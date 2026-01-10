Thép cây Việt Nam bị áp dụng biện pháp tự vệ tại Vương quốc Anh

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Bảy, 10/01/2026
Song Hà
10/01/2026, 10:01
Thép cây Việt Nam không còn được miễn trừ biện pháp tự vệ tại Vương quốc Anh do lượng nhập khẩu vượt ngưỡng 3%. Doanh nghiệp sẽ phải dùng chung hạn ngạch với mức trần 20% mỗi quý và chịu thuế 25% nếu vượt hạn ngạch...
Theo thông tin từ Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, ngày 05/1/2026, Vương quốc Anh đã gửi thông báo tới Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về kết luận cuối cùng trong vụ việc rà soát hạn ngạch thuế quan (TRQ) đối với sản phẩm thép cây nhập khẩu từ Việt Nam.
Trước đó, ngày 10/11/2025, Cơ quan Phòng vệ thương mại Vương quốc Anh (TRA) đã khởi xướng rà soát do có số liệu cho thấy lượng nhập khẩu từ Việt Nam gia tăng.
Ngày 31/12/20205, TRA đã thông báo kết luận rà soát biện pháp tự vệ đối với các sản phầm thép.
Sản phẩm bị điều tra rà soát là nhóm sản phẩm thép cây (rebar – Nhóm 13 (mã hàng hóa: 7214.20.00 và 7214.99.10) nhập khẩu từ Việt Nam. Giai đoạn điều tra là từ 01/10/2024 - 30/09/2025.
Theo kết luận mới nhất, TRA xác định lượng xuất khẩu thép cây của Việt Nam sang Vương quốc Anh trong giai đoạn rà soát đạt 21.184 tấn, tương đương 5,53% tổng lượng nhập khẩu thép cây vào Vương quốc Anh. Con số này đã vượt quá ngưỡng 3% - mức nhập khẩu không đáng kể quy định để các nước đang phát triển được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ.
Do đó, Bộ trưởng Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh đã chấp thuận kiến nghị của TRA: Việt Nam không còn đủ điều kiện được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ với nhóm hàng hóa loại 13 (thép cây).
Như vậy, kể từ ngày 01/01/2026, sản phẩm thép cây nhập khẩu từ Việt Nam vào Vương quốc Anh sẽ bị áp dụng biện pháp tự vệ. Cụ thể, hàng hóa của Việt Nam sẽ phải sử dụng chung “Hạn ngạch còn dư” với các quốc gia khác (không có hạn ngạch riêng).
Lượng hạn ngạch phân bổ cho nhóm "Hạn ngạch còn dư" trong 2 quý cuối cùng của biện pháp (từ 01/01/2026 đến 30/06/2026) như sau:
Quý 1/2026 (01/01/2026 - 31/03/2026): Tổng hạn ngạch còn lại là 23.514 tấn.
Quý 2/2026 (01/04/2026 - 30/06/2026): Tổng hạn ngạch còn lại là 23.774 tấn.
Lưu ý quan trọng, trong nhóm "hạn ngạch còn lại", Vương quốc Anh áp dụng mức trần cho hạn ngạch còn dư đối với từng quốc gia xuất khẩu là 20%. Điều này có nghĩa là trong mỗi quý, hàng hóa từ Việt Nam chỉ được phép nhập khẩu miễn thuế tối đa khoảng 4.703 - 4.755 tấn (tương đương 20% của tổng hạn ngạch còn dư). Nếu vượt quá số lượng này hoặc khi tổng hạn ngạch còn dư đã hết, mức thuế ngoài hạn ngạch sẽ được áp dụng (25%).
Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) khuyến nghị Hiệp hội Thép Việt Nam và doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu thép cây nghiên cứu và có kế hoạch xuất khẩu phù hợp với quyết định mới của TRA.
Theo quy định của WTO, biện pháp tự vệ đối với sản phẩm thép của Vương quốc Anh sẽ hết hạn áp dụng vào cuối tháng 6/2026.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: