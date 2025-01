Giá vàng tăng đang định hình thị trường đồng hồ xa xỉ năm 2025?

Rolex SA, thương hiệu đồng hồ xa xỉ Thụy Sĩ, đã có điều chỉnh giá trên một số mẫu đồng hồ phổ biến nhất của mình ngay trong những ngày đầu năm mới. Trích dẫn báo cáo từ các website theo dõi giá đồng hồ cho thấy, một số mẫu kinh điển bằng vàng của Rolex đã tăng thêm tới 14% trong lần điều chỉnh năm nay, cao hơn hẳn so với các mẫu bằng thép, vốn chỉ tăng trung bình khoảng 3%.

Một trong những mẫu đồng hồ được săn đón nhất của hãng, Rolex Daytona vàng trắng với dây đeo OysterFlex có mức giá đề xuất là 38.100 USD, đắt hơn hẳn 3.000 USD so với năm ngoái. Đáng chú ý, mẫu Rolex Deepsea vàng tăng mạnh 11% từ 52.100 USD lên 58.000 USD. Một thiết kế khác, GMT-Master, cũng tăng gần 7% lên 43.300 USD.

Giá khởi điểm của một chiếc đồng hồ Rolex thường vào khoảng 6.900 USD cho các mẫu cơ bản như Oyster Perpetual và có thể lên tới hàng triệu USD đối với những dòng cao cấp hơn. Mặc dù giá cả ngày càng trở nên đắt đỏ, nhưng doanh số bán hàng của Rolex được kỳ vọng vẫn sẽ ổn định. “Khách hàng giàu có của Rolex không hề lo ngại về việc giá cả tiếp tục tăng cao, nhất là khi nguồn cung đang cực kỳ hạn chế mà nhu cầu vẫn ở mức cao. Thêm vào đó, đồng hồ Rolex không chỉ là biểu tượng xa xỉ, đẳng cấp mà còn luôn được coi là cơ hội đầu tư hấp dẫn”, ông Antonio Sasso, chuyên gia từ Italian Watch Spotter, chỉ ra.

Một số mẫu kinh điển bằng vàng của Rolex đã tăng thêm tới 14% trong lần điều chỉnh giá đầu năm nay.

Dự kiến, nhiều thương hiệu đồng hồ xa xỉ khác cũng sẽ sớm tiếp bước Rolex, theo bình luận của CNN. Theo thông lệ, Rolex sẽ điều chỉnh giá vào ngày 1/1 hàng năm và các mức tăng thường phản ánh xu hướng chi phí sản xuất leo thang, bao gồm nguyên vật liệu, nhân công cũng như tình hình lạm phát. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trong ngành cho rằng đà tăng giá của vàng là nguyên nhân chủ yếu khiến năm nay Rolex có động thái điều chỉnh giá táo bạo như vậy.

Vàng là một trong những tài sản có hiệu suất hoạt động tốt nhất trong năm 2024, kết thúc năm với mức tăng gần 30% và đạt trên 2.600 USD/ounce. Đa số các tổ chức tài chính và chuyên gia thị trường đều dự đoán rằng các động lực hỗ trợ giá vàng vào năm 2024 sẽ tiếp tục duy trì trong suốt 2025. Các nhà phân tích dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm mới. Tập đoàn tài chính Goldman Sachs dự kiến giá vàng sẽ đạt 3.000 USD/31,1 g vào cuối năm 2025.

Rolex cũng đã tăng giá khoảng 4% đối với một số mẫu kim loại quý ở Anh vào đầu năm 2024. Trong khi đó, mức tăng ở các dòng đồng hồ thép không gỉ có phần "nhẹ tay" hơn. Mẫu Cosmograph Daytona bằng thép hiện được niêm yết ở mức 16.000 euro (khoảng 16.400 USD), tăng nhẹ từ 15.500 euro (khoảng 15.900 USD) trong năm trước. Dòng Submariner bản không có lịch chỉ tăng khoảng 1,6% lên 9.500 euro (khoảng 9.800 USD).

Trước đó, vào năm 2022, Rolex từng tăng giá bán hai lần tại thị trường châu Âu và Anh khi đồng franc Thụy Sĩ mạnh lên so với đồng bảng Anh và euro.Theo Bloomberg, năm ngoái, “ông lớn” ngành đồng hồ này đã sản xuất 1,24 triệu chiếc đồng hồ, với tổng giá trị bán lẻ là 15,15 tỷ CHF (khoảng 16,84 tỷ USD). Dù sản lượng năm 2024 có thể giảm nhẹ, giá bán trung bình tăng sẽ bù đắp cho sự sụt giảm này.

Đà tăng giá của vàng là nguyên nhân chủ yếu khiến năm nay Rolex có động thái điều chỉnh giá táo bạo như vậy.

Dù thị trường hàng xa xỉ đang có dấu hiệu chững lại, Rolex vẫn giữ vững phong độ với doanh số tốt. Theo ngân hàng đầu tư đa quốc gia Morgan Stanley, thương hiệu này chỉ xếp sau Patek Philippe về hiệu suất, và vẫn vượt trội hơn Audemars Piguet. Giá bán của đồng hồ Rolex trên thị trường thứ cấp đang giảm so với mức đỉnh trước đó, song con số này không đáng kể. Tháng 7, đồng hồ Rolex cũ có giá cao hơn 19,6% so với giá bán lẻ chính thức. Con số này đã giảm so với mức tăng 21,4% vào tháng 4.

Theo CEO Today, với nhu cầu tăng và giá trị ngày càng tăng của vàng, thị trường đồng hồ nói chung đang phát triển và đối với những người sưu tập, người đam mê và nhà đầu tư, những diễn biến này vừa mang đến thách thức vừa mang đến cơ hội. Đối với các thương hiệu xa xỉ như Rolex, những chiếc đồng hồ thường được chế tác từ vàng và bạch kim, những chi phí tăng cao này đã tác động trực tiếp đến giá bán lẻ.

Việc tăng giá liên tục từ lâu đã là một phần trong chiến lược kinh doanh rộng hơn của ngành xa xỉ phẩm nhằm duy trì tính độc quyền của thương hiệu. Các nhà sản xuất đồng hồ xa xỉ đã tạo dựng được danh tiếng không chỉ vì sản xuất đồng hồ chất lượng cao mà còn vì kiểm soát được động lực thị trường xung quanh các sản phẩm của mình. Việc giá tăng đều đặn, đặc biệt là đối với các mẫu đồng hồ vàng, giúp đảm bảo rằng đồng hồ cao cấp vẫn hiếm và được thèm muốn cao.

Với giá trị ngày càng tăng của vàng, thị trường đồng hồ nói chung đang phát triển và đối với những người sưu tập, người đam mê và nhà đầu tư.

Ông Antonio Sasso nhận xét rằng việc tăng giá đồng hồ Rolex không làm giảm đáng kể lượng khách hàng trung thành của thương hiệu. Trên thực tế, những đợt tăng giá này có thể đóng vai trò là một chiến lược để tăng sự mong muốn sở hữu đồng hồ Rolex. Những khách hàng giàu có, những người ít bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, thường coi giá tăng là sự phản ánh về uy tín và giá trị lâu dài của thương hiệu. Theo nghĩa này, việc tăng giá chỉ làm tăng thêm danh tiếng của Rolex như một biểu tượng của sự xa xỉ và độc quyền.

Sự hấp dẫn kép — xa xỉ và tiềm năng đầu tư — đã giúp một số thương hiệu nhất định luôn dẫn đầu thị trường đồng hồ xa xỉ. Trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn, các nhà đầu tư thường chuyển sang các kim loại quý như vàng vì chúng có xu hướng giữ giá tốt hơn các tài sản khác. Khi thế giới phải đối mặt với áp lực lạm phát, lãi suất thấp hơn và bất ổn địa chính trị, vàng trở nên hấp dẫn hơn nữa như một biện pháp phòng ngừa bất ổn kinh tế.

Nhìn về tương lai, có vẻ như giá đồng hồ Rolex sẽ không chậm lại vào năm 2025. Với giá vàng dự kiến ​​vẫn ở mức cao, có thể cho rằng chi phí cho các mẫu đồng hồ Rolex bằng vàng sẽ tiếp tục tăng, có khả năng vượt xa tốc độ tăng của các mẫu đồng hồ bằng thép. Các nhà sưu tập và nhà đầu tư muốn thêm một chiếc Rolex vào bộ sưu tập của mình được khuyến khích hành động sớm hơn là muộn để đảm bảo sở hữu những mẫu đồng hồ mong muốn trước khi giá tăng cao hơn nữa.

Các thương hiệu sẽ tập trung vào các bộ sưu tập giới hạn với những sản phẩm được chế tác tỉ mỉ và cá nhân hóa.

Do vậy, năm 2025 được kỳ vọng sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng mới trong ngành đồng hồ xa xỉ, nơi sự táo bạo trong thiết kế và đổi mới công nghệ sẽ trở thành tiêu điểm. Sự xuất hiện của các vật liệu như silicon và nano chống từ, sẽ giúp cải thiện đáng kể độ chính xác và độ bền của đồng hồ. Những bước tiến này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, nơi đồng hồ không chỉ là công cụ đo thời gian mà còn trở thành biểu tượng của bản sắc cá nhân, nghệ thuật chế tác và sự phát triển công nghệ vượt bậc.

Sự trỗi dậy của thế hệ nhà sưu tập trẻ tuổi tại các thị trường đang phát triển như Châu Á và Trung Đông cũng sẽ là động lực thúc đẩy ngành công nghiệp này. Nhóm khách hàng này không chỉ tìm kiếm sự độc quyền mà còn đòi hỏi những thiết kế mang tính cá nhân hóa cao. Đáp lại xu hướng này, các thương hiệu sẽ tập trung vào các bộ sưu tập giới hạn với những sản phẩm được chế tác tỉ mỉ, phản ánh phong cách và cá tính riêng biệt của người đeo.