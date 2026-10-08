Panama mở rộng “cửa ngõ” cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam vào châu Mỹ

Panama sẵn sàng phát huy lợi thế của Kênh đào Panama, hệ thống cảng biển, sân bay, kho ngoại quan và mạng lưới logistics để hỗ trợ hàng hóa, doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các thị trường, chuỗi cung ứng tại châu Mỹ, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư trong hạ tầng và các lĩnh vực công nghệ mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026.

Hoan nghênh Tổng thống Panama và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Panama thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, tạo động lực đưa hợp tác song phương bước sang giai đoạn phát triển mới trên nền tảng quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống hơn nửa thế kỷ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

GẮN KẾT HAI NỀN KINH TẾ QUA VẬN TẢI, LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Thủ tướng đánh giá quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Panama thời gian qua phát triển tích cực; hai nước có nhiều lợi ích tương đồng và tiềm năng bổ trợ cho nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, bao gồm cả ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nghị viện, giao lưu nhân dân - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trên cơ sở kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama, cùng việc hai nước ký nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, nông nghiệp, vận tải hàng hải và hàng không, hải quan, du lịch, giáo dục và đào tạo, Thủ tướng đề nghị Chính phủ hai nước tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được.

Theo đó, hai bên cần xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả cụ thể, bảo đảm các cam kết được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, bao gồm ngoại giao Nhà nước, ngoại giao Nghị viện và giao lưu nhân dân; tăng cường hiện diện, hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự.

Cùng với đó, hai nước cần triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đặc biệt là Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế, Thương mại và Đầu tư; tạo điều kiện để các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau.

Một trọng tâm khác được Thủ tướng nhấn mạnh là tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng, qua đó gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của Việt Nam và Panama như những cửa ngõ kết nối giữa Đông Nam Á và khu vực Mỹ Latinh.

Tổng thống Panama hoan nghênh và hoàn toàn nhất trí các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tổng thống José Raúl Mulino chúc mừng những thành tựu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Tổng thống Panama khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Panama tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt trong kinh tế, thương mại và đầu tư.

MỞ RỘNG HỢP TÁC HẠ TẦNG, BÁN DẪN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Tổng thống José Raúl Mulino cho biết thông qua lợi thế của Kênh đào Panama, hệ thống cảng biển, sân bay, kho ngoại quan, hạ tầng hậu cần quy mô quốc tế cùng mạng lưới quan hệ thương mại rộng lớn, Panama sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các thị trường và chuỗi cung ứng tại khu vực châu Mỹ.

Panama cũng chào đón doanh nghiệp Việt Nam tham gia đầu tư các dự án hạ tầng quan trọng, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong sản xuất, chế biến nông sản, phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực vận tải hàng không, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hợp tác an ninh- Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Theo Tổng thống Panama, việc mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực này sẽ phát huy thế mạnh của mỗi nước và phục vụ trực tiếp cho quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam và Panama.

Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Tổng thống José Raúl Mulino cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan Panama phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam nhằm triển khai các thỏa thuận cấp cao và cụ thể hóa chương trình hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận trong các lĩnh vực vận tải hàng không, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, an ninh, tư pháp và thực thi pháp luật, qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho hợp tác giữa hai nước.

Hai bên đồng thời thống nhất thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục, góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước và củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị lâu dài.

Nhân dịp này, Tổng thống José Raúl Mulino trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Panama. Thủ tướng cảm ơn lời mời và đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp.