Omega Seamaster kỷ niệm 6 thập kỷ điệp viên 007 trên màn ảnh rộng

Omega và James Bond đã là đối tác kể từ bộ phim Goldeneye (1995), và kể từ đó, điệp viên nổi tiếng nhất thế giới đã luôn đeo đồng hồ Seamaster trong mỗi bộ phim.

Hình ảnh James Bond đã tồn tại được chuyển thể qua 25 bộ phim hết lần này đến lần khác để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán giả qua tạo hình đẳng cấp của chàng điệp viên hào hoa, những bóng hồng xuất hiện bên anh ta, kể cả những kẻ phản diện, đối thủ cũng được mô tả rất đặc sắc. Sức ảnh hưởng của James Bond không chỉ từ nội dung của bộ phim, mà đó là cả một phong cách sống, tập hợp những yếu tố đã trở thành biểu tượng trong hơn 6 thập kỷ qua.

Không chỉ vậy, yếu tố quan trọng trong bất kỳ bộ phim James Bond là công cụ đặc biệt khiến người ta thèm khát: thiết bị bí mật do MI6 chế tạo riêng cho điệp viên 007, chiếc Aston Martin DB5 kinh điển trong Goldfinger, hay chiếc trực thăng Little Nellie trong You Only Live Twice... Bên cạnh các phương tiện di chuyển, Bond còn dựa vào chiếc đồng hồ có công năng đặc dị để thoát khỏi những tình huống thảm khốc.

Một số người sẽ nói rằng đó chỉ là chiêu quảng cáo cho sản phẩm nhưng thực tế, điều này còn vượt xa hơn mong đợi khi Omega Seamaster đóng vai trò rất lớn trong các bộ phim với tư cách là phụ kiện chính của điệp viên Bond tạo dựng một hình ảnh quý ông hoàn hảo.

Chiếc đồng hồ kỷ niệm Seamaster Diver 300M 60 Years Of James Bond lấy cảm hứng từ gần như tất cả những chiếc Seamaster từng cùng các đời nam diễn viên thủ vai James Bond lên màn ảnh: Dây mesh Milanese thì lấy từ chiếc trong No Time To Die. Kim giây mắt tròn dáng “kẹo mút” từng hiện diện trong chiếc Seamaster 300 xuất hiện trong Spectre. Mặt số gợn sóng hệt như chiếc Seamaster Professional máy pin trong Goldeneye năm 1995, lần đầu tiên James Bond đeo một chiếc Omega. Còn màu xanh navy sẫm thì lấy cảm hứng từ chiếc Seamaster Professional máy 2500...

Ở phiên bản Bond này, mặt đáy được thiết kế nguyên khối từ titanium, được khắc dòng chữ NAIADLOCK và mũi tên quân sự (là dấu hiệu truyền thống cho tài sản của Crown). Dấu hiệu này có thể nhìn thấy trên những mẫu đồng hồ Dirty Dozen RAF. Chiếc Seamaster Diver 300M James Bond mới vẫn giữ các thông số kỹ thuật và tính năng tương tự như mẫu đồng hồ tiêu chuẩn, với khả năng chống nước 300m và van thoát khí heli nhưng trang bị lớp kính sapphire mới cho đồng hồ. Điều này làm tăng thêm sự quyến rũ và độc đáo.

Bên cạnh đó là các con số đặc trưng, chẳng hạn như "0552" là số mã được chỉ định cho nhân viên Hải quân, số "923 7697" là số được dùng của đồng hồ lặn. Chữ cái A là một mã được sử dụng để xác định một chiếc đồng hồ có núm vặn được vặn sâu vào bộ vỏ, còn 007 chính là biểu tượng quen thuộc của James Bond. Cuối cùng, số 62 là năm ra đời bộ phim James Bond đầu tiên.

Về mặt trực quan, Seamaster Diver 300M 60 Years Of James Bond hoàn toàn mang phong cách hoài cổ của những năm 1990, nó đi kèm với gờ nhôm có vạch màu trắng (tất cả các vạch đánh dấu đều được phủ Super-LumiNova) và không phải là miếng đêm gốm đánh bóng. Đồng hồ có màu xanh đậm hơn so với mẫu gốm SM 300m hiện tại. Hình tam giác cổ điển đánh dấu số 0 đã được thay thế bằng số 60, một dấu mốc cho ngày kỷ niệm của chiếc đồng hồ kỷ niệm.

Trên mặt số là mô hình sóng cổ điển được khắc bằng tia laser một cách kín đáo. Khung bezel là oxalic anodized aluminium (nhôm oxalic anodized) với màu xanh đậm. Nó cũng là một chiếc đồng hồ không có lịch ngày, với chất phát quang Super-LumiNova có màu sắc hiện đại. Chiếc Seamaster 60 Years Of James Bond mới này cũng đi kèm với các kim có lỗ mở cổ điển của mẫu, nhưng có một kim giây hình kẹo mút hoàn toàn mới, được sơn trắng và có chấm dạ quang ngay trên mép.

Hai phiên bản Seamaster Diver 300M 60 Years of James Bond 42mm được làm bằng thép không gỉ và vàng canopus 18k, nhưng điều mà mọi người hào hứng hơn là mặt sau của đồng hồ. Tương tự như hoạt ảnh ở mặt sau chiếc đồng hồ Omega Speedmaster “Silver Snoopy Award” 50th Anniversary được ra mắt trước đó, Omega đã một lần nữa làm hoạt ảnh theo chủ đề Bond trên chiếc đồng hồ kỷ niệm lần này.

Mặt sau bằng kính sapphire, với "nòng súng Bond xoắn cổ điển" trên bề mặt - được thực hiện bằng phương pháp kim loại hóa có cấu trúc vi mô. Và bên dưới nó, gắn với bánh răng của kim giây, là một đãi quay. Và nhờ sự kết hợp giữa các bề mặt trong suốt và tối màu, nó cho thấy hình bóng của James Bond chuyển động và xuất hiện một cách kỳ diệu giống như phần giới thiệu của bộ phim.

Cung cấp năng lượng cho đồng hồ là cỗ máy 8806. Đây là bộ máy Master Chronometer được trang bị bộ thoát co-axial và đạt chứng nhận METAS dành cho những bộ máy tự động công nghiệp tốt nhất. Vô cùng chắc chắn, chính xác và khả năng chống từ tính cao, cỗ máy này dao động ở tần số 25.200vph và có tới 55 giờ dự trữ năng lượng.

Đồng hồ Omega Seamaster Diver 300M 60 Years Of James Bond sẽ có sẵn dưới dạng phiên bản đặc biệt, không giới hạn kể từ quý đầu tiên của năm 2023.

Hoàn thiện vẻ ngoài mang hơi hướng quân sự của đồng hồ là dây đeo Milanese bằng titan. Dây đeo này được thiết kế nhẹ, tương đối mỏng và thoải mái. Ngoài ra, đồng hồ cũng tặng kèm với dây đeo NATO dạng sọc, với sự kết hợp của các đường thẳng màu đen, kem và xám cùng tông màu với mặt số.

60 Years of James Bond Seamaster 300 bằng thép được đựng trong hộp trưng bày bằng gỗ màu xanh với ba dấu chấm lấy cảm hứng từ tiêu đề mở đầu của loạt phim nổi tiếng nhất thời đó. Và mặc dù công cụ mở nút bấm bí mật của đồng hồ không hoàn toàn đo lường được khả năng laser, chất nổ và điện từ của những chiếc đồng hồ Bond hư cấu, nhưng nó lại là một điểm nhấn tuyệt vời cho các đặc vụ bí mật.

Đồng hồ Omega Seamaster Diver 300M 60 Years Of James Bond sẽ có sẵn dưới dạng phiên bản đặc biệt, không giới hạn kể từ quý đầu tiên của năm 2023 và có giá 7.600 USD. Như vậy đồng nghĩa, nó rẻ hơn nhiều so với phiên bản Canopus Gold Edition có vỏ và vòng đeo tay được chế tác từ vàng trắng Canopus 18 karat và những viên kim cương màu xanh lá cây và màu vàng bao quanh mặt số để vinh danh màu sắc của quốc kỳ Jamaica. Nó đi kèm với một thẻ giá 140.000 USD ám chỉ dành cho nhân vật phản diện đối thủ của 007 đầy phô trương.