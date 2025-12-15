VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Menu

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

icon-scroll

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà

Những thiết kế bền vững của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng danh giá

Hoàng Anh

15/12/2025, 19:03

Vào ngày 12/12, tại Di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức Lễ Trao giải Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA) 2025. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chung giữa EU và Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thông qua văn hóa, sáng tạo và đổi mới.

 Lễ Trao giải Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA) 2025.

Buổi lễ có sự hiện diện của Lãnh đạo Phái đoàn EU tại Việt Nam, đại diện các quốc gia thành viên EU, các tổ chức văn hóa, cùng các chuyên gia thiết kế quốc tế và Việt Nam, cũng như cộng đồng các nhà thiết kế theo đuổi tư duy bền vững.

Trong không gian sự kiện, khu vực triển lãm trưng bày 79 tác phẩm lọt vào vòng chung kết thuộc 4 hạng mục: Kiến trúc, Thiết kế Sản phẩm, Thiết kế Truyền thông và Sáng kiến Đột phá – không chỉ tôn vinh tính thẩm mỹ của các thiết kế mà còn truyền đi thông điệp rằng thiết kế có thể trở thành động lực để tạo ra những chuyển biến lớn cho xã hội.

VnEconomy

Sự kiện khẳng định cam kết của EU trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh thông qua hợp tác đa văn hóa, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy các ngành công nghiệp bền vững, phù hợp với các Hiệp định Hợp tác và Đối tác EU–Việt Nam, cũng như định hướng của Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway).

Phát biểu về ý nghĩa của sự kiện, Ngài Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu, EU cam kết mạnh mẽ trong việc hợp tác cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh - không chỉ trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng hay chính sách, mà còn trong ngành văn hóa và sáng tạo.

Bởi lẽ, phát triển bền vững không chỉ là một thách thức về công nghệ, đó là một sự chuyển hoá của toàn xã hội. Một hành trình đòi hỏi chúng ta phải định hình lại thói quen, tái hình dung không gian, tái thiết kế sản phẩm, và tái định hình lối sống”.

Ngài Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.
Ngài Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông cho biết thêm: “Ở góc độ này, cộng đồng thiết kế Việt Nam đang chuyển mình một cách đầy ấn tượng. Chúng tôi chứng kiến ngày càng nhiều cách tiếp cận thân thiện với môi trường, tư duy tuần hoàn được thể hiện rõ nét hơn, cùng những thử nghiệm táo bạo với vật liệu bản địa, và một tinh thần sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề về khí hậu và xã hội thông qua thiết kế”.

Giải thưởng Thiết kế Bền vững EU–Việt Nam (EVSDA) ra đời với mục tiêu tôn vinh các nhà thiết kế Việt Nam xuất sắc, những người sử dụng sức mạnh của sáng tạo để thúc đẩy lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và sự phát triển hài hòa với môi trường.

Thông qua công tác đánh giá chuyên môn, sự đồng hành của công chúng và bằng các hợp tác quốc tế, EVSDA 2025 khẳng định vai trò của sáng tạo như một động lực quan trọng cho phát triển bền vững tại Việt Nam. Đồng thời, Giải thưởng cũng trở thành cầu nối liên kết các giá trị của châu Âu và Việt Nam, làm nổi bật những ý tưởng và cộng đồng sáng tạo đang góp phần định hình một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam.

Xu hướng nhà bếp, phòng tắm cao cấp 2026 với sự kết hợp công nghệ và thẩm mỹ

09:52, 15/12/2025

Xu hướng nhà bếp, phòng tắm cao cấp 2026 với sự kết hợp công nghệ và thẩm mỹ

Khi nhà riêng tích hợp nơi làm việc

10:13, 22/11/2025

Khi nhà riêng tích hợp nơi làm việc

Những kiến trúc villa kết nối mượt mà với cảnh quan

16:02, 01/11/2025

Những kiến trúc villa kết nối mượt mà với cảnh quan

Từ khóa:

bền vững kiến trúc Lễ Trao giải EVSDA 2025 tiêu dùng Vneconomy
image

Xem tiếp

Video mới

VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025
image 23:35 13/12/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025 phát hành ngày 15/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

VnEconomy
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 11/2025
image 11:35 08/12/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 11/2025

Nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được xu hướng tích cực khi tổng số vốn FDI đăng ký trong 11 tháng đạt hơn ạt 33,69 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước; thương mại cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ ghi tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong giai đoạn này đạt hơn 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước...

VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025
image 17:24 07/12/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025
image 10:23 30/11/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025 phát hành ngày 01/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

VnEconomy
Việt Nam: Thị trường tiềm năng của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi
image 15:59 25/11/2025

Việt Nam: Thị trường tiềm năng của dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh nhất khu vực, nhu cầu về các mô hình chăm sóc người cao tuổi trở thành một thị trường đầy tiềm năng nhưng cũng nhiều thách thức...

VnEconomy
[Trực tiếp]: Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn”
image 13:30 19/11/2025

[Trực tiếp]: Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và Trải nghiệm không giới hạn”

Hội thảo được chia làm 2 phiên, tập trung làm rõ thực trạng, giải pháp và lộ trình nâng cấp từ QR chuyển tiền lên QR thanh toán…

VnEconomy
Suzlon sẵn sàng hợp tác cùng các đối tác Việt Nam thúc đẩy phát triển năng lượng gió
image 14:19 10/11/2025

Suzlon sẵn sàng hợp tác cùng các đối tác Việt Nam thúc đẩy phát triển năng lượng gió

Ông Tejjas Parmar, Tổng Giám đốc Kinh doanh Quốc tế, Tập đoàn Suzlon (Ấn Độ), khẳng định Việt Nam là thị trường tiềm năng cho năng lượng tái tạo. Với hơn 30 năm kinh nghiệm toàn cầu, Suzlon mong muốn hợp tác cùng các đối tác Việt Nam phát triển dự án điện gió, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia...

VnEconomy
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025
image 08:39 09/11/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

image
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy