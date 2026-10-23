Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năm 2026

Ngày 23/10/2026, Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương phối hợp với Tạp chí Công Thương chính thức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 với thông điệp “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, mở đầu cho giai đoạn thực thi các chính sách pháp luật mới về năng lượng.
Cuộc thi trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3), diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí, Bộ Công Thương, cho biết sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững. Đối với doanh nghiệp, đây là giải pháp giúp giảm chi phí sản xuất, kinh doanh. Đối với mỗi gia đình, tiết kiệm năng lượng giúp giảm chi tiêu, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và giảm áp lực lên hệ thống cung ứng năng lượng.
Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Cùng với việc hoàn thiện chính sách, yêu cầu đặt ra là giúp các tổ chức, cá nhân hiểu đúng quy định, nhận thức rõ trách nhiệm và biết cách thực hiện trong đời sống, sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần gần gũi, dễ hiểu và gắn với những tình huống thực tế.
Tiếp nối thành công của mùa thi đầu tiên, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 được Bộ Công Thương tổ chức nhằm khuyến khích tinh thần chủ động tìm hiểu pháp luật, chia sẻ những cách làm thiết thực và từng bước hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong cộng đồng.
Để cuộc thi năm nay đạt được mục tiêu đề ra, Ban Tổ chức mong muốn các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể quan tâm phổ biến thông tin, tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên, người lao động tham gia; đồng thời gắn việc hưởng ứng Cuộc thi với hoạt động tiết kiệm năng lượng tại chính đơn vị mình.
“Những sáng kiến phù hợp, những thay đổi nhỏ được duy trì thường xuyên sẽ góp phần đưa kiến thức từ cuộc thi vào cuộc sống”, ông Tùng nhấn mạnh.
Tại lễ phát động, Ban Tổ chức chính thức kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và đông đảo người dân trên cả nước tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi, đặc biệt là thanh niên, sinh viên và các đối tượng trẻ. Các thí sinh có thể tham gia Vòng Sơ khảo trực tuyến tại timhieuphapluat.tapchicongthuong.vn, đồng thời thành lập đội thi để tiếp tục tranh tài tại các vòng tiếp theo.
Theo PGS.TS Phạm Thị Thu Hoài, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” được triển khai trong ngành Công Thương là hoạt động thiết thực, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người học và cộng đồng. Với sinh viên, đây còn là cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm công dân.
Là cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Công Thương, định hướng đào tạo ứng dụng, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp luôn chú trọng gắn đào tạo với thực tiễn, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, tìm hiểu pháp luật và các phong trào có ích cho cộng đồng.
Việc tổ chức Lễ phát động Cuộc thi năm 2026 tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp cũng nhằm tiếp nối những kết quả đó và lan tỏa tinh thần tìm hiểu pháp luật, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tới đông đảo học sinh, sinh viên, các cơ sở giáo dục cùng các tổ chức, cá nhân trên cả nước.
Dự án Nhà máy sản xuất hóa chất và kho chứa hóa chất tại Khu công nghiệp Phú Vinh có tổng vốn đầu tư 2.800 tỷ đồng, công suất sản xuất 380.000 tấn hóa chất mỗi năm. Dự án được kỳ vọng bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp, góp phần thu hút thêm dòng vốn đầu tư vào Hà Tĩnh.
Từ tàu hàng trọng tải lớn đến những tàu chuyên dụng phục vụ năng lượng ngoài khơi, ngành công nghiệp hàng hải Việt Nam đang mở rộng cả về quy mô lẫn trình độ kỹ thuật, tham gia sâu hơn vào thị trường thế giới…
Đứng trước các tiêu chuẩn môi trường toàn cầu, ngành nhựa Việt Nam đang từng bước bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ từ mô hình sản xuất truyền thống sang chuỗi giá trị tuần hoàn, định hình tương lai bền vững...
Sự kiện phát điện Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và khởi công dự án LNG Quảng Trạch II ghi dấu bước tiến chiến lược của ngành năng lượng. Hai dự án trọng điểm này không chỉ góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, mà còn giữ vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện xanh bền vững và thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương…
TP. Hồ Chí Minh mở rộng đối tượng và điều kiện tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực, mà còn thúc đẩy sự phát triển của các khu công nghiệp và công nghệ cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của Thành phố…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2026 phát hành ngày 19/10/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Các loại hình nhà ở người nước ngoài có thể tiếp cận; điều kiện giao dịch và hạn mức sở hữu tại từng dự án; những trở ngại khi mua, thuê hoặc bố trí chỗ ở cho chuyên gia… cùng những giải pháp tháo gỡ đã được đưa ra bàn thảo công khai.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...