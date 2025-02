PLX sắp đấu giá công khai theo lô tại Petrolimex Lào

Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX-HOSE) thông qua việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào.

Theo đó, HĐQT PLX thống nhất phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào bằng hình thức đấu giá công khai với tổng giá trị phần vốn góp của chủ sở hữu là 1.890.000 USD tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào.

Giá khởi điểm là hơn 68 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Phương thức chuyển nhượng là đấu giá công khai theo lô (toàn bộ giá trị phần vốn góp là 1 lô) qua Tổ chức đấu giá tài sản tại Việt Nam. Thời gian đấu giá dự kiến quí 1/2025.

Mới đây, Trên cơ sở đề nghị của Tổ công tác số 1 Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 tại tờ trình ngày 26/12/2024, HĐQT PLX thống nhất nội dung Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex theo Phương án "Sáp nhập” về Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Đồng thời, Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chỉ đạo tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

Dự kiến, ngày 28/3 tới, PLX sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025 theo hình thức trực tuyến nhằm Báo cáo về Đề án thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty dịch vụ xăng dầu Petrolimex và các vấn đề khác có liên quan.

Về kết quả kinh doanh, PLX ghi nhận doanh thu quý đạt 71 nghìn tỷ, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 612 tỷ, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm, doanh thu 284 nghìn tỷ, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế 3,1 nghìn tỷ, tăng 3% so với cngf kỳ năm trước.

Theo giải trình từ PLX, lợi nhuận sau thuế Quý 4/2024 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu là do tỷ giá trong ba tháng cuối năm dao động mạnh với biên độ lớn. Đồng thời khối lượng mua hàng từ các nhà cung cấp nước ngoài tăng cao, dẫn đến phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá cao hơn so với cùng kỳ.

Với kết quả đã đạt được, VCBS Research cho biết PLX đã hoàn thành 151% và 137% kế hoạch năm, đạt 102% và 95% dự báo của VCBS.

Qua đó, VCSC đã có duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu PLX với giá mục tiêu 51.283 đồng/cp, tăng 24% so với giá đóng cửa ngày 12/02/2025.

Về triển vọng doanh nghiệp, VCBS cho biết kế hoạch kinh doanh năm 2025 của công ty hướng đến mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế tối thiểu 8%.



Trong chiến lược phát triển, PLX tiếp tục hợp tác với Vinfast triển khai hệ thống trạm sạc xe điện, dự kiến nâng tổng số trạm từ 300 lên 500 vào cuối năm 2025, mặc dù doanh thu từ mảng này hiện tại vẫn còn ở giai đoạn thử nghiệm.

Cùng với đó, PLX sẽ thực hiện thoái vốn tại Petrolimex Liquefied Petroleum Gas (PLC), giảm tỷ lệ sở hữu từ 79% xuống 69% hoặc 51%, với mục tiêu hoàn tất trong năm 2025.



Tập đoàn cũng được Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng, đồng thời mở mới 70-80 cửa hàng trong năm 2025 để mở rộng mạng lưới và nâng cao sự hiện diện trên thị trường.

Về triển vọng ngành xăng dầu năm 2025, theo Bộ Công Thương, sản lượng tiêu thụ xăng dầu năm 2025 dự kiến tăng trên 8% so với năm 2024, trong bối cảnh kinh tế Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5–7,0% và phấn đấu đạt 7,0–7,5%.

Theo Vụ Thị trường trong nước, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2025 ước đạt 29,5 triệu m3/tấn, tương đương 2,5 triệu m3/tấn/tháng và 7,4 triệu m3/tấn/quý.

Năm 2024, Bộ Công Thương giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu cho 36 thương nhân đầu mối, yêu cầu chủ động sản xuất, nhập khẩu và bảo đảm cung ứng đầy đủ trong mọi tình huống. Để duy trì ổn định thị trường, Bộ sẵn sàng điều chuyển nguồn từ doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu sang đơn vị khác.

Trong bối cảnh các quy định ngày càng khắt khe về phân phối, dự trữ bắt buộc và tiêu chuẩn vận hành, nhiều doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn, thậm chí bị tước giấy phép kinh doanh và VCBS cho rằng, điều này tạo cơ hội cho những doanh nghiệp lớn như PLX, nhờ lợi thế quản trị và khả năng tuân thủ tốt, tiếp tục mở rộng thị phần và củng cố vị thế dẫn đầu.

VCBS duy trì giả định sản lượng tiêu thụ năm 2025- 2028 tăng 4%/năm để phản ánh sản lượng bán hàng của PLX ngày càng tăng do tăng thị phần từ các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị thu hồi giấy phép hoạt động do không đủ điều kiện kinh doanh và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng tăng trong dài hạn.