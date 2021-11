Pfizer đổi màu nắp lọ vaccine cho trẻ em để tránh những sự cố tiêm nhầm

Các quan chức Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ xác định rằng vaccine Pfizer có hiệu quả khoảng 91% trong việc ngăn ngừa Covid-19 ở trẻ nhỏ và phản ứng miễn dịch của chúng tương đương với phản ứng miễn dịch ở những người từ 16 đến 25 tuổi. Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào được các nhà nghiên cứu tìm thấy.

Cùng với quyết định này, các cơ quan y tế thế giới hiện nỗ lực để ngăn chặn những sai lầm trong quản lý và phân phối vaccine, đặt ra quy tắc, tiêu chuẩn từ quy trình sản xuất, dán nhãn đến đóng gói. Theo FDA, còn nhiều sự cố không được chú ý hoặc chưa bị phát hiện.

Theo bản phân tích gửi Chương trình Lỗi Vaccine Quốc gia hồi tháng 6, kể từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2021, Mỹ ghi nhận 160 sự cố liên quan đến vaccine. Theo phân tích, các sự cố thường gặp về vaccine Covid-19 là sử dụng sai loại hoặc tỷ lệ chất pha loãng, bảo quản vaccine sai, nhầm vaccine do lưu trữ chung, sai liều lượng, sai độ tuổi...

Ngày 14/10, dịch vụ tiêm chủng của Công ty Dược phẩm Walgreens, thành phố Evansville, Mỹ, đã tiêm nhầm vaccine Covid-19 của Pfizer thay vì vaccine cúm cho bé Lucas, 4 tuổi và Sophia, 5 tuổi. Khoảng 90 phút sau tiêm, nhân viên y tế gọi điện cho gia đình hai em và thông báo về sự cố. Cả hai được tiêm lượng vaccine Pfizer tương đương với người lớn (30 microgram).

Công ty Dược phẩm Walgreens từng để xảy ra sự cố tương tự hồi tháng 9 năm nay. Một dược sĩ ở chi nhánh Maryland đã tiêm nhầm vaccine Pfizer thay vì vaccine cúm cho Colette Olivier, 4 tuổi. Hồi tháng 5, 12 thiếu niên ở Vancouver, Canada, cũng bị tiêm nhầm vaccine Moderna, trong khi Pfizer là loại vaccine duy nhất được nước này phê duyệt cho độ tuổi này. May mắn, các em sau đó không gặp phản ứng phụ.

Trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển vaccine, Pfizer đánh giá ba mức liều lượng khác nhau ở ba nhóm tuổi, từ 5 đến 11 tuổi, từ 2 đến 5 tuổi và từ 6 tháng đến 2 tuổi. Thử nghiệm diễn ra tại Mỹ, Phần Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha.

Vaccine cho nhóm tuổi 5 - 11 được đóng trong lọ có nắp màu cam và được tiêm bằng kim tiêm nhỏ hơn.

Liều dùng cho trẻ em 5 - 11 tuổi của vaccine Pfizer chứa bằng 1/3 liều được phép dùng cho những người từ 12 tuổi trở lên. Hai mũi tiêm vaccine Pfizer sẽ được tiêm cách nhau ba tuần và được tiêm bằng kim tiêm nhỏ hơn. Theo Bloomberg, vaccine dành cho trẻ em cũng dễ bảo quản hơn, có thể giữ trong tủ lạnh tới 10 tuần, có nghĩa là lâu hơn 6 tuần so với vaccine dành cho thanh thiếu niên và người lớn.

Gigi Gronvall, học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins, cho biết vaccine an toàn và hiệu quả, song các em nhỏ phải dùng ở liều thấp hơn để tránh tác dụng phụ sau tiêm như sốt, ớn lạnh và đau nhức cánh tay. "Trẻ nhỏ có xu hướng phản ứng tích cực và mạnh mẽ hơn nhiều so với người lớn. Tiêm liều vaccine cho người lớn ở trẻ em sẽ kích hoạt một số tác dụng phụ giống người lớn. Bạn không muốn để xảy ra điều đó", ông Gronvall nói.

Và để tránh nhầm lẫn, Pfizer đã quyết định vaccine cho nhóm tuổi 5 - 11 được đóng trong lọ có nắp màu cam, trong khi liều dành cho thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên được đóng lọ bằng nắp màu tím.

Đến thời điểm hiện tại, Costa Rica đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em. Việc bắt buộc chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi sẽ bắt đầu vào tháng 3/2022 ở nước này. Nghị định tương ứng do Ủy ban Quốc gia về Tiêm chủng và Dịch tễ học đã được ban hành "theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em và thanh thiếu niên".

Động thái này sẽ bổ sung Covid-19 vào danh sách các bệnh truyền nhiễm khác mà vaccine cho trẻ em bắt buộc tiêm trong nhiều năm qua, bao gồm cả bệnh bại liệt và bệnh đậu mùa. Hồi tháng 10, Chính phủ Costa Rica công bố mua 3,5 triệu liều vaccine của công ty Pfizer. Khoảng 1,5 triệu liều trong số này sẽ dùng để tiêm cho trẻ em, còn lại là liều vaccine mũi thứ ba cho người lớn - theo tờ báo địa phương The Tico Times.