Dự báo năm 2024 còn khó khăn, PLX dự kiến lợi nhuận giảm 26% so với cùng kỳ

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX-HOSE) công bố thông báo mời họp và link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Theo đó, công ty sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 26/4 tại Hội trường tầng 2, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Năm 2023, sản lượng xăng dầu xuất bán của PLX đạt 14.395.011 (m3, tấn), tăng 11% so với kế hoạch (12.950.000 m2, tấn); doanh thu đạt 273.979 tỷ đồng, tăng 44% so với kế hoạch (190.000 tỷ); lợi nhuận trước thuế đạt 3.947 tỷ đồng, tăng 22% so với kế hoạch (3.228 tỷ đồng);

Do đó, PLX sẽ trình cổ đông phê duyệt phương án trả cổ tức tỷ lệ 15% từ nguồn lợi nhuận năm 2023 thay vì 10% như kế hoạch ban đầu.

Năm 2024, Petrolimex đặt kế hoạch sản xuất, kinh doanh “đi lùi” so với thực hiện năm 2023 với sản lượng xăng dầu xuất bán là 13.033.200 (m3, tấn), giảm 9%; Doanh thu hợp nhất 188.000 tỷ đồng, giảm 32%; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2.900 tỷ đồng, giảm 26%, cổ tức tỷ lệ 10%.

Petrolimex cho biết, kinh tế thế giới năm 2024 dần hồi phục sau đại dịch Covid-19 nhưng dự báo còn nhiều bấp bênh, đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro, thách thức như: tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang bị kìm hãm bởi ảnh hưởng dai dẳng của đại dịch, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột vũ trang Nga - Ukraine chưa có hồi kết, tình hình căng thẳng ở Biển Đỏ, lạm phát ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài dẫn đến nguy cơ suy thoái toàn cầu, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều quốc gia.

Về tiền lương và thù lao cho ban lãnh đạo, PLX cho biết tổng quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2023 là: 7.670.217.016 đồng và tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 là: 4.372.307.764 đồng.

Năm 2024, tổng quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT năm 2024 dự kiến là 8.082.643.805 đồng; tổng thù lao của BKS năm 2024 dự kiến là 4.451.177.766 đồng.