Xu hướng nhà bếp, phòng tắm cao cấp 2026 với sự kết hợp công nghệ và thẩm mỹ

Trong bối cảnh nhu cầu về không gian sống tiện nghi và đẳng cấp ngày càng tăng, xu hướng thiết kế nhà bếp và phòng tắm cao cấp năm 2026 đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản, các không gian này còn trở thành biểu tượng của phong cách sống hiện đại, nơi công nghệ và thẩm mỹ hòa quyện, tạo nên những trải nghiệm sống thượng lưu.

Thị trường thiết bị nhà bếp và phòng tắm cao cấp tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với sự xuất hiện của nhiều sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu như Đức và Ý. Các thương hiệu lớn như Grohe, Bravat, và Lux Hovo đang dẫn đầu xu hướng với những sản phẩm tích hợp công nghệ thông minh, thiết kế sang trọng và bền bỉ. Đặc biệt, các sản phẩm như bếp từ, máy hút mùi, và vòi rửa không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu của phân khúc khách hàng cao cấp.

Trong lĩnh vực thiết kế nhà bếp, phong cách tối giản (Minimalist) và phong cách Luxury đang được ưa chuộng. Phong cách tối giản với hệ tủ phẳng, bề mặt trơn và tông màu trung tính giúp không gian bếp trở nên gọn gàng và thông thoáng. Trong khi đó, phong cách Luxury lại thể hiện sự sang trọng qua việc sử dụng vật liệu cao cấp như đá vân lớn, kim loại ánh champagne và kính. Cả hai phong cách này đều mang lại trải nghiệm nấu nướng thoải mái và thể hiện phong cách sống của gia chủ.

Ngoài ra, xu hướng phòng tắm cao cấp cũng đang trở thành điểm nhấn quan trọng trong các căn hộ hiện đại. Với thiết kế rộng rãi, tách biệt khu khô và khu ướt, phòng tắm không chỉ là nơi vệ sinh mà còn là không gian thư giãn, chăm sóc bản thân.

Cụ thể, xu hướng bồn tắm freestanding, bồn tắm âm sàn và bồn tắm massage đang được ưa chuộng nhờ khả năng mang lại cảm giác thư giãn như spa tại gia. Đặc biệt, bồn tắm tích hợp công nghệ thông minh “smart” với các tính năng như gia nhiệt tự động, điều chỉnh dòng nước và cảm biến an toàn đang trở thành lựa chọn hàng đầu của cư dân thành thị.

Tại buổi khai trương showroom HTM Homes ở TP. Hồ Chí Minh ngày 12/12, ông Trịnh Xuân Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc HTM Group, cho biết: Sự phát triển của công nghệ thông minh cũng đang len lỏi vào mọi ngóc ngách của không gian sống, từ nhà bếp đến phòng tắm.

Các thiết bị bếp thông minh như Smart Kitchen với cảm biến tự động, hệ lưu trữ thông minh và ánh sáng điều chỉnh theo nhu cầu giúp gia chủ tối ưu mọi thao tác trong bếp. Tương tự, bồn tắm “smart” với các tính năng hiện đại không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn mang lại trải nghiệm thư giãn tối ưu.

Đánh giá của các chuyên gia nội thất, xu hướng thiết kế nhà bếp và phòng tắm cao cấp năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn hướng tới việc nâng tầm trải nghiệm sống. Sự kết hợp giữa công nghệ và thẩm mỹ không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn thể hiện phong cách sống hiện đại, đẳng cấp của gia chủ. Trong tương lai, những không gian này hứa hẹn sẽ tiếp tục phát triển và trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng và phong cách sống thượng lưu.