lượt show thực tế góp phần kích cầu du lịch

Chỉ trong thời gian ngắn sau khi ra mắt, "Bắc Bling" đã lọt Top 1 MV “Best Debut” (MV ra mắt ấn tượng nhất) và Top 1 “Song Best Debut” (Ca khúc ra mắt ấn tượng nhất) và thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Australia...

Hiệu ứng của MV này khiến cho chỉ vài ngày sau khi ra mắt, các điểm du lịch của Bắc Ninh xuất hiện trong MV được rất nhiều người tìm kiếm. Từ sức hút của MV “Bắc Bling”, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hai tour du lịch miễn phí vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, kéo dài đến hết tháng 6/2025 để thu hút du khách đến Bắc Ninh.

HIỆU ỨNG LAN TỎA

Với tinh thần đưa âm nhạc trở thành “đại sứ du lịch”, trước đó nhiều ca sĩ đã thực hiện những sản phẩm âm nhạc mang đến hiệu quả cao trong quảng bá du lịch, tăng sức hút cho điểm đến. Những cảnh đẹp của Hạ Long, đồi Phượng Hoàng (Quảng Ninh); Hoa Lư, Tràng An, Tam Cốc Bích Động, Hang Múa (Ninh Bình); Hội An (Quảng Nam), Quảng Bình, Huế, Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh… được xuất hiện rất nhiều trong các MV của nghệ sĩ: Đen Vâu, Hoà Minzy, Bích Phương, Văn Mai Hương…

Không chỉ có sức hút với khách nội địa, nhiều sản phẩm âm nhạc có tầm ảnh hưởng quốc tế còn mang về giá trị lớn cho điểm đến với khách nước ngoài. Điển hình như MV âm nhạc “Alone phần II” (Alone, Pt. II) của Alan Walker quay tại hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) đã tạo cú hích lớn cho du lịch Quảng Bình. Từ khóa “Quảng Bình, Việt Nam” được tìm kiếm nhiều trên công cụ tìm kiếm quốc tế.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều quốc gia đã chi hàng triệu USD mỗi năm để sản xuất các video quảng bá trên YouTube. Một video được đầu tư bài bản, nội dung hấp dẫn, hình ảnh chỉn chu có thể thu hút hàng chục triệu lượt xem, từ đó tác động trực tiếp đến quyết định du lịch của họ. Việt Nam đã có không ít video quảng bá gây tiếng vang lớn, trở thành cầu nối đưa du khách đến với đất nước.

Mới đây, chương trình truyền hình thực tế “Gia đình Haha” đã gây sốt khi đạt top 1 rating (chỉ số đo lường khán giả) trên VTV3 cũng như đạt thứ hạng cao trên Top trending YouTube sau mỗi tập phát sóng mới. Đây là là chương trình do Yeah1 phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng TikTok thực hiện, nhằm quảng bá du lịch và nông nghiệp ở nhiều vùng miền trong cả nước.

Xuyên suốt các tập đã phát sóng trong phần 1, “Gia đình Haha” đã giới thiệu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, đa sắc màu của vùng cao Tây Bắc. Ấy là những thửa ruộng bậc thang phủ đầy sắc hoa dại mộng mơ, là những homestay xinh xắn nép mình trên sườn đồi, những món ẩm thực đặc trưng của vùng cao như xôi nếp, chả sắn, cá nướng, thịt nướng thơm lừng…

Đáng ghi nhận, “Gia đình Haha” đã mang lại hiệu ứng tích cực cho du lịch Bản Liền (Bắc Hà, Lào Cai). Homestay diễn ra bối cảnh ghi hình cho biết đã kín khách đặt đến hết tháng 7, hiện chỉ có thể đặt phòng vào tháng 8, 9. Nhiều homestay ở lân cận cũng đón khách nườm nượp. Một trào lưu xách ba lô lên và đi đến Bản Liền được giới trẻ khuấy động sôi nổi trên mạng xã hội, giống như hiệu ứng của bộ phim “Đi đến nơi có gió” của Trung Quốc đã đạt được hồi năm 2023.

SỨC MẠNH MỀM TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Sau Lào Cai, các thành viên của “Gia đình Haha” tiếp tục hành trình đến với Quảng Ngãi để trải nghiệm trồng tỏi tại Lý Sơn và làm nghề muối tại Sa Huỳnh. Sau giờ lao động, các thành viên đã có khoảnh khắc lắng đọng khi nghe người dân địa phương kể các câu chuyện về Hải đội Hoàng Sa. Điều này được nhiều khán giả tinh tế cảm nhận: "Mỗi hành trình của Gia đình Haha là một thông điệp. Lào Cai là bảo vệ rừng. Lý Sơn là chủ quyền biển đảo".

Tương tự, show thực tế "2 Ngày 1 Đêm" đã trở thành sứ giả quảng bá du lịch, khéo léo lồng ghép giá trị văn hóa bản địa qua các hành trình di sản như suối Lê-nin (Cao Bằng), Nhà hát Đó (Khánh Hòa) hay trải nghiệm ở Buôn Đôn (Đắk Lắk). Chương trình đạt 2.5 triệu lượt xem trung bình trên YouTube và 185 triệu lượt xem trên TikTok, cùng phản hồi tích cực về lượng khách tăng vọt tại các địa điểm.

Thực tế, từ năm 2015 - 2025 các show thực tế dần đa dạng hóa nội dung tạo hiệu ứng lan tỏa lớn. Trong đó sự bùng nổ của các show như "Hành Trình Rực Rỡ", "Sao Nhập Ngũ", "Running Man Việt Nam", "La Cà Hát Ca", "Gặp Gỡ Đông Tây", "Đảo Thiên Đường"... đã tạo nên một làn sóng quảng bá đầy sức hút. Nhiều địa điểm đã chứng kiến lượng khách du lịch tăng đột biến sau khi lên sóng, biến chúng thành những "trải nghiệm phải thử".

Điều quan trọng hơn, các show thực tế này đã và đang tạo ra một cộng đồng du lịch có xu hướng trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa. Du lịch không còn chỉ là nghỉ dưỡng mà còn là hành trình khám phá, khơi dậy lòng tự hào quê hương đất nước cho mỗi người Việt, tăng cường thảo luận, chia sẻ, tạo nên một cộng đồng du lịch phát triển.

Không chỉ show truyền hình thực tế trong nước, trong vài năm trở lại đây, nhiều show thực tế của Hàn Quốc đã chọn Việt Nam là điểm đến ghi hình. Các show Running Man, Let’s Go Dream Team, Dream Route, Battle Trip… từng tạo nên cơn sốt khi có mặt tại một số địa phương. Sắp tới, hai thành viên nhóm nhạc BTS là Jimin và Jungkook đã xác nhận tham gia chương trình thực tế "Are you sure?!" mùa 2, được quay tại Thụy Sĩ và Việt Nam.

Tại tọa đàm “Định vị Việt Nam - Truyền thông quảng bá hình ảnh quốc gia trong kỷ nguyên mới” vừa qua, các chuyên gia nhất trí rằng thương hiệu quốc gia giờ đây không còn là một khẩu hiệu mà là sức mạnh mềm then chốt trong thu hút đầu tư, hợp tác, du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Lương Thanh Nghị, cựu Đại sứ Việt Nam tại Australia và Đan Mạch, cho rằng truyền tải hiệu quả hình ảnh quốc gia đòi hỏi thông điệp rõ ràng, nhất quán và duy trì ổn định trong 5 -10 năm, thay vì thay đổi theo nhiệm kỳ hay xu hướng. "Việt Nam cần truyền đi hình ảnh của một quốc gia hiện đại, năng động, có khát vọng lớn và tích cực đóng góp cho thế giới,” ông nói.

Jungkook và Jimin sẽ tham gia chương trình thực tế ăn khách “Are You Sure?!” phát trên Disney+.

Còn theo TS Đỗ Anh Đức (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội): “Truyền thông không chỉ là công cụ đẩy thông tin mà là quá trình tạo ra giá trị mới”. Việc định vị hình ảnh quốc gia cần xuất phát từ câu hỏi: “Thế giới cần gì từ Việt Nam?”. Chúng ta cần dùng tiếng nói toàn cầu, ngôn ngữ văn hóa để lan tỏa các giá trị riêng của mình.

Các chuyên gia khẳng định, câu chuyện Việt Nam không chỉ của Chính phủ, không riêng doanh nghiệp, người dân... mà là một bản hòa tấu tổng thể. Sức mạnh mềm không đến từ khẩu hiệu mà từ những giá trị thật được kể bằng ngôn ngữ toàn cầu và bằng trái tim của một quốc gia biết rõ mình là ai và muốn đi đến đâu trong thế giới phẳng này.