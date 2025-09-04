Thứ Năm, 04/09/2025

Ninh Bình sắp tổ chức đấu giá 2 khu "đất vàng"

VnEconomy

Trang chủ Bất động sản

Ninh Bình sắp tổ chức đấu giá 2 khu “đất vàng”

Nguyễn Thuấn

04/09/2025, 16:34

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình vừa thông báo về việc tổ chức hai phiên đấu giá cho quỹ đất có vị trí đắc địa tại thành phố Phủ Lý và khu đô thị thương mại Hải Tiến.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Phiên đấu giá đầu tiên sẽ diễn ra vào sáng 3/10 tại Hội trường tầng 5 – Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam cũ, liên quan đến quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở phía Tây Bắc nút giao Liêm Tuyền.

Khu đất có diện tích 15.066 m2, trong đó 8.081 m2 được đưa ra đấu giá, bao gồm 5.535 m2 đất ở và 2.546 m2 đất thương mại dịch vụ. Vị trí khu đất tiếp giáp với hạ tầng y tế và giao thông trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển dự án. Giá khởi điểm của khu đất và tài sản gắn liền đất là hơn 349,54 tỷ đồng, trong đó giá khởi điểm đối với đất ở là hơn 158,28 tỷ đồng và đất thương mại dịch vụ là hơn 64,29 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là hơn 69,9 tỷ đồng.

Nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ phải thực hiện dự án theo Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý, bao gồm việc xây dựng khu thương mại dịch vụ với diện tích hơn 2.546 m2, cao 18 tầng nổi và 2 tầng hầm, với mật độ xây dựng tối đa 60%. Hồ sơ đấu giá sẽ được bán và tiếp nhận từ ngày 29/8 đến 17h ngày 17/9, và người tham gia có thể xem thực địa từ 8/9 đến 10/9.

Song song với phiên đấu giá đầu tiên, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình cũng công bố phiên đấu giá quyền sử dụng khu đất thương mại – dịch vụ rộng 1,25 ha, nằm ngay phía Bắc cầu Hồng Phú, sát trục Quốc lộ 1A, trung tâm thành phố Phủ Lý. Khu đất này có bốn mặt tiếp giáp với hạ tầng giao thông quan trọng, được xem là vị trí “đất vàng” để phát triển các dịch vụ thương mại hiện đại. Giá khởi điểm cho khu đất này và tài sản gắn liền được đưa ra là hơn 584,69 tỷ đồng, trong đó giá trị quyền sử dụng đất thương mại – dịch vụ chiếm 121,31 tỷ đồng. Số tiền đặt trước tham gia đấu giá là hơn 116,93 tỷ đồng.

Hồ sơ cho phiên đấu giá này cũng sẽ được bán từ ngày 29/8 đến 17/9, thời gian xem tài sản từ 8 – 10/9, và phiên đấu giá dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 3/10, cũng tại Hội trường tầng 5, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam cũ.

Trước đó, Ninh Bình đã thông báo đấu giá gần 150 lô đất tại khu đô thị thương mại Cồn – Văn Lý, xã Hải Tiến, với phiên đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Xuân Trường tổ chức vào sáng 7/9. Các lô đất có diện tích từ 75 – 122 m2, với giá khởi điểm từ 10 – 14,8 triệu đồng/m2. Hồ sơ đăng ký tham gia đã được tiếp nhận từ ngày 18/8 đến 3/9.

Với những thông báo đấu giá liên tiếp cho các khu đất vị trí đắc địa, Ninh Bình đang thể hiện sức hút lớn trong việc thu hút nhà đầu tư bất động sản, đồng thời mở ra triển vọng phát triển các khu đô thị và dịch vụ thương mại hiện đại trong thời gian tới. Các phiên đấu giá này không chỉ tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương, nâng cao giá trị quỹ đất và cải thiện hạ tầng đô thị.

