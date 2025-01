Những cỗ máy thời gian dành riêng cho khách hàng Á Đông

Năm Tỵ 2025 sẽ có đến 2 lần lập xuân, thời gian trong năm kéo dài đến 384 ngày và khởi đầu trong chuỗi 8 năm không có ngày 30 Tết... Cụ thể, chúng ta sẽ khởi đầu với việc đón tiết Lập xuân vào 3/2/2025 Dương lịch, tức mùng 6 Tết. Vào cuối năm, chúng ta lại một lần nữa đón tiết Lập xuân vào ngày 4/2/2026 Dương lịch, tức ngày 17 tháng Chạp. Sở dĩ có hai lần Lập xuân trong cùng một năm là vì Ất Tỵ có thêm tháng nhuận, khiến năm Âm lịch này kéo dài.

Việc năm Ất Tỵ 2025 có 2 mùa xuân được ví von như năm nay rắn có 2 đầu. Ý nghĩa hình tượng rắn hai đầu trong truyền thuyết dân gian được nhiều người lưu truyền.Năm con rắn hai đầu là biểu tượng cho sự chung sống của hy vọng và thử thách, nhắc nhở chúng ta rằng dù gặp phải khó khăn nào trong cuộc sống, chỉ cần trong tim có ánh sáng thì bóng tối đều có thể bị xua tan.

Với số lượng giới hạn và thiết kế độc đáo, những cỗ máy thời gian sau đây đều là một câu chuyện riêng, một minh chứng cho sự tài hoa của các nghệ nhân và sự tinh tế của các thương hiệu chắc chắn sẽ là một món quà ý nghĩa dành cho những người muốn sở hữu một tác phẩm độc đáo của ngành chế tác đồng hồ Thụy Sĩ.

BREGUET CLASSIQUE 7145 - LUNAR NEW YEAR 2025

Giới hạn chỉ 8 chiếc, tuyệt tác đếm thời gian tôn vinh kỹ nghệ chế tác: chạm khắc và vân guilloché. Bộ vỏ vàng hồng 18K tinh xảo với đường kính 40mm chứa mặt số biến đổi như bức tranh tinh xảo tạo nên từ nghệ thuật chạm trổ vàng thủ công. Sau khi chạm khắc, các chi tiết được phủ màu đen tương phản, đầy ắp chiều sâu thiết kế, được nhấn bằng bộ kim đặc trưng của Breguet. Vân Guilloché kết hợp với hoạ tiết tinh xảo giúp tạo nên một chú rắn uốn lượn duyên dáng quanh những tán lá xanh trên mặt số bằng vàng 18k. Những khuôn hình sống động cùng lối chế tác tinh xảo giúp tạo nên một tác phẩm kinh điển đầy nghệ thuật.

Các họa tiết guilloché khác nhau tạo thêm kết cấu và chiều sâu cho các vùng phẳng của mặt đồng hồ. Vảy rắn và lá cuộn được làm nổi bật hơn nữa bằng cách xử lý mạ điện đen trước khi các tông màu xanh lục trong mờ khác nhau được vẽ thủ công trên lá. Bên trong đồng hồ là cỗ máy siêu mỏng Caliber 502.3 lên dây cót tự động, được tạo nên từ 162 chi tiết khác nhau, với thời gian dự trữ năng lượng trong 45 giờ. Rotor bằng vàng 22k được trang trí thủ công bằng vân Barleycorn Guilloché - dạng vân phức tạp bậc nhất trong chế tác đồng hồ.

JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE ENAMEL ‘SNAKE’

Jaeger-LeCoultre ra mắt tuyệt phẩm Reverso Tribute Enamel ‘Snake’ với số lượng giới hạn dựa theo đơn đặt hàng của khách chơi đồng hồ. Mặt sau bộ vỏ là một chú rắn được chạm khắc sinh động đang nhô mình giữa quầng mây vàng, phía sau là nền đen đầy bí ẩn. Các chi tiết trên thân mình rắn đều được vẽ thủ công bằng Rodium màu đen.

Mặt trước của đồng hồ tỏa sáng với vẻ đẹp cổ điển, với các chi tiết được chế tác tỉ mỉ bằng vàng hồng 18k. Mặt sau, hình ảnh con rắn uyển chuyển nổi bật trên nền men Grand Feu đen bóng, như một tác phẩm điêu khắc thu nhỏ. Các vảy rắn được hoàn thiện bằng rhodium đen, tạo nên sự tương phản độc đáo với đám mây vàng phun cát. Mỗi chi tiết nhỏ nhất đều được các nghệ nhân tài hoa của Jaeger-LeCoultre chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị.

Ẩn chứa bên trong Reverso Tribute Enamel Snake là bộ máy lên dây cót thủ công Calibre 822, mang đến khả năng dự trữ năng lượng ấn tượng lên đến 45 giờ. Mỗi chiếc đồng hồ đều là một tác phẩm nghệ thuật độc bản, được chế tác thủ công tỉ mỉ và chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng riêng biệt. Đây không chỉ là một chiếc đồng hồ, mà còn là một món đầu tư thông minh, bởi những phiên bản giới hạn của Jaeger-LeCoultre luôn có giá trị tăng theo thời gian.

HUBLOT SPIRIT OF BIG BANG YEAR OF THE SNAKE WATCH

Con rắn vàng, biểu tượng của sự may mắn và trí tuệ, được khắc họa tỉ mỉ bằng công nghệ laser, uốn lượn uyển chuyển trên mặt số, tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho Spirit of Big Bang Year of the Snake. Mỗi đường nét trên bộ máy đều được phô diễn một cách tinh tế, tạo nên một bản giao hưởng của thời gian. Vỏ gốm đen bóng loáng, kết hợp với dây đeo cao su cao cấp, mang đến cảm giác vừa thoải mái vừa sang trọng.

Cung cấp năng lượng cho Spirit of Big Bang Year of the Snake là bộ máy HUB4700, một hậu duệ hiện đại của huyền thoại El Primero. Được kế thừa những tinh hoa của thế hệ đi trước, HUB4700 đã được nâng cấp với những công nghệ tiên tiến như bộ thoát bằng silicon, mang đến độ chính xác tuyệt đối. Qua mặt số và mặt sau bằng sapphire trong suốt, người đeo có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của bộ máy, nơi quá khứ và hiện đại hòa quyện một cách hoàn hảo.

Hublot Spirit of Big Bang Year of the Snake không chỉ là một chiếc đồng hồ, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, một di sản văn hóa, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

ARNOLD & SON PERPETUAL MOON 41.5 RED GOLD "YEAR OF THE SNAKE"

Để vinh danh năm đặc biệt này, Arnold & Son đang tạo ra Perpetual Moon 41.5 “Năm Tỵ”: một loạt tám chiếc đồng hồ bằng vàng đỏ. Kết hợp một cỡ máy sản xuất với một mặt trăng thiên văn lớn – một trong những đặc trưng của hãng. Chiếc đồng hồ này có bộ máy lên dây cót thủ công, A&S1512, được biết đến với độ chính xác trong việc theo dõi chu kỳ mặt trăng. Bộ máy được thiết kế để duy trì độ chính xác trong 122 năm trước khi tích lũy độ lệch 24 giờ. Chiếc đồng hồ này cũng tự hào có màn hình phụ ở mặt sau vỏ để dễ dàng điều chỉnh các pha mặt trăng.

Mặt đồng hồ tập trung vào một con rắn uốn lượn. Nó hướng về phía người quan sát, quấn quanh cành cây mang lại vô số lợi ích: Bạch quả. Con vật nhìn một cách bình tĩnh, ẩn mình trong khung cảnh về đêm được chạm khắc thủ công tinh xảo vào một khối vàng hồng 18 carat và được đặt trên mặt số bằng kính xanh. Mặt trăng lớn bằng xà cừ, cũng được thể hiện một cách chân thực với bóng của nó, được phủ Super-LumiNova. Nó chiếu sáng bầu trời bằng kính aventurine và được bao quanh bởi các chòm sao Ursa Major và Cassiopeia, cũng được sơn bằng vật liệu phát quang.

Mặt đồng hồ được trang trí bằng một con rắn chạm khắc thủ công bằng vàng hồng 18 carat, đặt trên nền kính aventurine xanh. Mặt trăng xà cừ lớn được tăng cường bằng Super-LumiNova, cung cấp ánh sáng trong điều kiện ánh sáng yếu.