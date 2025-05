PLX thông báo tạm dừng quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX-HOSE) đã ban hành Nghị quyết số 133/PLX-NQ-HĐQT về công tác cán bộ tại Tập đoàn.

Theo đó, tạm dừng quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đối với ông Đào Nam Hải.

Đồng thời, giao cho ông Phạm Văn Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn tạm thời điều hành Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Thời gian hiệu lực từ ngày 08/5/2025 đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngày 6/5, Bộ Tài chính đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ người đại diện phần vốn Nhà nước tại Petrolimex đối với ông Đào Nam Hải. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ duy trì cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền. Trong thời gian này, chức vụ nói trên được tạm giao cho ông Phạm Văn Thanh.

Theo báo cáo thường niên 2024, ông Đào Nam Hải (1974) có trình độ Thạc sĩ Kinh doanh, thạc sĩ Luật.

Quá trình công tác của ông Hải là từ năm 2001 - 2005: Trưởng phòng Thị trường và Quản lý Nghiệp vụ kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc; kiêm Giám đốc chi nhánh PJICO Lạng Sơn (từ 03/02/2005);

- Từ năm 2005 - 2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex; Từ năm 2009 - 2013: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO); Từ năm 2013 - 2017: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Pettrolimex (PJICO);



Từ năm 2017 - 02/2022: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, trực tiếp làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO); Từ ngày 01/3/2022 - 28/3/2022: Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và từ ngày 29/3/2022 - nay là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Hiện tại, Ban Tổng Giám đốc của Petrolimex gồm 9 thành viên. Ngoài ông Đào Nam Hải còn có 8 Phó Tổng Giám đốc, bao gồm các ông: Trần Ngọc Năm, Lưu Văn Tuyển, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Văn Sự, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Sỹ Cường, Nguyễn Ngọc Tú và Nguyễn Đình Dương.

Vừa qua, PLX vừa có báo cáo KQKD quý 1/2025 với doanh thu đạt 67,9 nghìn tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS đạt 133 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm trước.

Theo VCSC, mức giảm mạnh này chủ yếu do lợi nhuận gộp giảm 21% so với cùng kỳ năm trước và chi phí bán hàng & quản lý (SG&A) tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, ảnh hưởng nhiều hơn so với sản lượng bán hàng tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước và thu nhập tài chính ròng tăng 71% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ lãi tỷ giá 34 tỷ đồng (so với lỗ tỷ giá 5 tỷ đồng trong quý 1/2024).

Bên cạnh đó, yếu tố tác động giảm chính đến từ hàng tồn kho chi phí cao. Giá dầu có xu hướng giảm trong quý 1/2025, dẫn đến PLX bán hàng tồn kho mua ở mức giá cao hơn, trái ngược với lợi ích từ hàng tồn kho chi phí thấp trong xu hướng giá dầu tăng trong quý 1/2024 và điều này dẫn đến việc biên lợi nhuận gộp giảm 0,7 điểm % so với cùng kỳ năm trước xuống 5,5%, bất chấp sự hỗ trợ từ chi phí kinh doanh định mức cao hơn đối với xăng và dầu diesel, lần lượt tăng 60 đồng/lít (+6%) và 140 đồng/lít (+14%) vào tháng 7/2024.



VCSC lưu ý rằng PLX đã ghi nhận chi phí dự phòng hàng tồn kho là 261 tỷ đồng trong quý 1/2025, so với khoản lãi 34 tỷ đồng từ việc hoàn nhập dự phòng trong quý 1/2024. Nếu loại trừ tác động của dự phòng hàng tồn kho, VCSC ước tính lợi nhuận gộp sẽ đạt 4,0 nghìn tỷ đồng (-14% so với cùng kỳ năm trước).

Mặt khác, chi phí SG&A tăng 5% so với cùng kỳ năm trước tiếp tục ảnh hưởng lợi nhuận, chủ yếu do chi phí nhân công tăng 7% so với cùng kỳ năm trước, chi phí khấu hao tăng 14% và chi phí thuê ngoài và các chi phí tiền mặt khác tăng 2%.

Do đó, VCSC nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo lợi nhuận của VCSC dù cần thêm đánh giá chi tiết, do doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo trong quý 1 chỉ tương đương 26% và 4% dự báo cả năm của VCSC. Mặc dù sản lượng bán hàng nhìn chung phù hợp, đạt 24% dự báo cả năm 2025 của VCSC, nhưng giá dầu giảm mạnh đã dẫn đến lợi nhuận gộp trên mỗi lít thấp hơn dự kiến, cùng với chi phí SG&A cao hơn dự kiến.

Cũng theo VCSC mặc dù kết quả quý 1 thấp hơn kỳ vọng, VCSC thấy triển vọng dài hạn thuận lợi hơn nhờ các tiến triển trong quy định. Bộ Công Thương đã công bố dự thảo lần thứ 6 của nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, trong đó đề xuất chuyển sang cơ chế giá thị trường, cho phép các nhà phân phối xăng dầu tự định giá bán lẻ. Điều này đánh dấu sự linh hoạt hơn so với dự thảo lần thứ 4 và có thể giúp tăng khả năng trang trải chi phí và cải thiện lợi nhuận. Trong khi đó, dự thảo vẫn duy trì các quy định hiện hành về việc các thương nhân phân phối mua hàng lẫn nhau, điều này được xem là kém tích cực hơn so với dự thảo lần thứ 4.