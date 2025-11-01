Thứ Bảy, 01/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Nhà

Những kiến trúc villa kết nối mượt mà với cảnh quan

Lưu Hà

01/11/2025, 16:02

Nếu coi kiến trúc là cầu nối giữa con người với thiên nhiên, thì quả thật vai trò của kiến trúc càng được khẳng định rõ hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu…

Ảnh trong bài: Hiroyuki Oki, Phu Dao
Ảnh trong bài: Hiroyuki Oki, Phu Dao

Hiện nay, tình trạng biến đổi khí hậu đang mang tính chất cực đoan, chất lượng không khí đang ở mức ô nhiễm, cùng với đó là quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Trong bối cảnh như vậy, nhiệm vụ của các kiến trúc sư là làm sao để giảm thiểu tối đa những tác động, nhằm “chữa lành” cho trái đất, cũng như tạo ra những không gian an trú bền vững cho con người.

Theo đó, các công trình thiền viện, tòa nhà, nhà cộng đồng, trường học, khách sạn, villa với phong cách kiến trúc hòa hợp với thiên nhiên, ưu tiên ánh sáng - gió tự nhiên và cây xanh, đang ngày càng phổ biến. Với những biệt thự tư nhân nói riêng, yếu tố cốt lõi có giá trị tích cực đối với sức khỏe tinh thần con người là sự giao hòa với thiên nhiên. Những khoảng sân vườn dù lớn hay bé, những mái hiên, giếng trời và cả vật liệu tự nhiên thân thiện trong nội thất, tất cả đều có thể mang tác dụng xoa dịu và chữa lành.

LAVENDER VILLA

Tọa lạc bên dòng sông Cổ Cò êm đềm, Lavender Villa tựa như một phần mở rộng nhẹ nhàng của cảnh quan ven biển Đà Nẵng. Được thiết kế với triết lý kiến trúc hòa nhập với môi trường, biệt thự không hề tách biệt khỏi cảnh quan tự nhiên xung quanh mà hòa quyện vào đó, trở thành một thực thể sống động, hít thở nắng, mưa và gió sông đặc trưng của khí hậu miền Trung Việt Nam.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Kiến trúc mở về phía đông để đón gió từ sông, nơi những tấm bê tông trần được sắp xếp cẩn thận vừa che chắn vừa lọc ánh sáng ban mai. Ngược lại, mặt tiền hướng Tây, tiếp xúc với ánh nắng gay gắt nhất, được xử lý bằng lớp vỏ hai lớp: hệ thống lam gỗ bên ngoài có thể vận hành và lớp cây xanh bên trong giúp điều hòa vi khí hậu trước khi không khí vào bên trong.

Theo các kiến trúc sư từ văn phòng Be4 Architecture, bê tông trần đóng vai trò chủ đạo trong bảng màu vật liệu, được giữ nguyên để lưu giữ mọi dấu ấn xây dựng như một phần câu chuyện của tòa nhà. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những bề mặt này, chúng trở nên dịu nhẹ về mặt thị giác, tỏa ra một sự ấm áp tinh tế, như thể biệt thự có một lớp da thứ hai đang thở.

Trên diện tích 172 m2, vật liệu gỗ tự nhiên mang đến sự cân bằng về thị giác và xúc giác, mang lại sự thoải mái và gần gũi cho không gian. Trong khi đó, thảm thực vật được kết hợp tinh tế cả bên trong lẫn bên ngoài, không chỉ để trang trí mà còn là cầu nối cảm xúc, kết nối những nghi lễ thường nhật với thiên nhiên.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Lavender Villa không theo đuổi vẻ đẹp thông qua trang trí. Tính thẩm mỹ của nó đến từ sự chân thật của vật liệu, khả năng thích ứng với khí hậu và chiều sâu cảm xúc. Ở đây, kiến ​​trúc vượt lên trên khái niệm về nơi trú ẩn. Nó trở thành một không gian sống nội tâm, nơi cảm nhận nhịp điệu của gió, sự chuyển động của ánh sáng và sự hiện diện yên bình của thế giới tự nhiên.

SUSTAINABLE WEEKEND VILLA

T3 Architects và Kanopéa Architecture Studio đã thiết kế căn biệt thự nhiệt đới này tại Hồ Tràm, theo nguyên tắc kiến ​​trúc sinh khí hậu. Gia chủ muốn có một nơi ở thứ hai để dành thời gian bên gia đình giữa vùng nông thôn Việt Nam xinh đẹp, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của TP.HCM. Vì vậy, mục tiêu của các kiến trúc sư là tạo ra một căn biệt thự một tầng được bao quanh bởi cây xanh, vừa tiện nghi, vừa mang lại cảm giác thoải mái khi sinh sống, đồng thời có sự kết nối "mở" hoàn toàn với khu vườn.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Như bất kỳ dự án nào, đội ngũ T3 đã nghiên cứu hướng gió cùng các đặc điểm mưa và nắng tại địa phương, từ đó nỗ lực tận dụng tối đa diện tích đất để thiết kế một ngôi nhà mang đến cảm giác bình yên nội tại. Ngôi nhà bao gồm hai phần. Phần đầu tiên bao gồm tất cả các không gian sống, được thông gió tự nhiên và hoàn toàn mở ra khu vườn.

Trong khi đó, phần còn lại được "kiểm soát khí hậu", cách nhiệt hoàn toàn bằng trấu làm mái, sử dụng các khối bê tông nhẹ nhưng vẫn cho phép thông gió tự nhiên khắp các phòng. Ý tưởng chính là giảm thiểu sự phụ thuộc vào điều hòa không khí.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Hai không gian này tạo thành một khối hình chữ "T", với một cánh riêng tư hơn (bao gồm phòng ngủ và phòng làm việc) hướng ra con đường đất, trong khi không gian sinh hoạt chung mở rộng ra khu vườn và hoàn toàn thông thoáng. Việc đặt khối phòng ngủ vuông góc với con đường nhỏ tạo ra một loại "vùng đệm", mang lại sự riêng tư cao cho phòng khách, bếp và khu vực hồ bơi.

Tại lối vào chính, các kiến trúc sư bố trí gara, đồng thời cũng là phòng tiện ích, bên cạnh một khu vườn riêng dành cho phòng ngủ chính, đặc biệt là phòng tắm có mái che nhưng mở ra bên ngoài để tận hưởng ánh sáng tự nhiên và thông gió. Cửa trượt cho phép đóng kín khi cần thiết, nhưng nhìn chung, không gian này luôn được thông gió tự nhiên, và quạt trần tối ưu hóa sự thoải mái đồng thời giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Khu vực ăn uống ngoài trời với lò nướng BBQ được nối liền với phòng khách, cho phép tận hưởng những buổi tối nhiệt đới trong khi vẫn tránh được côn trùng và các sinh vật khác nhờ sân thượng được nâng cao so với mặt đất tự nhiên. Ngoài ra, một phòng tập thể dục nằm ở phía sau khu vườn, hướng ra hồ bơi.

Toàn bộ tòa nhà được thiết kế với mái hiên rộng, cách nhiệt bằng trấu dày 20 - 30cm, mang lại nhiệt độ thấp hơn đáng kể so với bên ngoài, đồng thời bảo vệ mặt tiền trong mùa mưa. Thiết kế cảnh quan được chế tác tỉ mỉ bằng cách lựa chọn cả các loài cây bản địa và cây cối ít cần sự chăm sóc, một đặc điểm quan trọng đối với biệt thự cuối tuần.

Người tiêu dùng ủng hộ đồ gia dụng tiết kiệm năng lượng

08:28, 24/10/2025

Người tiêu dùng ủng hộ đồ gia dụng tiết kiệm năng lượng

Những dự án cải tạo nhà ở đẹp như thơ

16:20, 17/10/2025

Những dự án cải tạo nhà ở đẹp như thơ

Máy hút bụi: Động lực từ thị trường châu Á

17:11, 17/10/2025

Máy hút bụi: Động lực từ thị trường châu Á

Từ khóa:

biệt thự nghỉ dưỡng KANOPÉA Architecture Studio kiến trúc bền vững nhà ở T3 ARCHITECTS thiết kế sinh khí hậu tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Nghề đang

Nghề đang "hot": Quản gia của giới thượng lưu

Khi giới siêu giàu ngày càng bùng nổ nhu cầu trong lĩnh vực nội thất xa xỉ, thì những nhân sự phục vụ gia đình hay quản gia chuyên chăm sóc nhà cửa đã qua đào tạo chuyên sâu cũng trở nên cực kỳ khan hiếm...

Người tiêu dùng ủng hộ đồ gia dụng tiết kiệm năng lượng

Người tiêu dùng ủng hộ đồ gia dụng tiết kiệm năng lượng

Trong tình trạng cả gia đình đi vắng, không có thiết bị gia dụng nào hoạt động, điện vẫn âm thầm chảy qua các ổ cắm. Chế độ "tắt nhưng sẵn sàng" của các thiết bị hiện đại khiến chúng vẫn tiêu hao điện năng...

Máy hút bụi: Động lực từ thị trường châu Á

Máy hút bụi: Động lực từ thị trường châu Á

Theo số liệu được Euromonitor công bố vào cuối năm 2024, đã có tới 13 triệu máy lau sàn tại gia được bán ra trên toàn cầu trong giai đoạn một năm, kéo dài từ nửa cuối năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024…

Những dự án cải tạo nhà ở đẹp như thơ

Những dự án cải tạo nhà ở đẹp như thơ

Tái tạo không gian sống là một đề bài khó với các văn phòng kiến trúc. Khó khăn hơn cả việc xây dựng, kiến thiết một công trình mới chính là khả năng hồi sinh, thổi sức sống mới vào những không gian cũ…

Biểu tượng âm thanh mới của Devialet: Phantom Ultimate

Biểu tượng âm thanh mới của Devialet: Phantom Ultimate

Sự kiện giới thiệu sản phẩm loa Devialet Phantom Ultimate lần đầu tiên đưa biểu tượng mới của Nhà chế tác âm thanh xa xỉ Pháp đến với truyền thông và người tiêu dùng Việt Nam...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thuế TP. Hồ Chí Minh triển khai hóa đơn điện tử cho hơn 200.000 hộ kinh doanh

Kinh tế số

2

NDC 3.0- Cơ hội tăng trưởng, phát triển xanh từ nỗ lực hành động giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu

Kinh tế xanh

3

Đề xuất hỗ trợ vay lãi suất 0% nếu đầu tư hạ tầng số cho dự án công nghệ cao tại vùng dân tộc thiểu số

Kinh tế số

4

Vi phạm quy định về hạn chế cho vay, Chứng khoán Thủ Đô bị phạt tiền

Doanh nghiệp niêm yết

5

Bộ Xây dựng yêu cầu khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy