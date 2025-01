Nền kinh tế cung hoàng đạo bùng nổ tại Trung Quốc

Tuy là một nét văn hóa bản địa khác biệt, nhưng Tết Nguyên đán đã trở thành một “miếng bánh” doanh thu béo bở mà bất kỳ thương hiệu lớn nhỏ nào cũng muốn được hưởng. Thực tế là ngày càng nhiều công ty nước ngoài muốn khám phá văn hóa truyền thống Trung Quốc để tận dụng "nền kinh tế cung hoàng đạo" và sức tiêu thụ khổng lồ của đất nước này, ông Zhang Yi, Tổng giám đốc điều hành của Viện nghiên cứu iiMedia, nhận định.

Năm Ất Tỵ, do đó, cũng mang đến cơ hội sinh lợi cho các thương hiệu toàn cầu muốn thâm nhập vào thị trường xa xỉ, đặc biệt là ở khu vực Á Đông. Theo The Global Times, doanh số bán lẻ trực tuyến mùa lễ năm Canh Thìn với các sản phẩm liên quan đến con giáp của năm đã chạm mốc gần 800 tỷ RMB (112,4 tỷ USD), tăng gần 9% so với năm trước đó.

Sở hữu sức hút hấp dẫn khó cưỡng cũng đồng nghĩa với việc thị trường tiềm năng này ngày càng trở nên cạnh tranh. Để thành công trên đường đua khắc nghiệt này, chìa khóa thành công nằm ở sự khai thác và tôn vinh được văn hóa bản địa. Từ màn kết hợp biểu tượng văn hóa trên các thiết kế đương đại đến các mô hình dáng rắn phức tạp, các thương hiệu xa xỉ đua nhau ra mắt những bộ sưu tập tôn vinh ngày lễ quan trọng của người châu Á.

Trang phục, giày dép và phụ kiện phiên bản đặc biệt theo chủ đề rắn của On Running.

Điển hình, để chào mừng Tết Nguyên đán của Trung Quốc, nhà sản xuất đồ thể thao Thụy Sĩ On Running đã ra mắt trang phục, giày dép và phụ kiện phiên bản đặc biệt theo chủ đề rắn, bao gồm giày Cloud X 4 và Cloudtilt của các ngôi sao. Thương hiệu thời trang đa quốc gia Zara cũng thông tin với tờ Global Times rằng họ đang bắt tay với thương hiệu địa phương Trung Quốc AO YES để phát hành các sản phẩm Năm con rắn, bao gồm quần áo và các sản phẩm gia dụng.

Tương tự, thương hiệu thể thao Đức Adidas cho biết giải phẫu của một con rắn được phản ánh trong toàn bộ bộ sưu tập Tết Nguyên đán. Các sản phẩm bao gồm Combot Pant và Track Top với họa tiết lặp lại, cùng với chi tiết tay áo hình rắn và kiểu dáng cao cấp thông thường. Nike cũng mang tinh thần đổi mới và sức mạnh biểu tượng của con giáp vào thiết kế Air Force 1 Low "Year of the Snake" – một phần trong bộ sưu tập Tết Nguyên đán hàng năm của Nike.

Air Force 1 Low "Year of the Snake" nổi bật với lớp da màu kem tinh tế kết hợp phủ xanh ngọc bích và những điểm nhấn đỏ tươi cuốn hút. Họa tiết rắn dập nổi trên gót giày và nhãn lưỡi giày mô phỏng vảy rắn, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh lịch vừa uy quyền. Biểu tượng Swoosh xanh ngọc bích được nhấn bằng hình thêu rắn đỏ rực – một hình ảnh đầy sắc thái tượng trưng cho sự thông thái và chuyển mình táo bạo của năm Tỵ.

Air Force 1 Low "Year of the Snake".

Tương tự, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Longines cũng vừa cho ra mắt phiên bản đặc biệt của mẫu Conquest Heritage để chào mừng năm con rắn 2025. Theo trang web của thương hiệu, nghệ sĩ nổi tiếng người Trung Quốc Wu Jian'an đã được mời sáng tạo một thiết kế đặc biệt với hình ảnh một con rắn huyền bí ngậm nấm linh chi trong miệng, được khắc tinh xảo trên mặt sau của đồng hồ.

Phiên bản đặc biệt này chỉ sản xuất 2.025 chiếc, với điểm nhấn của chiếc đồng hồ là mặt số màu đỏ rực được hoàn thiện theo kỹ thuật chuyển màu sunburst, gợi lên hình ảnh ánh mặt trời lấp lánh—một biểu tượng may mắn và phồn vinh trong văn hóa Trung Quốc.

Năm 2025 không chỉ là năm của con Rắn mà còn đánh dấu cột mốc 50 năm kỷ niệm các thiết kế trang sức mang đậm dấu ấn của Elsa Peretti cho Tiffany & Co. Chính vì vậy, bộ sưu tập Elsa Peretti® Snake đã được ra mắt. Chế tác từ vàng hồng 18K, vòng tay và nhẫn Elsa Peretti® Snake khéo léo tái hiện những đường cong mềm mại và những viên kim cương lấp lánh, điểm xuyết ở phần 'đuôi', càng làm nổi bật vẻ đẹp uốn lượn, táo bạo của thiết kế.

Trước thềm Tết Nguyên đán, Gucci khuấy động làng mốt xa xỉ bằng chiến dịch “Year of the Snake” với sự tham gia của hai đại sứ thương hiệu toàn cầu Ni Ni và Tiêu Chiến. Theo đó, con rắn, tượng trưng cho sự biến đổi, tái sinh và sức hút vượt thời gian, được khéo léo đưa vào bộ sưu tập như một họa tiết chủ đạo, kết hợp hài hòa giữa những di sản thiết kế của Gucci với tinh thần sáng tạo đương đại.

Hình ảnh con rắn được thể hiện một cách tinh tế trên toàn bộ các thiết kế, qua hai bảng màu nổi bật: Gucci Rosso Ancora (đỏ đậm đặc trưng của Gucci) kết hợp với màu hồng, và Gucci Rosso Ancora kết hợp với màu xanh lam. Những đường cong quyến rũ của rắn cũng được lồng ghép một cách khéo léo vào họa tiết GG Monogram đặc trưng trên các phụ kiện và trang phục may sẵn, làm tăng thêm vẻ sang trọng và bí ẩn cho các biểu tượng quen thuộc của nhà mốt.

Chiến dịch Tết Nguyên đán 2025 của Prada cũng chào mừng sự khởi đầu của năm Tỵ, với những hình ảnh được xây dựng tái hiện lại những vòng xoắn đặc trưng của loài vật mang tính văn hóa cao ở Á Đông. Song song với chiến dịch quảng bá, Prada đã tung ra một bộ sưu tập độc quyền gồm quần áo may sẵn và phụ kiện, bao gồm một chiếc túi xách hình khối có quai cầm bằng da điểm xuyết chi tiết phần cứng màu vàng; một chiếc túi tote được thiết kế tinh giản; và một chiếc túi đeo vai có móc khóa có thể tháo rời…

Đối với trang phục nam giới, hai chiếc túi mềm phiên bản độc quyền có tông màu xanh lá cây mới điểm xuyết trên cầu vai của áo khoác, áo khoác blazer mặc cùng quần dài phom hình khối bồng bềnh và thoải mái. Làng mốt còn được chiêm ngưỡng một phiên bản mới của logo Prada với một sợi dây thừng uốn lượn bao quanh chữ cái, như một con rắn.

Chiến dịch Tết Nguyên đán 2025 của Prada.

Loewe cũng đã khẳng định mình là một ứng cử viên “nặng ký” trong cuộc đua bán lẻ mùa Tết Nguyên đán. Năm ngoái, bộ sưu tập chào đón Năm Rồng của thương hiệu, lấy cảm hứng từ ngọc bích, đã gây được tiếng vang với người tiêu dùng bản địa. Tiếp tục phát huy những nỗ lực không ngừng của thương hiệu trong việc kết nối nghề thủ công đương đại của Tây Ban Nha với các kỹ thuật thủ công tinh xảo lâu đời của Trung Quốc, bộ sưu tập mới tôn vinh ngày Tết năm Tỵ của Loewe lấy cảm hứng từ kỹ thuật tráng men cloisonné của Trung Quốc.

Từ đó, thương hiệu đã tạo ra hai bộ sản phẩm cloisonné: một chiếc túi Nest có đầu rắn và các chi tiết cloisonné hình hoa sen, cùng với vòng cổ có mặt dây chuyền cloisonné bao gồm họa tiết rắn, khỉ và đám mây may mắn. Nghệ thuật cloisonné cũng truyền cảm hứng cho những sản phẩm may sẵn, bao gồm giày dép, phụ kiện và một loạt túi xách phiên bản đặc biệt.

Tựu chung, với thị trường châu Á, những món quà được mua hay trao tặng trong Tết Nguyên đán mang tính biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng. Với giới siêu giàu, món quà Tết cần phải đẳng cấp và thật hoàn hảo. Do đó, chắc chắn các thương hiệu xa xỉ sẽ luôn coi dịp Tết tại châu Á là thời điểm để các nhà thiết kế thể hiện tài năng, đồng thời cũng là cơ hội kiếm tiền từ giới siêu giàu.