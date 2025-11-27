Ở đâu có công trình, ở đó có Ströman

Trong lĩnh vực xây dựng, chất lượng sản phẩm là điều kiện cần, nhưng cung ứng vật liệu kịp thời mới là điều kiện đủ để đảm bảo tiến độ thi công. Với sứ mệnh trở thành người đồng hành thông suốt mạch sống của mọi công trình, Ströman không chỉ tập trung vào việc sản xuất các dòng ống nhựa bền bỉ chất Đức; mà còn phát triển một mạng lưới phân phối rộng khắp, đảm bảo Ströman có thể đến tay nhà thầu và người tiêu dùng một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

HỆ THỐNG LOGISTICS HIỆN ĐẠI, ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG CUNG ỨNG VƯỢT TRỘI, GIẢM RỦI RO THI CÔNG

Để đảm bảo nguồn cung ứng thông suốt, Ströman đã xây dựng một hệ thống logistics và kho bãi quy mô lớn, áp dụng công nghệ quản lý hiện đại, tạo nên một lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.

Mạng lưới các đơn vị cung cấp ống nhựa Ströman có phạm vi phủ sóng rộng khắp cả nước với hơn 2.500 nhà phân phối và đại lý trên cả 34 tỉnh thành. Sự hiện diện mạnh mẽ này giúp Ströman có thể phản ứng nhanh chóng với nhu cầu thị trường, giảm thiểu thời gian chờ đợi cho các công trình.

Hệ thống kho bãi và quy trình vận chuyển được hoạch định, bố trí tại các vị trí chiến lược, thuận lợi cho việc vận chuyển cả đường bộ và đường thủy. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí logistics và đảm bảo sản phẩm được bảo quản trong điều kiện tốt nhất trước khi đưa ra công trường.

Ströman cũng đồng thời đầu tư vào đội ngũ logistics chuyên nghiệp cùng phương tiện vận tải đa dạng, từ đó đảm bảo khả năng cung ứng linh hoạt, đặc biệt quan trọng đối với các dự án nằm ở vùng sâu, vùng xa hoặc các công trình có địa hình phức tạp.

PHỤC VỤ LINH HOẠT: TỪ DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM ĐẾN CÔNG TRÌNH DÂN SINH

Mạng lưới phân phối Ströman được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng về quy mô và loại hình công trình, khẳng định tính toàn diện của giải pháp.

Đối với các dự án hạ tầng, khu công nghiệp hay khu đô thị lớn, quy trình cùng hệ thống vận chuyển của Ströman cam kết cung ứng khối lượng sản phẩm đủ và đúng theo đúng tiến độ nghiêm ngặt đã đề ra, góp phần giữ vững cam kết về thời gian hoàn thành tổng thể.

Mạng lưới nhà phân phối liên kết của Ströman cũng luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình dân sinh, nhà ở nhỏ lẻ, hay các dự án tưới tiêu quy mô nông hộ. Điều này giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm chất lượng cao chuẩn Đức kịp thời, nhanh chóng.

Với uy tín và cam kết luôn giao hàng đúng lượng đúng hẹn, Ströman giúp các nhà thầu giải quyết hiệu quả bài toán về vật tư, tránh được tình trạng gián đoạn tiến độ và rủi ro chậm trễ do thiếu hụt vật liệu.

ỐNG NHỰA STRÖMAN PHỦ SÓNG TOÀN QUỐC, ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ MỌI CÔNG TRÌNH

Triết lý của Ströman: “Ở đâu có công trình, ở đó có Ströman”, cung cấp giải pháp toàn diện, kịp thời, kiến tạo sự an tâm cho mọi dự án từ Bắc chí Nam.

Hãy để Ströman giải quyết bài toán vật liệu, giúp bạn tập trung vào việc quan trọng nhất: Hoàn thiện công trình thành công và đúng tiến độ.

* Thông tin liên hệ: https://stroman.vn - Hotline: 1900 6086