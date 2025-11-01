Những kiến trúc villa kết nối mượt mà với cảnh quan

Nếu coi kiến trúc là cầu nối giữa con người với thiên nhiên, thì quả thật vai trò của kiến trúc càng được khẳng định rõ hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu…

Hiện nay, tình trạng biến đổi khí hậu đang mang tính chất cực đoan, chất lượng không khí đang ở mức ô nhiễm, cùng với đó là quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Trong bối cảnh như vậy, nhiệm vụ của các kiến trúc sư là làm sao để giảm thiểu tối đa những tác động, nhằm “chữa lành” cho trái đất, cũng như tạo ra những không gian an trú bền vững cho con người.

Theo đó, các công trình thiền viện, tòa nhà, nhà cộng đồng, trường học, khách sạn, villa với phong cách kiến trúc hòa hợp với thiên nhiên, ưu tiên ánh sáng - gió tự nhiên và cây xanh, đang ngày càng phổ biến. Với những biệt thự tư nhân nói riêng, yếu tố cốt lõi có giá trị tích cực đối với sức khỏe tinh thần con người là sự giao hòa với thiên nhiên. Những khoảng sân vườn dù lớn hay bé, những mái hiên, giếng trời và cả vật liệu tự nhiên thân thiện trong nội thất, tất cả đều có thể mang tác dụng xoa dịu và chữa lành.

LAVENDER VILLA

Tọa lạc bên dòng sông Cổ Cò êm đềm, Lavender Villa tựa như một phần mở rộng nhẹ nhàng của cảnh quan ven biển Đà Nẵng. Được thiết kế với triết lý kiến trúc hòa nhập với môi trường, biệt thự không hề tách biệt khỏi cảnh quan tự nhiên xung quanh mà hòa quyện vào đó, trở thành một thực thể sống động, hít thở nắng, mưa và gió sông đặc trưng của khí hậu miền Trung Việt Nam.

Kiến trúc mở về phía đông để đón gió từ sông, nơi những tấm bê tông trần được sắp xếp cẩn thận vừa che chắn vừa lọc ánh sáng ban mai. Ngược lại, mặt tiền hướng Tây, tiếp xúc với ánh nắng gay gắt nhất, được xử lý bằng lớp vỏ hai lớp: hệ thống lam gỗ bên ngoài có thể vận hành và lớp cây xanh bên trong giúp điều hòa vi khí hậu trước khi không khí vào bên trong.

Theo các kiến trúc sư từ văn phòng Be4 Architecture, bê tông trần đóng vai trò chủ đạo trong bảng màu vật liệu, được giữ nguyên để lưu giữ mọi dấu ấn xây dựng như một phần câu chuyện của tòa nhà. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những bề mặt này, chúng trở nên dịu nhẹ về mặt thị giác, tỏa ra một sự ấm áp tinh tế, như thể biệt thự có một lớp da thứ hai đang thở.

Trên diện tích 172 m2, vật liệu gỗ tự nhiên mang đến sự cân bằng về thị giác và xúc giác, mang lại sự thoải mái và gần gũi cho không gian. Trong khi đó, thảm thực vật được kết hợp tinh tế cả bên trong lẫn bên ngoài, không chỉ để trang trí mà còn là cầu nối cảm xúc, kết nối những nghi lễ thường nhật với thiên nhiên.

Lavender Villa không theo đuổi vẻ đẹp thông qua trang trí. Tính thẩm mỹ của nó đến từ sự chân thật của vật liệu, khả năng thích ứng với khí hậu và chiều sâu cảm xúc. Ở đây, kiến ​​trúc vượt lên trên khái niệm về nơi trú ẩn. Nó trở thành một không gian sống nội tâm, nơi cảm nhận nhịp điệu của gió, sự chuyển động của ánh sáng và sự hiện diện yên bình của thế giới tự nhiên.

SUSTAINABLE WEEKEND VILLA

T3 Architects và Kanopéa Architecture Studio đã thiết kế căn biệt thự nhiệt đới này tại Hồ Tràm, theo nguyên tắc kiến ​​trúc sinh khí hậu. Gia chủ muốn có một nơi ở thứ hai để dành thời gian bên gia đình giữa vùng nông thôn Việt Nam xinh đẹp, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của TP.HCM. Vì vậy, mục tiêu của các kiến trúc sư là tạo ra một căn biệt thự một tầng được bao quanh bởi cây xanh, vừa tiện nghi, vừa mang lại cảm giác thoải mái khi sinh sống, đồng thời có sự kết nối "mở" hoàn toàn với khu vườn.

Như bất kỳ dự án nào, đội ngũ T3 đã nghiên cứu hướng gió cùng các đặc điểm mưa và nắng tại địa phương, từ đó nỗ lực tận dụng tối đa diện tích đất để thiết kế một ngôi nhà mang đến cảm giác bình yên nội tại. Ngôi nhà bao gồm hai phần. Phần đầu tiên bao gồm tất cả các không gian sống, được thông gió tự nhiên và hoàn toàn mở ra khu vườn.

Trong khi đó, phần còn lại được "kiểm soát khí hậu", cách nhiệt hoàn toàn bằng trấu làm mái, sử dụng các khối bê tông nhẹ nhưng vẫn cho phép thông gió tự nhiên khắp các phòng. Ý tưởng chính là giảm thiểu sự phụ thuộc vào điều hòa không khí.

Hai không gian này tạo thành một khối hình chữ "T", với một cánh riêng tư hơn (bao gồm phòng ngủ và phòng làm việc) hướng ra con đường đất, trong khi không gian sinh hoạt chung mở rộng ra khu vườn và hoàn toàn thông thoáng. Việc đặt khối phòng ngủ vuông góc với con đường nhỏ tạo ra một loại "vùng đệm", mang lại sự riêng tư cao cho phòng khách, bếp và khu vực hồ bơi.

Tại lối vào chính, các kiến trúc sư bố trí gara, đồng thời cũng là phòng tiện ích, bên cạnh một khu vườn riêng dành cho phòng ngủ chính, đặc biệt là phòng tắm có mái che nhưng mở ra bên ngoài để tận hưởng ánh sáng tự nhiên và thông gió. Cửa trượt cho phép đóng kín khi cần thiết, nhưng nhìn chung, không gian này luôn được thông gió tự nhiên, và quạt trần tối ưu hóa sự thoải mái đồng thời giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

Khu vực ăn uống ngoài trời với lò nướng BBQ được nối liền với phòng khách, cho phép tận hưởng những buổi tối nhiệt đới trong khi vẫn tránh được côn trùng và các sinh vật khác nhờ sân thượng được nâng cao so với mặt đất tự nhiên. Ngoài ra, một phòng tập thể dục nằm ở phía sau khu vườn, hướng ra hồ bơi.

Toàn bộ tòa nhà được thiết kế với mái hiên rộng, cách nhiệt bằng trấu dày 20 - 30cm, mang lại nhiệt độ thấp hơn đáng kể so với bên ngoài, đồng thời bảo vệ mặt tiền trong mùa mưa. Thiết kế cảnh quan được chế tác tỉ mỉ bằng cách lựa chọn cả các loài cây bản địa và cây cối ít cần sự chăm sóc, một đặc điểm quan trọng đối với biệt thự cuối tuần.