Cuộc thi không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật, mà còn tạo ra một sân chơi bổ ích, đưa các quy định về tiết kiệm năng lượng đến gần gũi, dễ hiểu, thúc đẩy hình thành cộng đồng sống xanh, có trách nhiệm với môi trường và tương lai phát triển đất nước…

Chiều 2/10/2025, tại Hà Nội, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Báo Kinh tế đô thị và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025”.

Cuộc thi được tổ chức nhằm đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động truyền thông Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP 3). Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Phát biểu phát động cuộc thi, ông Cù Huy Quang, Trưởng phòng Hiệu quả năng lượng và Chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và Khuyến công, cho biết trong bối cảnh công nghệ số bùng nổ, các nền tảng truyền thông trực tuyến và mạng xã hội đã trở thành kênh thông tin chủ đạo, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống.

Ông Cù Huy Quang: "Chương trình chú trọng tiếp cận thế hệ trẻ".

Nắm bắt xu hướng này, Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã không ngừng đổi mới cách thức truyền thông, ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp truyền thông số để truyền tải thông điệp gần gũi, hấp dẫn và dễ lan tỏa. Đặc biệt, chương trình chú trọng tiếp cận thế hệ trẻ – lực lượng tiên phong, có khả năng định hình và nhân rộng những thói quen sử dụng năng lượng văn minh, bền vững trong xã hội.

Tiếp nối thành công của những mùa giải trước, năm 2025, cuộc thi tiếp tục được tổ chức trên nền tảng trực tuyến của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (địa chỉ: https://cuocthi2025.tietkiemnangluong.com.vn/). Cuộc thi bắt đầu từ 08h00 ngày 03/10/2025 đến 12h00 ngày 06/11/2025, được chia thành 05 kỳ thi.

Đây là hình thức truyền thông hiện đại, linh hoạt và sáng tạo, đặc biệt phù hợp trong bối cảnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số ngày càng phát triển, cho phép mọi người dễ dàng tiếp cận và tham gia. Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí tổ chức, hình thức thi trực tuyến còn mang lại hiệu quả lan tỏa rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Cuộc thi được thiết kế với hình thức mở, không giới hạn về lứa tuổi hay vị trí địa lý, tạo điều kiện để tất cả mọi người đều có thể tham gia.

Qua 4 mùa giải đã diễn ra, cuộc thi đã trở thành sân chơi thường niên quen thuộc, nhận được sự tham gia sôi nổi của người dân mọi miền trên khắp cả nước. Trong hai năm gần đây, cuộc thi đã ghi nhận kết quả ấn tượng với 250.858 người dự thi, cùng số lượt dự thi lên tới 411.224 lượt. Những con số ấn tượng này không chỉ phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng tới vấn đề tiết kiệm năng lượng, mà còn là tín hiệu tích cực cho thấy những nỗ lực của Bộ Công Thương trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Kết quả của từng kỳ thi đều được đăng tải rộng rãi trên Trang thông tin điện tử và fanpage chính thức của Chương trình VNEEP, góp phần tăng tính minh bạch, lan tỏa sức hút và khuyến khích tinh thần thi đua. Từng bước, cuộc thi đã và đang khẳng định vai trò là một trong những điểm nhấn truyền thông nổi bật, góp phần đưa thông điệp tiết kiệm năng lượng trở thành hành động thiết thực trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân.

Mỗi kỳ thi, Ban tổ chức sẽ trao 05 phần thưởng cho 05 người thi có kết quả cao nhất. 01 Giải đặc biệt 3.000.000 đồng/giải dành cho người thi có kết quả trả lời đúng và dự đoán chính xác nhất, trong thời gian ngắn nhất. Các giải còn lại 1.000.000 đồng/giải.

Ban tổ chức kỳ vọng với những câu hỏi kiến thức về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng gần gũi với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cuộc thi sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham gia đông đảo của mọi thành phần, đối tượng tham gia trên cả nước. Từ đó, góp phần truyền thông, lan toả mạnh mẽ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói riêng cũng như các kiến thức tiết kiệm năng lượng nói chung.