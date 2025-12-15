Những thiết kế bền vững của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng danh giá

Vào ngày 12/12, tại Di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức Lễ Trao giải Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA) 2025. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực chung giữa EU và Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển bền vững thông qua văn hóa, sáng tạo và đổi mới.

Lễ Trao giải Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA) 2025.

Buổi lễ có sự hiện diện của Lãnh đạo Phái đoàn EU tại Việt Nam, đại diện các quốc gia thành viên EU, các tổ chức văn hóa, cùng các chuyên gia thiết kế quốc tế và Việt Nam, cũng như cộng đồng các nhà thiết kế theo đuổi tư duy bền vững.

Trong không gian sự kiện, khu vực triển lãm trưng bày 79 tác phẩm lọt vào vòng chung kết thuộc 4 hạng mục: Kiến trúc, Thiết kế Sản phẩm, Thiết kế Truyền thông và Sáng kiến Đột phá – không chỉ tôn vinh tính thẩm mỹ của các thiết kế mà còn truyền đi thông điệp rằng thiết kế có thể trở thành động lực để tạo ra những chuyển biến lớn cho xã hội.

Sự kiện khẳng định cam kết của EU trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh thông qua hợp tác đa văn hóa, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy các ngành công nghiệp bền vững, phù hợp với các Hiệp định Hợp tác và Đối tác EU–Việt Nam, cũng như định hướng của Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway).

Phát biểu về ý nghĩa của sự kiện, Ngài Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, chia sẻ: “Thông qua Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu, EU cam kết mạnh mẽ trong việc hợp tác cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh - không chỉ trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng hay chính sách, mà còn trong ngành văn hóa và sáng tạo.

Bởi lẽ, phát triển bền vững không chỉ là một thách thức về công nghệ, đó là một sự chuyển hoá của toàn xã hội. Một hành trình đòi hỏi chúng ta phải định hình lại thói quen, tái hình dung không gian, tái thiết kế sản phẩm, và tái định hình lối sống”.

Ngài Julien Guerrier, Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ông cho biết thêm: “Ở góc độ này, cộng đồng thiết kế Việt Nam đang chuyển mình một cách đầy ấn tượng. Chúng tôi chứng kiến ngày càng nhiều cách tiếp cận thân thiện với môi trường, tư duy tuần hoàn được thể hiện rõ nét hơn, cùng những thử nghiệm táo bạo với vật liệu bản địa, và một tinh thần sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề về khí hậu và xã hội thông qua thiết kế”.

Giải thưởng Thiết kế Bền vững EU–Việt Nam (EVSDA) ra đời với mục tiêu tôn vinh các nhà thiết kế Việt Nam xuất sắc, những người sử dụng sức mạnh của sáng tạo để thúc đẩy lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và sự phát triển hài hòa với môi trường.

Thông qua công tác đánh giá chuyên môn, sự đồng hành của công chúng và bằng các hợp tác quốc tế, EVSDA 2025 khẳng định vai trò của sáng tạo như một động lực quan trọng cho phát triển bền vững tại Việt Nam. Đồng thời, Giải thưởng cũng trở thành cầu nối liên kết các giá trị của châu Âu và Việt Nam, làm nổi bật những ý tưởng và cộng đồng sáng tạo đang góp phần định hình một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam.